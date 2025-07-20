Not: Bu videoda yer alan POCO F7 modeli akıllı telefon, inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.
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İçindekiler
POCO F7 İncelemesi | Aranan Oyun Telefonu Mu?
Bu videomuzda 25.000 TL kampanyalı fiyatıyla dikkat çeken ve aynı zamanda Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisiyle gelen POCO F7 incelemesiyle karşınızdayız.
Dev ekranı ve diğer özellikleri ile beraber F7’nin neler sunduğunu bu videoda görebilirsiniz.
POCO F7 Özellikleri;
- Boyut: 163,1 x 77,9 x 8,2 mm
- Ağırlık: 215,7 gram
- Renk: Beyaz, Siyah, Gümüş
- Malzeme: Alüminyum Çerçeve
- Koruma: IP68, Gorilla Glass 7i
- Ekran: 6,83 inç 1280 x 2772 piksel AMOLED 120 Hz, 3200 nit
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4
- Grafik: Adreno 825
- Bellek: 12 GB LPDDR5X
- Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1
- Ana Kamera: 50 MP Sony IMX882 f/1.5 OIS
- Geniş Açı: 8 MP OmniVision OV08F f/2.2
- Video: 4K 60 fps
- Ön Kamera: 20 MP OmniVision OV20B f/2.2
- Ön Video: FHD 60 fps
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Kızılötesi
- Ses: Stereo Hoparlör (Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless)
- Batarya: 6.500 mAh
- Şarj: 90 Watt
- Ters Şarj: 22.5 Watt (Kablolu)