Not: Bu videoda yer alan POCO F7 modeli akıllı telefon, inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.

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Bu videomuzda 25.000 TL kampanyalı fiyatıyla dikkat çeken ve aynı zamanda Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisiyle gelen POCO F7 incelemesiyle karşınızdayız.

Dev ekranı ve diğer özellikleri ile beraber F7’nin neler sunduğunu bu videoda görebilirsiniz.

POCO F7 Özellikleri;