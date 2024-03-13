POCO hayranlarını heyecanlandıran haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Son günlerde POCO F6 modelinin geleceği hakkında bir dizi söylenti ortaya çıktı ve sızdırılan teknik özellikler, önceki model POCO F5’e göre potansiyel iyileştirmelerin habercisi niteliğinde.

GSMChina ekibinin yaptığı araştırmalar, Qualcomm’un güçlü SM8635 yonga setinin kullanılacağına dair bazı önemli ayrıntıları gün yüzüne çıkardı. Hatırlanacağı üzere, POCO F5, Snapdragon 7+ Gen 2 SOC’a sahipti, ancak şimdi POCO F6’nın daha da ileri giderek Snapdragon 8+ Gen 1’e yakın bir performans sunması bekleniyor. Olağanüstü oyun deneyimi ve gelişmiş görüntüleme yetenekleri sunan SM8475’in ardından, SM8635’in getireceği yenilikler merakla bekleniyor. Resmi tanıtımının 18 Mart’ta yapılması beklenen bu yeni yonga seti, F6 serisinin Nisan ayında piyasaya sürülmesiyle birlikte kullanıcılarla buluşacak.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition çok can yakacak

Sızan bilgilere göre, POCO F6’nın IMEI Veri Tabanına kaydedildiği ve küresel sürüm için “24069PC21G” ve Hint sürümü için “24069PC21I” model numaralarını taşıdığı belirtiliyor. Özellikle, POCO F6’nın Japonya dışındaki çeşitli bölgelerde satışa sunulması bekleniyor. Ancak ilginç bir detay, POCO F6’nın Redmi Note 13 Turbo’nun yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceği yönünde. Redmi Note 13 Turbo’nun Çin pazarına “24069RA21C” model numarasıyla tanıtılması beklentisi, F6’nın lansmanı öncesinde heyecanı artırıyor.

Bununla birlikte, F6’nın kod adının “Peridot” olduğu da ortaya çıktı. Sarı yakuttan ilham alan Peridot, “yılan taşı” olarak da bilinen ilgi çekici bir olivin minerali türüdür. Bu kod adlandırma geleneği, genellikle değerli taşlardan esinlenilerek adlandırılan Redmi Note serisi cihazlarla uyumlu bir şekilde devam ediyor.

F6’nın Nisan ayında resmi olarak tanıtılması beklenirken, bu tarihlerin resmi bilgi olmadığını, ancak sektörden uzmanların tahminlerine dayandığını belirtmek önemlidir. Mart ayının ilerleyen günlerinde Redmi Note 13 Turbo’nun ilk kez piyasaya sürülmesi ve POCO F6’nın tanıtımının yapılması bekleniyor, bu da POCO hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.