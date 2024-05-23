POCO, yeni amiral gemisi modeli POCO F6 ve POCO F6 Pro ile akıllı telefon pazarında çıtayı yükseltiyor. Snapdragon 8s Gen 3 işlemci, üstün soğutma teknolojisi ve etkileyici ekran özellikleriyle donatılan POCO F6, performans ve tasarım açısından birçok yenilik sunuyor. İşte POCO F6 ve POCO F6 Pro’nun öne çıkan özellikleri ve detayları.

POCO F6 özellikleri

POCO F6, Qualcomm’un en yeni amiral gemisi Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle güçlendirilmiş. Bu işlemci, TSMC’nin 4nm üretim süreci ile üretilmiş ve 3.0GHz’e kadar çıkabilen sekiz çekirdekli bir CPU’ya sahip. Adreno GPU ile donatılmış olan cihaz, yüksek performanslı oyunlar ve yoğun uygulamalar için mükemmel bir deneyim sunuyor.

WildBoost Optimization 3.0 ve LiquidCool Technology 4.0 ile donatılan POCO F6, özellikle oyun oynarken ve yoğun kullanım sırasında cihazın serin kalmasını sağlıyor. Bu teknolojiler, uzun süreli kullanımlarda bile cihazın performansını en üst düzeyde tutuyor.

F6, 5000mAh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip. 90W turbo şarj özelliği sayesinde, cihaz kısa sürede tamamen şarj olabiliyor. Bu özellik, yoğun kullanımda bile kullanıcıların cihazlarını hızlıca şarj ederek kesintisiz bir deneyim yaşamalarını sağlıyor.

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Cihaz, 6.67 inçlik CrystalRes 1.5K Flow AMOLED DotDisplay ekrana sahip. 120Hz yenileme hızı ve 2400 nits’e kadar çıkabilen parlaklığı ile dikkat çeken bu ekran, HDR10+ ve Dolby Vision desteği sunuyor. Ayrıca, Corning Gorilla Glass Victus ile korunan ekran, hem dayanıklılığı hem de üstün görüntü kalitesiyle öne çıkıyor.

F6, 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı kamera ve çeşitli gelişmiş özelliklerle donatılmış. OIS (Optik Görüntü Sabitleme) ve EIS (Elektronik Görüntü Sabitleme) desteği sayesinde, fotoğraf ve videolar daha net ve sabit. Ayrıca, 20MP ön kamera, kullanıcılara mükemmel selfie çekimleri yapma imkanı sunuyor.

F6, geniş bir bağlantı yelpazesi sunuyor. Çift SIM desteği, 5G bağlantı seçenekleri ve Bluetooth 5.4 ile kullanıcılar, her zaman en hızlı ve en güvenilir bağlantılara erişebiliyor. Ayrıca, Wi-Fi 6 desteği ve NFC özellikleri, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştiriyor.

Cihaz, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çekiyor. 160.5mm x 74.5mm x 8mm boyutlarında ve 179 gram ağırlığında olan POCO F6, elde rahat bir tutuş sağlıyor. Siyah, yeşil ve titanyum renk seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. IP64 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı olan cihaz, günlük kullanımda ekstra güvenlik sağlıyor.

POCO F6, AI Yüz Tanıma, ekran içi parmak izi sensörü ve çift hoparlör gibi ek özelliklerle donatılmış. Ayrıca, Xiaomi HyperOS ile çalışan cihaz, kullanıcılarına hızlı ve akıcı bir işletim sistemi deneyimi sunuyor.

POCO F6 Pro özellikleri

F6 Pro, yüksek performanslı akıllı telefon segmentinde yeni bir çağ açıyor. Amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, etkileyici WQHD+ 120Hz Flow AMOLED ekran ve yenilikçi tasarımı ile dikkat çeken bu cihaz, hem oyunseverler hem de teknoloji tutkunları için mükemmel bir seçenek. İşte POCO F6 Pro’nun öne çıkan özellikleri ve detayları.

POCO F6 Pro, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Gen 2 mobil platformu ile donatılmış. TSMC’nin 4nm üretim süreci ile üretilen bu işlemci, 3.19 GHz’e kadar çıkabilen Cortex CPU ve güçlü Adreno GPU ile benzersiz bir performans sunuyor. Qualcomm AI Engine ile donatılan cihaz, yapay zeka yetenekleri sayesinde daha akıllı ve hızlı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama seçenekleri ile POCO F6 Pro, 12GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 512GB ve 16GB RAM + 1TB depolama kombinasyonları sunuyor. Bu donanım, hızlı uygulama yükleme ve akıcı çoklu görev performansı sağlıyor.

LiquidCool Technology 4.0 ve IceLoop ile donatılan POCO F6 Pro, yoğun kullanım ve uzun oyun seanslarında bile cihazın serin kalmasını sağlıyor. Bu yenilikçi soğutma sistemi, performansın sürdürülebilir olmasını ve cihazın aşırı ısınmasını önlüyor.

POCO F6 Pro, 6.67 inçlik WQHD+ (3200×1440) çözünürlüğe sahip Flow AMOLED ekranı ile geliyor. 120Hz yenileme hızı ve 2160Hz anında dokunmatik örnekleme hızı ile ekran, hem oyun oynarken hem de video izlerken akıcı ve hızlı bir deneyim sunuyor. 4000 nits tepe parlaklığı, 700 nits tipik parlaklık ve 1200 nits HBM parlaklığı ile ekran, her koşulda mükemmel bir görüntü kalitesi sağlıyor.

3840Hz PWM karartma ve DCI-P3 geniş renk gamı sayesinde, POCO F6 Pro’nun ekranı canlı ve gerçekçi renkler sunuyor. Ayrıca, 12 bit renk derinliği ile 68 milyar renk görüntüleyebilen bu ekran, TÜV Rheinland göz koruma sertifikası ile uzun süreli kullanımlarda göz konforunu da garanti altına alıyor.

50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı kamera ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü kamera sistemi ile POCO F6 Pro, her türlü fotoğraf çekiminde üstün performans sunuyor. Ana kamera, OIS (Optik Görüntü Sabitleme) özelliği ve 2.0μm 4-in-1 Süper Piksel teknolojisi ile düşük ışık koşullarında bile net ve detaylı fotoğraflar çekmeyi mümkün kılıyor.

16MP ön kamera ise selfie çekimlerinde mükemmel sonuçlar veriyor. Ultra Gece Algoritması, düşük ışık koşullarında bile parlak ve net görüntüler sunuyor. AI destekli çekim modları ile fotoğraflarınız her zaman profesyonel kalitede olacak.

5000mAh kapasiteli bataryası ile POCO F6 Pro, uzun süreli kullanım sunuyor. 120W HyperCharge teknolojisi sayesinde, cihaz sadece 19 dakikada tamamen şarj olabiliyor. USB Type-C bağlantı noktası ile hızlı ve güvenilir şarj imkanı sunuluyor.

POCO F6 Pro, yüksek dayanıklılığa sahip alüminyum çerçeve ve mat kaplama ile şık bir tasarım sunuyor. İnce ve hafif yapısı, cihazın elde rahatça tutulmasını sağlıyor. Siyah ve beyaz renk seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunulan cihaz, IP64 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor.

Çift SIM desteği, 5G bağlantı özellikleri ve Wi-Fi 7/6 desteği ile POCO F6 Pro, her zaman hızlı ve güvenilir internet bağlantısı sunuyor. Bluetooth 5.3 ve NFC özellikleri ile de cihaz, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştiriyor.

Xiaomi HyperOS ile çalışan POCO F6 Pro, hızlı ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Ekran içi parmak izi sensörü, AI yüz tanıma, stereo hoparlörler ve IR blaster gibi ek özelliklerle donatılan cihaz, kullanıcılara üstün bir akıllı telefon deneyimi sunuyor.