Poco cephesinin bir sonraki amiral gemisi katili canavarı Poco F6 hakkında yepyeni bilgiler geldi. Bir süredir Poco F6’nın henüz duyurulmamış Snapdragon 8s Gen 3 ile güçlendirileceği biliniyordu. Ancak, şimdi HyperOS kaynak kodunda bulunan kanıtlara göre, Poco F6 özellikleri ve detayları ortaya çıktı. Yeni canavar işlemcisiyle harikalar yaratacak.

Poco F6 İşlemcisi Belli Oldu: Snapdragon 8s Gen 3 ile Fırtınalar Estirecek

Poco F6’nın kod adı “Peridot” ve model numarası N16T olarak belirlendi. Bu model, Snapdragon 8s Gen 3’e sahip ilk telefon olan Xiaomi Civi 4 Pro modelinin izinden gidiyor. Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti, geçtiğimiz yılın kralı olan 8 Gen 2 ve bu yılın kralı olan 8 Gen 3 işlemcilerinin bir karışımı olarak dikkat çekiyor.

Ancak, bazı yönlerden her ikisinden de daha az güçlü olduğu belirtiliyor. Poco F6 işlemcisi ve özelliklerini sizlerle paylaşmadan önce kısaca işlemcileri karşılaştıralım.

Yonga Seti CPU (Prime) CPU (Büyük) CPU (Küçük) GPU Diğer Snapdragon 8 Gen 2 1x Cortex-X3 @ 3.2/3.36GHz 2x Cortex-A715 @ 2.8GHz, 2x Cortex-A710 @ 2.8GHz 3x Cortex-A510 @ 2.0GHz Adreno 740 5G modem X70, 8K HDR @ 30fps, 24GB LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama Snapdragon 8s Gen 3 1x Cortex-X4 @ 3.0GHz 4x Cortex-A720 @ 2.8GHz 3x Cortex-A520 @ 2.0GHz Adreno 735 5G modem X70, 4K HDR @ 60fps, 24GB LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama Snapdragon 8 Gen 3 1x Cortex-X4 @ 3.3/3.4GHz 3x Cortex-720 @ 3.15GHz, 2x Cortex-A520 @ 2.3GHz 2x Cortex-A520 @ 2.96GHz Adreno 750 5G modem X75, 8K HDR @ 30fps, 24GB LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama

Daha önce de söylediğimiz gibi, F6’nın Snapdragon 8s Gen 3 işlemci ile geleceği resmen ortaya çıktı. Poco F6’nın bu özelliklerle amiral gemisi performansını uygun fiyata sunması bekleniyor. Selefi olan Poco F5 modeli de Snapdragon 7+ Gen 2 ile güçlendirilmiş ve fiyatına göre etkileyici bir performans sergilemişti.

Ayrıca cihazın kamera özelliklerinin de gün yüzüne çıktığını söyleyelim. Ana kamera, 50MP Sony IMX882 sensörünü kullanacak, ultra geniş lens ise 8MP olacak. Selfie kamerası ise OmniVision’dan bir OV20B sensörüyle gelecek.

Poco F6’nın Nisan veya Mayıs aylarında duyurulması bekleniyor. Kardeşi olan Redmi Note 13 Turbo’nun ise Çin’de önce piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca, Poco F6 Pro modelinin de Snapdragon 8 Gen 2 çipini kullanacağına dair söylentiler bulunuyor.

Sonuç olarak, Poco cephesinin yeni amiral gemisi katili Poco F serisi hakkında oldukça heyecan verici özelliklerle giderek daha da yaklaşıyor. Cihazların tanıtımdan kısa bir süre sonra Türkiye pazarına da gelmesini bekliyoruz. Yeni canavarlar uygun fiyatlarıyla amiral gemilerinin cazibesini yıkacaklar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Poco’nun yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!