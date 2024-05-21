POCO, çok yakın zamanda POCO F6 serisini Dubai’de yapacağı lansmanda duyuracak. Lansman öncesinde resmi POCO hesapları telefonlar hakkında birçok bilgiyi paylaştı. Peki POCO F6 ve POCO F6 serisi nasıl olacak?

Bu videoda Eren ve Aydoğan POCO tarafından paylaşılan belgeler doğrultusunda nasıl telefonların bizleri beklediğini yorumluyor. Peki siz POCO F6 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz ülkemizde satışa başladığında satın almayı düşünüyor musunuz? Şuanda hali hazırda bir POCO telefon kullanıyor musunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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