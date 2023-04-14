Bu zamana kadar ortaya çıkan birden fazla rapor, Poco F5 ve Poco F5 Pro’nun üzerinde çalışıldığını gösterdi. Her iki akıllı telefonun da bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yakın tarihli bir rapor, Poco F5 Pro’nun Hindistan’da satışa sunulmayacağını, ancak ülkenin vanilya modelini almasının muhtemel olduğunu ortaya koydu. Her iki modelin de küresel pazarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bahşişçi Paras Guglani’nin izniyle yeni bir sızıntı, F5 ikilisinin konfigürasyonlarını ve renk seçeneklerini sızdırdı.

Bahşişçiye göre Poco F5, 8 GB RAM + 256 GB ve 12 GB RAM + 256 GB depolama yapılandırmalarında gelecek. F5 Pro’nun da aynı seçeneklerde geleceğini de sözlerine ekledi.

Renk çeşitleri söz konusu olduğunda, Poco F5 ve F5 Pro siyah, beyaz ve mavi gibi üç renkte mevcut olacak. Bilindiği gibi, Poco F5 ve F5 Pro, yalnızca Çin pazarında mevcut olan Redmi Note 12 Turbo ve Redmi K60’ın yeniden markalı versiyonları olacak.

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Poco F5 ve Poco F5 Pro, 120Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç AMOLED ekrana sahip olacak. F5, FHD+ çözünürlüğünü desteklerken, Pro modeli daha yüksek bir QHD+ çözünürlüğü sunacak. Her iki telefon da Android 13 işletim sistemi ve MIUI 14 ile birlikte gönderilecek.

Selfie’ler için Poco F5’in 16 megapiksel ön kamerası olacak. Her iki akıllı telefonun arka panellerinde OIS özellikli 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro snapper bulunacak. F5 yana bakan bir parmak izi sensörüne sahip olurken, Pro varyantı ekran altı parmak izi sensörü ile donatılacak.

F5 ve F5 Pro, sırasıyla Snapdragon 7+ Gen 2 ve Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setleri tarafından desteklenecek. Her iki telefon da LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama alanı ve 67W hızlı şarjlı 5.500mAh pil ile gelecek. Pro modeli ayrıca 30W kablosuz şarjı destekleyecek.