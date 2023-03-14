Xiaomi, üç farklı modelden oluşan Redmi K60 serisini Aralık ayının sonlarında Çin’de piyasaya sürdü. Serinin giriş modeli olmasına rağmen özellikleriyle herkesi şaşırtan standart Redmi K60 modeli, POCO F5 Pro adı altında küresel pazarlara gelebilir gibi görünüyor!

POCO F5 Pro Amiral Gemisi Katili Olmaya Geliyor!

Geçtiğimiz günlerde donanım özellikleri ortaya çıkan POCO F5’in biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu olması beklenen cihazın bazı göze çarpan özelliklerle donatılacağı iddia ediliyor. Bu özellikler arasında Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci, QHD+ çözünürlüğe sahip 120Hz tazelemeli OLED ekran ve 67W kablolu şarj özelliğine sahip 5.500mAh boyutlu pil yer alıyor.

POCO F5 Pro’nun sızdırılan diğer özellikleri arasında 64MP+8MP+2MP arka kamera sistemi, stereo hoparlörler ve ekran içi parmak izi sensörü yer alıyor. Yine, tüm bu özellikler için Redmi K60 ile aynı diyebiliriz.

POCO’nun yeni amiral gemisi katilinin Redmi K60’ın kablosuz şarj desteğine sahip olup olmayacağına dair bir bilgi yok. Bu özelliğin küresel bir sürüm için maliyetleri düşürmek amacıyla kaldırıldığını görebiliriz.

Ancak kablosuz şarj özelliği bu modele dahil edilirse, POCO için bir ilk yaşanacaktır. Zira daha önce POCO hiçbir telefonunda kablosuz şarj desteği sunmamış, bunun yerine kablolu şarj hızını artırmayı tercih etmişti.

Cihazın lansman tarihi veya hangi pazarlarda satışa sunulacağı tam olarak kesin değil. Ancak firmanın geçmişine baktığımıza bu modelin POCO F5 serisinin diğer modelleriyle oldukça yakında bir tarihte tanıtılacağını söylemek mümkün. Güçlü donanım özellikleriyle firmanın yeni amiral gemisi katili olmayı amaçlayan cihazın sunacağı özellikleri bizler de merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce POCO F5 Pro, genlerini aldığı Redmi K60 ile birebir aynı özelliklere mi sahip olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!