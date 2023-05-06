POCO’nun heyecanla beklenen ve 9 Mayıs’ta tanıtılacağı açıklanan POCO F5 ve F5 Pro modellerinden tanıtım yaklaştıkça sürekli yeni haberler geliyor. Oldukça güçlü özelliklerle bizleri karşılaması beklenen serinin tepe modeli olan POCO F5 Pro, daha tanıtılmadan ülkemizde satışa çıktı. İşte POCO F5 Pro’nun Türkiye fiyatı!



POCO F5 Pro Fiyatıyla Çok Konuşulacak!

POCO cephesi, 9 Mayıs’taki tanıtımı beklemeden POCO F5 Pro modelini ülkemizde satışa sunmuş gibi görünüyor. Resmi Xiaomi yetkili satıcısı olduğu düşünülen bir mağazadan gelen görüntülere göre, POCO F5 Pro’nun Türkiye fiyatı 24.999 TL olarak belirlenmiş.

Bu fiyat etiketi yaklaşık 1281 dolara denk geliyor. POCO F5 Pro’nun daha önce Uruguay pazarındaki sızdırılan fiyatlarını da sizlerle paylaşmıştık. Buna göre, F5 Pro’nun ise 8GB + 256GB modeli için 537 dolar ve 12GB + 256GB modeli için 574 dolarlık bir fiyat etiketi belirlenmişti. Ülkemizdeki vergilerle beraber fiyat iki katına çıkmış durumda.

POCO F5 Pro aynı zamanda yine ülkemizdeki bir çevrimiçi mağazada da ortaya çıkmış durumda. 12 GB bellek ve 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip modelin buradaki fiyatı ise 21.195 TL olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu fiyatın siyah renk seçeneğine özel olduğunu belirtmekte fayda var. Beyaz renk seçeneği ise 25.010 TL‘ye satılıyor.

POCO F5 Pro’nun bu fiyatı çok konuşulacakmış gibi duruyor. Zira karşısında daha iyi donanım özelliklerine ve daha düşük fiyata sahip Galaxy S23 gibi bir rakip bulunuyor. POCO’nun amiral gemisi katili akıllı telefonunun ne yazık ki amiral gemisi segmentine uygun bir fiyatla bizleri karşıladığını söylemek mümkün.

POCO F5 Pro’dan paylaşılan görüntüler, cihazın gerçekten de geçen Aralık ayında Çin’de piyasaya sürülen Redmi K60’ın yeniden markalanmış hali olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla iki cihazın aynı temel özelliklere sahip olmasını bekleyebiliriz. Bunlar arasında 6,67 inç 2K 120Hz AMOLED ekran, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, 67W kablolu ve 30W kablosuz şarj destekli 5.160 mAh batarya yer alıyor. Zaten ülkemizdeki satıcıların cihaz künyesini yazdıkları kartlardan da bu özelliklerden bazılarını doğrulamak mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? POCO F5 Pro’nun Türkiye fiyatını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!