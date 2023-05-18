Fiyat-performans oranı ile göz dolduran POCO F5 i̇le PUBG Mobile ve Genshin Impact testi gerçekleştirdik.

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Snapdragon 7+ Gen 2 ile gelen F5, Qualcomm’un iddiasına göre Snapdragon 888’den iyi sonuç verebiliyor. Peki oyunlarda durum nasıl? Aydoğan test etti!

POCO F5 Özellikleri

Boyut: 161.1 x 75 x 7.9 mm

Ağırlık: 181 gram

Ekran: 6,67 inç FHD+ 120 Hz AMOLED, 12 bit, HDR10+, Dolby Vision

İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 2

Bellek: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB

Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Video: 4K 30 fps

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 67 Watt

Arayüz: MIUI 14 for POCO, Android 13