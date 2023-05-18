Fiyat-performans oranı ile göz dolduran POCO F5 i̇le PUBG Mobile ve Genshin Impact testi gerçekleştirdik.
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POCO F5 İLE PUBG & GENSHIN IMPACT TESTİ! | Snapdragon 7+ Gen 2 Neler Yapabiliyor?
Snapdragon 7+ Gen 2 ile gelen F5, Qualcomm’un iddiasına göre Snapdragon 888’den iyi sonuç verebiliyor. Peki oyunlarda durum nasıl? Aydoğan test etti!
POCO F5 Özellikleri
- Boyut: 161.1 x 75 x 7.9 mm
- Ağırlık: 181 gram
- Ekran: 6,67 inç FHD+ 120 Hz AMOLED, 12 bit, HDR10+, Dolby Vision
- İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 2
- Bellek: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Video: 4K 30 fps
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 67 Watt
- Arayüz: MIUI 14 for POCO, Android 13
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