Akıllı Telefonlar
POCO F3 İLE BİR GÜN GEÇİRMEK | vLOG
Kim Almalı? serisinden bu yana düzenli bir POCO F3 kullanıcısı olan Eren, bir gün boyunca telefon ile neler yaptığını bu videoda anlatıyor. Gün içerisinde telefon ile yaptığı işlemlerin pili ne kadar yorduğunu, uygulamaların pil kullanımlarını, uykuda bekleme sürecinde ne kadar pil tükettiğini ve sabah %100’den akşam pili bitene kadar kullanıyor.
POCO F3 özellikleri:
Boyut: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm
Ağırlık: 196 gram
Koruma: Gorilla Glass 5 (ön ve arka)
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz, HDR10+
İşlemci: Snapdragon 870
Bellek: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Kamea: 48 MP + 8 MP + 5 MP Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4520 mAh
Şarj: 33 Watt
POCO F3’e Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/1e92558c
POCO F3’e Trendyol üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://ty.gl/rxfry8krtb
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Apple yeni iPhone’lar için daha fazla Çinli tedarikçiyle çalışıyor
Reuters’ın yaptığı habere göre Japonya’nın Nikkei gazetesi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Apple en son iPhone’larını üretmek için daha fazla Çinli tedarikçiyle birlikte çalıştığını söyledi.
Bakmakta fayda var: OPPO Yeni Ekran Altı Kamera Teknolojisini Duyurdu!
Luxshare Precision Endüstri Şirketi, önümüzdeki sonbaharda tanılılması beklenen iPhone 13 serisinin %3’lük bir payını üretmeye hazırlanıyor ve geçen yıl satın aldığı iki firmayla konuyla aşina olan kaynaklara atıfta bulunarak en yeni iPhone’lar için temel bileşenleri ve parçaları tedarik edecek. Apple Lens Tech Co Limited Şirketi’nden metal/alüminyum kasaları tedarik edecek ve Sunny Optical Tech Group Şirketi’nden ise arka kamera lenslerini tedarik edecek. Ancak Apple’ın, bu iddiaların doğru veya yanlış olduğunu belirten bir açıklama yapmadığını da belirtelim.
Yerel bir gazetenin yaptığı habere göre ise Luxshare şirketi, Tayvanlı rakipleri Foxconn ve Pegatron Corp’tan siparişleri aldı ve iPhone 13 Pro’nun üretimine bu ay başlayacak.
Ayrıca Reuters, Foxconn’un Çinli elektronik üreticisi Luxshare’nin artan talebi karşılayabilmek için satın aldığı iki firmayla bir iş gücü kurduğunu ve şirketin diğer taleplerinin yanı sıra herhangi bir Çin devlet kurumu tarafından desteklenip desteklenmediğini araştırmak için bir birlik kurduğunu bildirdi. Bunun sebebinin deAmerika’nın ve dolayısıyla Apple’ın verilerinin Çin hükümetine sızdırılıp sızdırılamayacağını öğrenmek olduğu düşünülüyor.
Pandemi sürecinin devam etmesiyle global olarak artmaya devam eden çip krizinin Apple tarafından nasıl başa çıkılacağı ise merak konusu. Geçen ay teknoloji dünyasının önde gelen ekonomist ve analistleri küresel çip sıkıntısının Apple’a da vuracağını, iPhone üretimini etkilemeye başlayacağından ve gelir büyümesini de yavaşlatacağını tahmin ettiklerini dile getirmişlerdi.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
OPPO Yeni Ekran Altı Kamera Teknolojisini Duyurdu!
Akıllı telefonlarda kameralar artık başka bir konuma taşınıyor. Geleceğin teknolojisine adım atan OPPO, yeni ekran altı kamera teknolojisini duyurdu.
Son yıllarda pazardaki yerini epey iyi yerlere taşıyan OPPO, neredeyse piyasaya sürdüğü tüm modelleri ile dikkat çekmeyi başarıyor. Özellikle akıllı telefon kanadında birçok model ile adından sıkça söz ettiren OPPO, telefon modellerinin kameralarında bir yeniliğe gidiyor ve ekran altı kamera dönemine geçiyor..
Geçtiğimiz yıllarda cihazlarda fiziksel olarak bulunan parmak izi sensörü, zamanla ekranın altına veya güç düğmesine taşınarak kayboldu. Bu sayede cihazın ekranında veya kasasında daha şık ve sade bir tasarım yakalayan akıllı telefon üreticileri, artık kameranın da görünmez olmasını sağlamaya çalışıyor. Bu şirketlerden birisi de OPPO.
Yeni OPPO modellerinde ekran altı kamera teknolojisi!
Geçtiğimiz aylarda ekran altı kamera projesinin patentini alan OPPO, bugün akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni ekran altı kamera teknolojisini duyurdu. Cihazın ön kısmında tam ekran deneyimi sunmayı planlayan OPPO, ekran altı kamera teknolojisi ile karşımıza çıktı.
Akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getirecek olan ekran altı kameralar aslında ekran görünümünü güzelleştirmek amacı taşıyor. Özellikle günümüzde damla çentik veya delikli kamera tasarımlarını düşündüğümüzde bu kayıp en aza indirilmiş olsa da, ekranınızdaki görüntünün bir kısmını kullanamıyorsunuz. Ancak OPPO ekran altı kamera teknolojisi ile bu sorunu ortadan kaldıracak.
Öte yandan kameraya elimizle ulaşamadığımız için kameranın çizilmesi önlenmiş olacak. Ayrıca dışardan bakıldığında kameranın yeri de belli olmuyor. Ancak kameranın olduğu yerde ekran 400ppi parlaklık sunuyor. Bu da selfie kalitesini oldukça artırıyor. Dahası ekranın altında yer alan geleneksel ekran kabloları şeffaf kablolama teknolojisi ile tarihe karışacak. Bu sayede kablo genişliği %50 oranında azalırken, daha iyi bir görüntü kalitesi sunulacak.
Tabi görüntü kalitesi demişken bu kameraların görüntüyü bozup bozmayacağını sorgulamamak olmaz. Bildiğiniz üzere ekran altı kameralar ilk ortaya çıktığında çözünürlük konusunda ciddi sorunlar vardı. Ancak OPPO cihazların tasarımlarında ve AI algoritmalarında yaptığı yenilikler ile ciddi ilerleme katetti. Çözünürlük şu anda kabul edilebilir olsa da OPPO bunu yeterli görmüyor ve ikinci jenerasyonda daha iyi sonuçlar çıkaracağını dile getiriyor.
Genel olarak baktığımızda OPPO yeni ekran altı kamera teknolojisi ile piyasayı sallamaya geliyor diyebiliriz. OPPO şimdilik hangi modelinde bu teknolojiyi kullanacağını söylemese de, bir amiral gemisi modelinde göreceğimiz aşikar. Bakalım ekran altı kameraya sahip ilk OPPO modeli ne zaman tanıtılacak.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Blizzard İnsan Kaynakları Müdürü de görevinden ayrıldı!
POCO F3 İLE BİR GÜN GEÇİRMEK | vLOG
Hayatı Güzelleştiren 7 Uygulama Önerisi | Dilşah’la Birbirimize Girdik!
Blizzard Başkanı J. Allen Brack açılan cinsel taciz davaları ve çalışanların grevlerinin ardından görevinden ayrıldı!
Apple yeni iPhone’lar için daha fazla Çinli tedarikçiyle çalışıyor
POCO F3 İLE BİR GÜN GEÇİRMEK | vLOG
Hayatı Güzelleştiren 7 Uygulama Önerisi | Dilşah’la Birbirimize Girdik!
100TL FARKA DEĞER Mİ? | Xiaomi Mi 11 Lite vs Redmi Note 10 Pro
Mi 11 Lite 1 Ay Geçirmek | Dilşah’la 1 Ay
HEM KABLOLU HEM KABLOSUZ FARE! | ROG Gladius III Wireless incelemesi
POCO F3 İLE BİR GÜN GEÇİRMEK | vLOG
Hayatı Güzelleştiren 7 Uygulama Önerisi | Dilşah’la Birbirimize Girdik!
100TL FARKA DEĞER Mİ? | Xiaomi Mi 11 Lite vs Redmi Note 10 Pro
Mi 11 Lite 1 Ay Geçirmek | Dilşah’la 1 Ay
HEM KABLOLU HEM KABLOSUZ FARE! | ROG Gladius III Wireless incelemesi
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.