POCO F3 İLE BİR GÜN GEÇİRMEK | vLOG

Reuters’ın yaptığı habere göre Japonya’nın Nikkei gazetesi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Apple en son iPhone’larını üretmek için daha fazla Çinli tedarikçiyle birlikte çalıştığını söyledi.

Bakmakta fayda var: OPPO Yeni Ekran Altı Kamera Teknolojisini Duyurdu!

Luxshare Precision Endüstri Şirketi, önümüzdeki sonbaharda tanılılması beklenen iPhone 13 serisinin %3’lük bir payını üretmeye hazırlanıyor ve geçen yıl satın aldığı iki firmayla konuyla aşina olan kaynaklara atıfta bulunarak en yeni iPhone’lar için temel bileşenleri ve parçaları tedarik edecek. Apple Lens Tech Co Limited Şirketi’nden metal/alüminyum kasaları tedarik edecek ve Sunny Optical Tech Group Şirketi’nden ise arka kamera lenslerini tedarik edecek. Ancak Apple’ın, bu iddiaların doğru veya yanlış olduğunu belirten bir açıklama yapmadığını da belirtelim.

Yerel bir gazetenin yaptığı habere göre ise Luxshare şirketi, Tayvanlı rakipleri Foxconn ve Pegatron Corp’tan siparişleri aldı ve iPhone 13 Pro’nun üretimine bu ay başlayacak.

Ayrıca Reuters, Foxconn’un Çinli elektronik üreticisi Luxshare’nin artan talebi karşılayabilmek için satın aldığı iki firmayla bir iş gücü kurduğunu ve şirketin diğer taleplerinin yanı sıra herhangi bir Çin devlet kurumu tarafından desteklenip desteklenmediğini araştırmak için bir birlik kurduğunu bildirdi. Bunun sebebinin deAmerika’nın ve dolayısıyla Apple’ın verilerinin Çin hükümetine sızdırılıp sızdırılamayacağını öğrenmek olduğu düşünülüyor.

Pandemi sürecinin devam etmesiyle global olarak artmaya devam eden çip krizinin Apple tarafından nasıl başa çıkılacağı ise merak konusu. Geçen ay teknoloji dünyasının önde gelen ekonomist ve analistleri küresel çip sıkıntısının Apple’a da vuracağını, iPhone üretimini etkilemeye başlayacağından ve gelir büyümesini de yavaşlatacağını tahmin ettiklerini dile getirmişlerdi.