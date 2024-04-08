Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de tanıtıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Poco F3 GT HyperOS güncellemesi yayınlandı.

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Güncelleme 2 GB büyüklüğünde. Eğer Poco F3 GT kullanıyorsanız ve halen Poco F3 GT HyperOS güncellemesi almadıysanız, Ayarlar> Cihaz Hakkında> MIUI sürümü kısmından güncellemelerinizi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Poco F3 GT HyperOS ile neler sunuyor?

Poco F3 GT, 2400×1080 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.67 inç büyüklükte ve 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli olarak ise AMOLED bir panel kullanılıyor.

Poco F3 GT kaputun altında MediaTek Dimensity 1200 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 6 GB/ 8 GB/ 12 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 1200 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5065 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Poco F3 GT üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 64 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.