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Poco F2 Pro inceleme – Fiyatı iyi mi?
Poco F2 Pro inceleme videomuzda, Pocophone’un ülkemizde de satışa çıkan amiral gemisi modelini inceliyoruz. Bakalım Poco F2 Pro modeli, bizlere neler sunuyor?
Güncel fiyat bilgisi
Bu videoyu çektiğimiz gün itibarıyla cihazı farklı web sitelerinde 6200 – 6150 TL civarında bulabilmek mümkün. Bildiğiniz gibi telefon, ülkemizde 6499 TL’lik bir satış fiyatıyla çıkmıştı.
Poco F2 Pro inceleme – Tasarım detayları
Ekran ve performans
6.67 inç boyutlu Super AMOLED ekranda Full HD+ çözünürlük sunuluyor. Ekranda HDR10+ desteği var ve Netflix‘te içeriklerinizi sertifika sorunu olmadığı için HD kalitesinde izleyebiliyorsunuz. Ekran konusunda cihazın avantajı 800 nit‘e kadar ulaşılabilen parlaklık seviyesi. Bu değer sayesinde yoğun güneş ışığı olsa bile ekranı rahatlıkla görüntüleyebiliyorsunuz. Ancak ekran konusunda günümüzün yüksek tazeleme hızı trendi bu cihazda unutulmuş. Modelde 60 Hz‘lik standart bir tazeleme hızı yer alıyor.
Telefonun belki de en büyük avantajı Snapdragon 865 işlemcisi. Zira Türkiye’de 6000 TL civarında bu işlemciyi kullanan herhangi bir akıllı telefon yok. Haliyle yüksek performans isteyen kullanıcılar için bu işlemciyle birlikte ürün fiyat performans olarak nitelendirilebilir. Ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile birlikte, kullanılan soğutma çözümünün de faydalı olduğunu belirtelim. Ayrıca telefonda microSD kart desteği bulunmuyor.
Kamera performansı – Merhaba 8K video!
Telefonda 64 MP’lik Sony IMX686 sensörlü bir ana kamera, 5 MP makro, 13 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörüyle birlikte 4 arka kamera bulunuyor. Ana kamera performansı genel toplamda fiyatını da düşünürsek başarılı. Ancak günümüzün fiyat olarak da yukarıda olan amiral gemilerine göre hem yan kameralar açısından hem de ana kameranın otomatik moddaki gece performansı açısından geri kaldığı yerler bulunuyor. Buna rağmen gece modunun işi kurtarmasıyla genel toplamda ürünün kamerası başarılı diyebiliriz. Ayrıca video tarafında da her ne kadar OIS olmamasına rağmen, Xiaomi EIS ile sabitleme işini artık hiç fena yapmıyor.
Son olarak telefonun pilinden söz edecek olursak 30W hızlı şarj desteğiyle birlikte 4700 mAh pil sunan telefon, yaptığımız PCMark testinden 14 saati aşkın bir süre almayı başardı. Bu da ortalamada bir kullanıcının yoğun bir günü çok rahat geçirebileceği, kullanıma göre de bir günü aşabileceği anlamına geliyor.
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Güncel fiyat durumu
Telefonun 64 GB ve 128 GB olmak üzere ülkemizde iki farklı versiyonu satılıyor. İlginçtir, bugün itibarıyla eğer mor rengi seçerseniz her iki sürümü de 3.599 TL’ye alabiliyorsunuz. Ancak diğer renklerde üst modelde fiyat 3.899 TL’ye yükseliyor.
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Xiaomi Mi Note 10 Lite inceleme – Tasarım ve ekran detayları
Telefonun belki en güçlü olduğu tarafı tasarımı. Zira beyaz, mor ve siyah renk seçenekleriyle gelen telefon önü ve arkası cam, yan çerçeveleri ise metal malzemesiyle üst segment bir akıllı telefondan farksız. Ayrıca kamera çıkıntısı olmaması, ön tarafta da kavisli ekran bu tasarımı daha da güçlendirmiş. Cihazda 3.5 mm’lik kulaklık girişi bulunuyor ve bu giriş 24-bit / 192 KHz ses desteği sunuyor. Ayrıca kablosuz ses konusunda da aptX HD ve aptX Adaptive teknolojilerinin de yer alması oldukça iyi. Ancak cihazın hoparlör performansını ne yazık ki beğenmedik. Hem ses şiddeti az, hem de duyduğunuz sesin kalitesi hiç tatmin etmiyor.
6.47 inç boyutlu AMOLED panel kullanan ve Full HD+ çözünürlükle birlikte HDR10 desteği sunan ekran bu segment için gayet iyi. Ekran konusunda sadece, parlaklık seviyesi keşke biraz daha iyi olsaydı dedik.
Performans ve kamera ne durumda?
Cihazda Snapdragon 730G işlemci, 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama seçenekleri yer alıyor. Dahili depolama alanı UFS 2.1 standartını kullanıyor ve telefonda microSD kart girişi yer almıyor. O nedenle eğer 64 GB ‘lık sürümü alacaksanız, bu konuyu mutlaka göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Performans konusunda ise 730G işlemcisi, orta segment için hayli güçlü olduğundan arayüzde, uygulamalarda veya oyunlarda makul bir performans gösteriyor. Telefon PUBG Mobile‘ı HD grafik ayarında ve yüksek kare hızı ayarlarında oynatabiliyor ve herhangi bir kasma yaşatmıyor. Oyunda ısınma neredeyse yok denecek kadar az, ancak bazen internette gezinirken telefonun ciddi şekilde ısındığına şahit olabiliyorsunuz.
Telefonun arkasında 64 MP, F/1.9 diyafram değerine sahip ana kamerayla birlikte 8 MP ultrageniş açı, 2 MP makro ve 5 MP derinlik sensörü yer alıyor. Bu donanımla 4K 30 FPS veya 1080p Full HD’de 30,60 ve 120 FPS çekim mümkün. Telefon hem fotoğraf hem de video performansını, bu fiyat segmentine göre oldukça beğendik. Özellikle gece çekimleri, gece modunun da yardımıyla birlikte üst seviyeye yakın sonuçlar vermeyi başardı. Ancak 16 MP’lik ön kamera, özellikle F/2.5 diyafram değeri nedeniyle yetersiz. Işığın birazcık düştüğü noktalarda, çok kirli fotoğraflarla karşılaşabiliyorsunuz.
Son olarak telefonun güçlü olduğu bir diğer yanı 5260 mAh’lik batarya kapasitesi. 30W hızlı şarj desteği sunan telefon, mevcut pil kapasitesiyle 1.5 güne varan bir pil ömrünü kullanıcılara sunuyor.
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Güncel fiyatlar
Bugün internette gördüğümüz Xiaomi Türkiye garantili fiyatlar şu şekilde:
- Redmi Note 8 Pro – 2700 TL (64 GB)
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Redmi Note 9S – 2800 TL (64 GB)
Ancak bu noktada Note 8 Pro modelinin hem 64 GB hem de 128 GB depolama olan sürümünde 6 GB RAM olduğunu, Redmi Note 9S modelinde ise baz modelde 4 GB, üst versiyonda ise 6 GB RAM olduğunu unutmayın.
Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma – Tasarım ve ekran farkılıkları
Her iki modelin de önü ve arkası Corning Gorila Glass 5, yan çerçeveleri ise plastik malzeme kullanıyor. Ön taraftan baktığınızda Note 9S modelinde delik çentik, Note 8 Pro modelinde ise damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Her iki modelin de kalınlıkları birebir aynı ve ağırlıkları da çok benzer. Tasarımsal açıdan iki cihazın ayrıldığı konu parmak izi sensörü. Note 9S modelinde yan tarafta, Note 8 Pro modelinde ise arka tarafta yer alıyor. Ayrıca Note 9S modelinde çift SIM kart + microSD kart kullanılabiliyorken, Note 8 Pro modelinde hibrit yapı yer alıyor. Yani çift SIM kart kullanmak isterseniz microSD kart kullanamıyorsunuz.
Ekrana geçtiğimizde Note 9S modelinde yer alan 6.67 inç boyutlu ekran, Redmi Note 8 Pro modelindeki 6.53 inç boyutlu ekrana göre daha büyük. Her iki cihazda da IPS LCD ve Full HD+ çözünürlük kullanılıyor. Parlaklık konusunda ise 640 nit parlaklığı ile Redmi Note 8 Pro, 575 nit parlaklığına göre Redmi Note 9S’ten daha parlak bir ekran sunuyor.
Performans kıyaslaması
Redmi Note 9S modelinde Snapdragon 720G, Redmi Note 8 Pro modelinde ise MediaTek Helio G90T işlemcisi yer alıyor. Bu iki işlemci sundukları işlem ve grafik performansıyla çok benzer sonuçlar veriyor. Hem sentetik testlerde hem de oyun testlerinde bunu görebiliyoruz. Ancak iş güç verimliliği kısmına geldiğinde, Snapdragon 720G‘nin çok daha iyi olduğu su götürmez bir gerçek.
Donanım tarafında ayrıca RAM konusunda iki cihaz ayrılıyor. Zira Note 9S‘in baz modelinde 4 GB RAM yer alırken, Redmi Note 8 Pro modelinde her iki sürümde de 6 GB RAM bulunuyor.
Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma – Kamera
Her iki model de arka tarafta 4 kamera yer alıyor ve şöyle sıralanıyor:
Redmi Note 9S: 48 MP (ISOCELL Bright GM2) ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP makro, 2 MP derinlik
Redmi Note 8 Pro: 64 MP (Samsung GW1) ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro, 2 MP derinlik
Fotoğraf sonuçlarına baktığımızda özellikle düşük ışıktaki başarısı nedeniyle Redmi Note 9S‘in gözle görülür şekilde daha iyi sonuçlar verdiği aşikar.
Batarya performansı
Redmi Note 9S modelinde 5020 mAh, Redmi Note 8 Pro modelinde ise 4500 mAh batarya bulunuyor. İki telefon da 18W hızlı şarj destekliyor. Hem kapasite farkı hem de işlemci farkı dolayısıyla pil ömrü konusunda da açık ara galip Redmi Note 9S oluyor.