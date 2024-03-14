POCO yepyeni cihazını bugün itibarıyla satışa sundu. Bir dizi gelişmiş özellikle olağanüstü bir eğlence deneyimi sunmak için tasarlanan POCO C65, etkileyici yeni giriş seviyesi akıllı telefon olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. 90Hz yenileme hızına sahip 6,74 inçlik etkileyici ekranı sayesinde videoların ve filmlerin yüksek kalitelerde izlenmesini sağlarken heyecan verici ve sürükleyici bir kullanıcı deneyimini de beraberinde getiriyor. Corning Gorilla Glass ekran sayesinde daha güçlü koruma sağlıyor. TÜV Düşük Mavi Işık sertifikası ve titreşimsiz sertifikasyonla DC karartma özelliğine sahip canlı renkli LCD ekranıyla POCO C65’i kullanırken uzun süre video izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

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MediaTek Helio G85 yonga setinden sekiz çekirdekli yüksek performanslı bir işlemci ve bellek genişletme teknolojisi ile cihaz, 16GB’a kadar RAM ve 1TB’a kadar genişletilebilir depolama alanına sahip. Böylelikle cihaz, kullanıcıların ihtiyacı olan her durumda hızlı, verimli performans ve yeterli depolama alanı sunuyor. Ayrıca, 5000mAh pil ile güçlendiriliyor. Uzun saatler keyifli eğlence deneyimi sunan POCO C65, 10W kutu içi şarj cihazı ile 18W hızlı şarjı destekliyor. Kullanımı kolay yeni MIUI 14 sayesinde daha fazla rahatlık sunan yan parmak izi sensörünü de içeriyor.

POCO C65, tüm sosyal medya paylaşımlarını iyileştiren etkileyici fotoğraflar ve videolar oluşturmak için ideal olan 50MP AI üçlü kamera kurulumunu beraberinde getiriyor. Eğlenceli kamera özellikleri ve güçlü lensleri ile 10 film filtresi ve bir film karesi içeren ultra net 50MP ana kamerayla birlikte geliyor. Doğal ışık efektleri için 8MP ön kameranın yumuşak ışık halkası sayesinde kullanıcılar, selfie ve portre fotoğrafçılıklarını da geliştirebiliyor. Cihaz, loş ve karanlık koşullarda bile yüksek kalitede fotoğrafçılık özellikleri sunuyor.

Optimize edilmiş kullanıcı arayüzü mükemmel fotoğraf kompozisyonu için sorunsuz bir şekilde yakınlaştırma ve uzaklaştırmayı sağlayan yeni bir yakınlaştırma halkasını içeriyor. Film Kamerası özelliği, kullanıcıların vintage film havasında fotoğraflar çekmesine olanak tanırken filtre ve POCO C65 filigranı ekleme seçeneği sunuyor.