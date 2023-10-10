Geçtiğimiz haftalarda sizlerle Redmi’nin yeni bütçe dostu telefonu Redmi 13C’ye ait son sızıntıları paylaşmıştık. Redmi’nin Çin pazarında satılması beklenen yeni bütçe dostu telefonu, küresel pazarda Poco C65 adıyla satılacak gibi görünüyor. Poco’nun yeni canavarı IMEI veri tabanında ortaya çıktı!

Poco C65 İlk Detaylarıyla Ortaya Çıktı!

Poco, bu yıl Poco C50, Poco C51 ve Poco C55 gibi üç C serisi telefon tanıttıktan sonra şimdi de Poco C65’in yolda olduğu belirtiliyor. Son yayınlanan bir rapor, bütçe dostu Poco C65 akıllı telefonunun ilk ayrıntılarını ortaya koydu.

Rapora göre, Poco C65 IMEI veritabanında görüldü. Cihazın küresel ve Hindistan varyantlarının sırasıyla 2310FPCA4G ve 2310FPCA4I model numaralarına sahip olduğunu gösteren ekran görüntüleri paylaşıldı.

Poco C65, “air” kod adını taşıyor ve MediaTek çipi içeriyor. Dahili model numarası C3V olarak belirtilirken, “2310” rakamları cihazın bu ay bazı pazarlarda piyasaya sürülebileceğini işaret ediyor. Poco C65’in USB-C portu ve MIUI 14 tabanlı Android 14 ile geleceği tahmin ediliyor.

Rapora göre, Poco C65, henüz resmiyet kazanmamış olan Redmi 13C’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olacak. Model numaralarının ilk dört hanesine bakarak, Redmi 13C’nin Aralık ayı gibi erken bir tarihte tanıtılması ve önce Çin’de, ardından diğer pazarlarda satışa sunulması bekleniyor. Poco C65 de hemen ardından satışa çıkabilir.

Bir sızıntı kaynağı ise yaklaşmakta olan Redmi 13C’nin yüksek çözünürlüklü görüntülerini paylaştı. Telefonun tasarımı, arka kısmı bakıldığında Redmi Note 13 serisine benziyor. Üçlü bir kamera kurulumuna sahip olan telefon, oldukça şık görünüyor. Kamera modülündeki yazılar, cihazın 50MP birincil bir kameraya sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca güç düğmesi ve ses tuşlarının cihazın sağ kenarında yer aldığını görüyoruz.

Arka taraftaki tasarım oldukça şık görünüyor ancak cihazın bir bütçe akıllı telefonu olduğunu hemen ele veren kalın çerçeveler ve ön taraftaki U şeklindeki damla çentik dikkat çekiyor. Bununla birlikte, cihazın 3,5 mm kulaklık girişi gibi nadir bulunan özelliklere sahip olduğunu görmek olumlu bir nokta.

Cihazda alt tarafta bir hoparlör ızgarası, bir şarj portu ve bir mikrofon bulunuyor. Paylaşılan görsellere göre Redmi 13C, Açık Yeşil, Siyah ve Mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak.

Telefonun teknik özellikleri henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak Redmi 12C ile benzer özellikler olması muhtemel. Şimdiye kadar cihazda MediaTek işlemci kullanılacağı dışında pek bir bilgiye sahip değiliz. İlerleyen dönemlerde daha çok bilgi gelecektir.

Vivo gibi rakiplerden de benzer zamanda ataklar gelebilir. Bütçe dostu akıllı telefon segmentinde rekabet kızışacak gibi görünüyor.

İlginizi Çekebilir: Oppo ColorOS 14 güncellemesini duyurdu, işte güncelleme takvimi

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Redmi’nin yeni canavarının tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!