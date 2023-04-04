POCO’dan yeni telefonlar gelmeye tam gaz devam ediyor. Ocak’ta POCO C50’nin ve Şubat’ta C55’in piyasaya sürülmesinden sonra POCO, 7 Nisan’da POCO C51 ismini vereceği uygun fiyatlı telefonun piyasaya sürüleceğini onayladı. Özellikleri ile de dikkat çekecek olan telefon uygun fiyatlı telefon almak isteyenleri heyecanlandıracak.

Sızdırılan bilgilere göre telefonda 6.52 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli LCD ekran yer alacak. Telefonun kalbinde ise sekiz çekirdekli MediaTek Helio G36 yonga setini göreceğiz. 3 GB RAM ve 4 GB RAM seçenekleri ile gelecek olan telefonda 32 GB dahili depolama bulunacak. Bu depolamayı microSD kart ile 1 TB’a kadar artırabileceksiniz.

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Telefonun arkasında f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP arka kamera + ikincil kamera ve önünde ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5 MP ön kamera yer alacak. 10W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile gelecek olan bu model 2 yıl boyunda güncelleme de alacak. Çin ve Hindistan pazarına özel olması beklenen bu telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

POCO C51 özellikleri POCO C51 özellikleri

6.52 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli LCD ekran

2,2 GHz Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio G36 12nm işlemci

IMG PowerVR GE8320 @ 680MHz GPU

3 GB / 4 GB LPDDR4X RAM

32 GB eMMC 5.1 dahili depolama

microSD ile 1 TB’a kadar genişletilebilir bellek

Android 13

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP arka kamera + ikincil kamera

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5 MP ön kamera

3,5 mm ses jakı, FM Radyo

Arkaya monte parmak izi tarayıcı

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, Mikro USB bağlantı noktası

10W şarjlı 5000mAh pil