POCO’nun yeni uygun fiyatlı telefonu POCO C50 resmi olarak tanıtıldı. 80 dolarlık bu telefon 2023’ün en uygunları arasında yer alacak.

Xiaomi’nin bağımsız markası POCO, söz verdiği gibi bugün uygun fiyatlı telefonu POCO C50 ile karşımıza çıktı. Şimdilik sadece Çin ve Hindistan pazarında satılacak olan bu telefon 80 dolar gibi oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olması ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Telefonda bizleri 6.52 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde 400 nit parlaklığa çıkabilen bir ekran karşılıyor. Bu ekran fiyatı uygun tutabilmek adına IPS panel ile geliyor. Kaputun altına baktığımıza MediaTek’in giriş seviyesi telefonlarda kullanılan dört çekirdekli Helio A22 yonga setini görüyoruz. Bu yonga setinde IMG PowerVR GPU da yer alıyor.

RAM tarafında ise 2 GB RAM ve 3 GB RAM‘li sürümlü modelleri bulunuyor. RAM bu denli düşük olduğu için işletim sistemi tarafında Android 12 Go sürümünü görüyoruz. Depolama tarafında ise 32 GB’lık tek seçenek yer alıyor. Bu depolamayı dilerseniz microSD kart ile artırabiliyorsunuz.

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Kamera tarafında ise arka bölümde f/2.0 diyaframa sahip 8 Megapiksel çözünürlüğünde ana ve henüz Megapikseli açıklanmayan derinlik kamerasını görüyoruz. Ön tarafta ise f/2.2 diyaframlı 5 Megapiksellik kamera yer alıyor. 10W şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bataryadan gücünü alan telefonun Türkiye pazarına da gelmesi bekleniyor.

İçindekiler POCO C50 özellikleri

POCO C50 özellikleri

.52 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde 400 nit ekran

2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdekli MediaTek Helio A22 12nm işlemci

IMG PowerVR GE sınıfı GPU’lu

2GB / 3GB LPDDR4X RAM

32GB eMMC 5.1 dahili depolama

microSD ile 512GB’a kadar genişletilebilir bellek

Android 12 Go işletim sistemi

Çift SIM (nano + nano + microSD)

8MP arka kamera, f/2.0 diyafram açıklığı + derinlik sensörü

5MP ön kamera, f/2.2 diyafram açıklığı

Sıçramaya dayanıklılık (P2i kaplama)

Arkaya monte parmak izi tarayıcı

3,5 mm ses jakı, Üstten bağlantı hoparlör, FM Radyo

Boyutlar: 164.9x 76.75x 9.09mm,; Ağırlık: 192g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS

10W şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya