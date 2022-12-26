Bu videoda POCO’nun giriş/orta segmentine konumlandırdığı M serisinin yeni üyesi M5s modeline yakından bakıyoruz. POCO M5s aslında birçok özelliğiyle Redmi Note 10S modeline çok benziyor. Tasarım, ekran, işlemci, kamera ve batarya yönünden birbirlerinin neredeyse aynısı olan bu telefonlar Xiaomi’nin pazarlama strateji hamlelerinden birisi gibi.

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Tasarım kısmında 160.5 x 74.5 x 8.3 mm boyutlara sahip olan POCO M5s modeli yaklaşık olarak 178.8 gram ağırlığında. Ayrıca IP53 sertifikası sayesinde su sıçramalarına ve toz geçirmesine karşı da dayanıklılık gösteriyor. Çift SIM + MicroSD Kart desteğiyle beraber kullanılabilen telefon üç farklı renkte (Gri, Beyaz, Mavi) tercih edilebiliyor.

POCO M5s, 6,43 inç AMOLED DotDisplay ekranıyla bulunduğu seviyede iyi bir ekrana sahip olmasıyla dikkat çekiyor. FHD+ 2400×1080 çözünürlük sunan ekranı 60Hz ekran tazleme oranına sahip. M5 modelinde IPS LCD ve 90Hz bir panel tercih edilmişken bu sefer daha kaliteli bir ekrana geçiş yapılmış ancak ekran yenileme oranı standart olarak tutulmuş. 409 PPI piksel yoğunluğu ile keskin görüntüler elde eden telefon normalde 700 nit maksimumda ise 1100 nit parlaklık değeri sunabiliyor. Alt çerçevenin biraz kalın olması dışında ince çerçeveleri sayesinde %83.5 ekran gövde oranına sahip olan POCO M5s’in ekranı Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

İşin performans tarafında ise MediaTek Helio G95 işlemcisinden gücünü alan telefona Mali-G76 MC4 GPU eşlik ediyor. Ayrıca tek versiyon olarak 6 GB RAM + 128 GB Depolama seçeneği bulunuyor. Ek olarak +2 GB Bellek Uzantısı da yapabiliyorsunuz. Depolamayı ise 1 TB’ye kadar artırılabiliyorsunuz. Android 12 tabanlı POCO için MIUI 13 ile gelen telefon akıcı bir deneyim sunarken güncel yazılımı da destekliyor. Oyunlar tarafında ise yüksek grafikli oyunları yüksek fps değerinde sunarak bu segmentteki rakiplerinden bir adım öne çıkıyor.

Arka tarafta dörtlü bir kamera kurulumu bulunan POCO M5s ana kamerasında 64MP bir kameraya sahip. İkinci kamerası ise 8MP çözünürlüğünde 118 derece sunan bir geniş açılı kamera. Üçüncü kamera makro, dördüncü kamera ise derinlik algılayıcı sensör olarak bulunurken bu iki kameranın çözünürlüğü de 2MP olarak tutulmuş. Ana kamerası ile iyi ışıklandırılmış alanlarda tatmin edici fotoğraflar çekebilirken düşük ışık koşullarında ortalama bir sonuç veriyor. İşin video tarafında ise 4K 30fps video ya da 1080 60fps çekimler gerçekleştirebiliyorsunuz. Böylece yüksek kalitede videoları POCO M5s ile de çekebiliyorsunuz. Ön tarafta ise 13MP çözünürlüğünde bir kamerası bulunan telefon ortalama derecesinde bir başarıya sahip. Portre çekimlerde ayrımları iyi bir şekilde yapabilirken ışığın az olduğu noktalarda gren yapabiliyor. Ek olarak ön taraftaki kamera ile 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz.

POCO M5s ses tarafında da iddialı. Alta ve üste konumlandırılan ses çıkışları sayesinde stereo hoparlör sunan telefon iyi bir ses seviyesiyle kullanıcısını memnun ediyor. Ayrıca kulaklık girişi sayesinde kablolu kulaklıklarınızı da kullanabiliyorsunuz.

5000 mAh bataryasından gücünü alan POCO M5s standart kullanımlarda 2 güne varan bir batarya ömrü sunarken yoğun kullanımlarda ise bir günü kurtaracak bir bataryaya sahip. Ayrıca hızlı bir şekilde 33W Pro ile kısa sürede dolum sağlıyor. Yaklaşık yarım saatlik şarj ile %1’den %64’e dolum sağlayabiliyor. Tam doluma ise 70-80 dakika aralığında ulaşıyor.

POCO M5s ağ bağlantılarında ise WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 bulunuyor. Ayrıca NFC ile mobil ödemeler yapabilirken Kızılötesi Verici ile evinizdeki ya da çevrenizdeki televizyon veya klima gibi elektronik aletleri kontrol edebiliyorsunuz.

Peki siz 7600 TL fiyatla satılan POCO M5s hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce segmentindeki önemli telefonlardan birisi mi? Alacak olsanız Redmi Note 10S mi yoksa POCO M5s mi tercih edersiniz, yorumlardan bize belirtin.

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