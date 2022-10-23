Adobe, görüntülerdeki farklı nesneleri otomatik olarak birleştirerek gerçekçi görünen bir bütün haline getirebilen bir yapay zeka aracı sergiledi. Araç, nesnelerin ölçeğini tahmin edebilir, renkleri ve aydınlatma koşullarını eşleştirebilir ve gölgeler oluşturabilir.

Yapay zeka aracı ‘Project Clever Composites’ olarak adlandırıldı ve Adobe Max etkinliğinde gösterildi. Orada, Adobe araştırmacısı Zhifei Zhang, herhangi bir geniş kapsamlı manuel görüntü düzenlemesi yapmak zorunda kalmadan iki fotoğraftan nasıl gerçekçi görünümlü bir görüntü kompozisyonu oluşturabileceğini gösterdi.

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Zhang ilk olarak arka planda dağ manzarası olan boş bir yol resmi gösterdi. Adam daha sonra uygun bir araba resmi aramak için yapay zeka aracını kullandı. Hızlı bir şekilde bulmak için, ilk görüntüde istenen hedef konumu belirtti ve bu şekilde araç hangi perspektifi dikkate alması gerektiğini biliyordu.

Zhang, arabanın resmini yol ve manzaranın bulunduğu resmin üzerine yapıştırdı, ancak istenen gerçekçi sonucu vermedi. Daha sonra, adam yapay zekanın seçilen otomobilin ölçeğini, renklerini ve gölgelendirmesini saniyeler içinde ilk görüntünün parametreleriyle eşleştirebildiği ‘Otomatik Kompozit’ düğmesine bastı. Bir başka örnekte araştırmacı, görüntülerden birden fazla nesneyi nasıl birleştirdiğini ve yapay zeka aracının aydınlatma koşullarını da dikkate aldığını gösteriyor.

Yapay zeka aracının Adobe’nin ürünlerine girip girmeyeceği ve ne zaman gireceği belli değil. Zhang, TechCrunch‘a üç boyutlu nesneleri de destekleyen gelişmiş bir sürümün halihazırda çalışmakta olduğunu belirtiyor.