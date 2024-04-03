Valve Steam Deck gibi modellerin piyasada el konsollarının yeniden canlanmasına neden olduğu gerçeği artık göz ardı edilemez bir hal aldı. Ancak, birçoğunun farkında olduğu gibi, bu konsolların önemli bir sorunu var: Windows işletim sistemine olan bağımlılıkları. Bu soruna çözüm getirmek amacıyla ortaya çıkan yeni bir girişim var: Playtron. Bu girişimin üzerinde çalıştığı PlaytronOS, el konsolları için yeni bir işletim sistemi vaadiyle geliyor. Peki PlaytronOS nedir? Windows’a göre avantajları ne?

PlaytronOS Nedir? Neden Büyük Markalar Buna Yatırım Yapıyor?

Playtron, açık kaynaklı Linux tabanlı bir konsol işletim sistemi olan PlaytronOS işletim sistemini geliştirdi. Bu işletim sistemi, Windows’a ve SteamOS gibi diğer işletim sistemlerine olan bağımlılıktan kurtulmayı amaçlıyor. Hem x86 hem de ARM mimarileri için uyumlu olan PlaytronOS, PC işlemcileriyle (Intel, AMD) ve mobil işlemcilerle (Snapdragon vb.) kullanılabiliyor.

PlaytronOS, modern bir oyun deneyimi sunmayı hedefleyen hafif bir işletim sistemi olarak tasarlandı. Windows’un aksine, gereksiz yazılımlar olmadan daha hafif bir arayüz ve işlevsellik sunuyor. Bu da kullanıcıların küçük ekranlı veya geleneksel olmayan giriş yöntemlerine sahip cihazlarda bile kolayca kontrol edilmesini ve çalıştırılmasını sağlıyor. Valve’ın SteamOS’uyla benzer bir hedefi olan Playtron, kullanıcı dostu etkileşimlere öncelik vererek oyun deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu işletim sistemi, şu anda kendi oyun mağazasını sunmasa da, Steam, Epic Games Launcher ve diğer başlatıcıları destekleyen bir oyun işletim sistemi olacak şekilde tasarlandı. Bu da kullanıcılara oyunları nereden satın alacaklarını ve oynayacaklarını seçme konusunda daha fazla esneklik sağlayacak.

Şu anda bu işletim sisteminde oynanabilir olan oyunlar arasında Death Stranding, Dave the Diver ve Baltaro gibi oyunlar yer alıyor. Ancak, işletim sistemi henüz erken test aşamasına olduğu için daha fazla oyunun gelmesi ve halihazırda oynanabilen oyunların işletim sistemi için optimize edilmesi bekleniyor.

Playtron, 2025 yılında kullanıcılara sunulması planlanan PlaytronOS’un yanı sıra özel Playtron cihazlarını da dünya genelinde göndermeyi hedefliyor. Girişim, Samsung Next, Polychain, Alumni Ventures, Mysten Labs gibi büyük şirketlerden gelen 10 milyon dolar değerindeki son yatırımlarla bu hedeflere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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