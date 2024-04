Yakın zamanda ülkemiz pazarında Nothing Phone 2a modelini tanıtan Nothing markası, bir sonraki amiral gemisi olan Nothing Phone 3 akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Hindistan’ın önde gelen teknoloji kaynaklarından gelen raporlara göre, Nothing Phone 3 Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti ile donatılacak. Artık Nothing de amiral gemisi segmentine göz koydu.

Nothing, Snapdragon 8s Gen 3 Yonga Setine Sahip Nothing Phone 3 ile Fırtınalar Estirecek

Rapora göre, Nothing Phone 3’ün Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti ile güçlendirileceği belirtiliyor. Bu yonga seti, geçtiğimiz ay Çin’de tanıtılan Xiaomi Civi 4 Pro gibi amiral gemisi katili telefonlarda kullanıldı ve oldukça olumlu geri bildirimler aldı.

Snapdragon 8s Gen 3 yonga setinin, Çin’de Redmi Turbo 3, Realme GT Neo 6 ve iQOO Z9 Turbo gibi akıllı telefonlara güç vereceği tahmin ediliyor. Ancak, iQOO ve Realme telefonlarının küresel pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz net değil. Bilinen bir diğer husus ise, Redmi Turbo 3’ün Çin dışındaki pazarlarda Poco F6 olarak yeniden markalanacağı.

Nothing Phone 3’ün küresel pazarda Poco F6 ile rekabet etmesi bekleniyor. Ancak, Phone 3 hakkında henüz sınırlı bilgiler bulunuyor. Sızıntılara göre, telefonun yonga seti dışında diğer özellikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Raporda, Nothing Phone 3’ün Hindistan’da 480 dolar ile 540 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Şirket tanıtımlarında, Phone 1 ve Phone 2 için sırasıyla bir papağan ve bir ahtapot kullanılmıştı. Phone 3’ün tanıtımında ise bir kurbağanın yer alması bekleniyor. Bu oldukça ilginç bir tanıtım materyali göreceğimiz anlamına geliyor.

Nothing Phone 3’ün piyasaya sürülme tarihi ile ilgili kesin bir bilgi olmasa da, rapor, cihazın Temmuz ayında kullanıcılara sunulabileceğini öne sürüyor. Bu nedenle, teknoloji severler, Phone 3’ün çıkışını heyecanla beklemeye devam ediyor.

