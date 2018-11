Playstore’dan yıl sonu kampanyası

Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore, yıl sonu indirim kampanyası ile yüzlerce oyunu oyunseverlere yüzde 90’a varan dev indirimlerle sunuyor. 28 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek olan kampanyada birbirinden popüler oyunlar yer alıyor.

Playstore indirimlerinde neler var?

Aralarında Warner Bros, 2K, Rockstar, Bandai Namco ve Team 17 gibi yapımcıların en yeni ve arşivlik oyunlarının da yer aldığı kampanyada, oyunlar yıl sonuna özel fiyatlarla oyunseverlere sunuluyor.İndirim kampanyasında oyunseverler indirimli oyunları, Türk Telekom internet faturalarına ek 12 aya varan taksitlendirme avantajıyla satın alma imkanına da sahip oluyor.

Yüzde 90’a varan indirimlerle alabileceği yüzlerce oyun arasında, NBA 2K19, Grand Theft Auto V, WWE 2K19, Middle Earth: Shadow of War, Dark Souls III ve LEGO DC Super-Villains, LEGO The Incredibles gibi yeni LEGO oyunlarının yanı sıra Marvel’s Spider-Man, God of War ve Detroit Become gibi PlayStation 4 oyunları da bulunuyor.

Playstore indirim sayfasına https://www.playstore.com/kampanya/yilsonu-indirimleri-kasim-2018 adresinden ulaşılabiliyor.