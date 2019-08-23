Honor 20 modeli için İstanbul’da oyun etkinliği

Honor 20 modeli, ülkemizde 4 Eylül itibarıyla düzenlenecek basın etkinliği ile resmi olarak tanıtılacak. Ancak ürün lansmanından önce şirket, 23 Ağustos‘ta bir oyun etkinliği düzenliyor. İstanbul Forum AVM‘de gerçekleştirilecek etkinlikte, katılımcılar Honor 20 ile Mobile Legend oynayacak ve sürpriz hediyeler kazanma şansı elde edecek.

Honor 20 ile Mobile Legend etkinliği

Kasım 2016’da piyasaya sürülen, Android ve iOS cihazlarda oynanabilen çok oyunculu çevrimiçi tabanlı bir arena oyunu olan Mobile Legends son dönemin popüler mobil oyunlarından.

Saat 11.10’da duyurularla başlayacak olan etkinlikte, yarı final maçlarının ardından 15.00’te yapılacak Türkiye-Rusya dostluk maçıyla heyecan artarak devam edecek. Saatler 18.00’i gösterdiğinde final maçı oynanacak. Etkinlik 20.30’da kupa töreniyle son bulacak. Kupa töreninde şanslı efsane oyuncu, efsane telefon HONOR 20’nin sahibi olacak.