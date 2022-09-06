Sony Interactive Entertainment’ın başkan yardımcısı Masayasu Ito, 1 Ekim’de emekli oluyor. 60 yaşındaki CEO, PlayStation 4, PlayStation 5 ve PSVR gözlüklerinin geliştirilmesine öncülük etti. 36 yıldır Sony’de çalışıyor.

Sony, Bloomberg‘e Ito’nun yaşı nedeniyle çalışmayı bırakacağını doğruladı. Sony Interactive Entertainment veya SIE, şimdi Ito’nun halefini belirledi. Şirket, Kıdemli Başkan Yardımcısı Lin Tao’nun görevi devralacağını söyledi.

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Ito, Sony’ye 1986’da katıldı. Sonra arabalar için ses ekipmanı tasarladı. 2000 yılında Ito, PlayStation konsollarının geliştirilmesinden sorumlu olan SIE’ye katıldı. Sekiz yıl sonra, SIE’nin donanım bölümünün başkanı oldu. Orada, Mart 2022’ye kadar yaklaşık 117 milyon adet sevk edilen PlayStation 4’ün geliştirilmesine yardımcı oldu.

Ito, PlayStation 5’e de katkıda bulundu. Konsolun geliştirilmesi 2015’te başladı ve 2020’de piyasaya çıktı. Konsolun piyasaya sürülmesine öncülük eden Ito, PS5’in donanımını bir yıkımda sergiledi. CEO’nun dahil olduğu diğer iki büyük proje, PS4’ün daha güçlü bir versiyonu olan PlayStation 4 Pro ve PSVR gözlükleridir. Her ikisi de 2016’da piyasaya sürüldü.