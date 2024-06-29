Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artışlar sebebiyle elektrik fiyatlarında yeni düzenlemeler yaptığını duyurdu. EPDK’nın açıklamasına göre, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni tarifelerle birlikte elektrik fiyatları farklı abone grupları için değişiklik gösterecek.

İçindekiler Elektrik fiyatlarına zam geliyor

Elektrik fiyatlarına zam geliyor

EPDK tarafından yapılan açıklamada, mesken aboneleri için yüzde 38, tarımsal faaliyetler aboneleri için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abonelerinin düşük kademesi için yüzde 38, yüksek kademesi için ise yüzde 20 oranında fiyat artışı yapıldığı belirtildi. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, 100 kilovatsaat elektrik tüketen bir mesken abonesinin ödemesi gereken miktarın 207,23 lira olduğu ifade edildi.

EPDK’nın açıklamasında, enerji üretim maliyetlerindeki artışların, elektrik fiyatlarının yeniden düzenlenmesinde temel etken olduğu vurgulandı. Bu doğrultuda yapılan düzenlemelerin, farklı abone gruplarının kullanım alışkanlıklarına ve enerji tüketim profillerine göre şekillendirildiği bildirildi.

Özellikle enerji maliyetlerindeki artışların, elektrik fiyatlarının tüm abone grupları üzerinde etkili olduğu ve bu durumun perakende satış fiyatlarına yansıtıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşların ve işletmelerin enerji tüketimlerini daha verimli yönetmeleri gerektiği vurgulandı.

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EPDK’nın aldığı bu kararların, enerji piyasasının dengelenmesi ve sürdürülebilir bir enerji politikasının devamlılığını sağlama amacını taşıdığı ifade edildi. Elektrik fiyatlarında yapılan bu düzenlemelerin, enerji maliyetlerindeki artışların etkilerini dengelemeye yönelik olduğu ve piyasadaki rekabetçi yapının korunmasına katkı sağladığına dikkat çekildi.