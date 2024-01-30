Sony, bu hafta sonu gerçekleşecek olan yeni PlayStation State of Play etkinliğini resmi olarak doğruladı. Bu kez, Sony’nin vaat ettiği 40 dakikadan fazla sürecek olan gösteri, sadece bir oyun tanıtımı değil, aynı zamanda oyun dünyasının en önde gelen yeteneklerini ağırlayacak bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

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Sony’nin duyurusuna göre, bu özel etkinlikte tam 15 oyun ele alınacak. Normalde PlayStation State of Play etkinlikleri 15 ila 20 dakika aralığındayken, bu seferki gösteri, izleyicilere daha fazla içerik sunma sözüyle öne çıkıyor. Sony, özellikle Rise of the Ronin ve Stellar Blade adlı iki oyun üzerinde odaklandığını belirtiyor, ancak bu sadece buzdağının görünen kısmı gibi duruyor.

Get ready for a new State of Play! https://t.co/KDyuY2Uvfq Tune in on YouTube, Twitch, or TikTok this Wednesday at 2pm PT / 10pm GMT for 40 minutes covering 15+ games, including extended looks at Stellar Blade and Rise of the Ronin, plus more from talented game developers from… pic.twitter.com/MQg76iv8Tt — PlayStation (@PlayStation) January 29, 2024

Sony’nin sadece iki oyunun adını açıklamasına rağmen, geçen hafta sonu sızan bilgiler, hayranları için bir dizi sürprize işaret ediyor. Final Fantasy VII Rebirth, Death Stranding 2, Silent Hill 2’nin yeniden yapımı, Until Dawn remaster’ı, Judas ve daha fazlası, etkinlikte karşımıza çıkabilecek potansiyel sürprizler arasında yer alıyor.

Ayrıca, bir başka kaynak ise Firewalk Studios’un çok oyunculu oyunu Concord’un yakında tanıtılacağını iddia ediyor. Bilim kurgu temasına sahip olan bu oyun, Guardians of the Galaxy serisinden ilham alarak renkli karakterler ve etkileyici bir hikaye sunacak gibi görünüyor.

Sony’nin önceki canlı hizmet oyunlarına yönelik eleştirilere rağmen, Concord’un bu alandaki çabalarını olumlu bir şekilde değerlendirmesi bekleniyor. Bu PlayStation State of Play etkinliği, oyunculara 2024 ve sonrasında karşılaşacakları heyecan verici oyunlara dair bir önizleme sunacak gibi görünüyor.