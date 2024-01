Sony, bu hafta sonu gerçekleşecek olan yeni PlayStation State of Play etkinliğini resmi olarak doğruladı. Bu kez, Sony’nin vaat ettiği 40 dakikadan fazla sürecek olan gösteri, sadece bir oyun tanıtımı değil, aynı zamanda oyun dünyasının en önde gelen yeteneklerini ağırlayacak bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Sony’nin duyurusuna göre, bu özel etkinlikte tam 15 oyun ele alınacak. Normalde PlayStation State of Play etkinlikleri 15 ila 20 dakika aralığındayken, bu seferki gösteri, izleyicilere daha fazla içerik sunma sözüyle öne çıkıyor. Sony, özellikle Rise of the Ronin ve Stellar Blade adlı iki oyun üzerinde odaklandığını belirtiyor, ancak bu sadece buzdağının görünen kısmı gibi duruyor.

Get ready for a new State of Play! https://t.co/KDyuY2Uvfq

Tune in on YouTube, Twitch, or TikTok this Wednesday at 2pm PT / 10pm GMT for 40 minutes covering 15+ games, including extended looks at Stellar Blade and Rise of the Ronin, plus more from talented game developers from… pic.twitter.com/MQg76iv8Tt

— PlayStation (@PlayStation) January 29, 2024