Oyun
Fornite Neymar skini ortaya çıktı!
Fortnite rekabetçi oynanışıyla olduğu kadar, oyun içi kozmetikleriyle de ilgi çekmeye devam ediyor. Aslında bir battle royale oyunu olan yapım, son zamanlarda yaptığı işbirlikleriyle adeta kendi süper kahraman evrenini yarattı desek yeridir. 2018 yılında Marvel’le yapılan ortaklık sonucu oyuna gelen Thanos karakteri ile başlayan işbirlikleri, son zamanlarda daha da hızlanarak devam ediyor. Hatta, Fornite bu işbirliklerinde öyle bir noktaya geldi ki, geçtiğimiz aylarda bir sezonu bütünüyle Marvel’e adamıştı. Ancak görünüşe göre bu ve yakın zamandaki Horizon: Zero Dawn, Tomb Raider vb. partnerlikleri Fornite’ı kesmedi. Zira, bu sezonun gizli kostümü (secret skin) olan Neymar Jr. karakteri ile ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. İşte Fornite Neymar skininin görselleri ve oyuna geliş tarihi…
Fortnite Neymar Jr. skini karşısınızda!
Epic Games bugün öğlen saatlerinde yaptığı paylaşımla Fornite Neymar Jr. skinini duyurdu. Ayrıca, bu paylaşımla Fornite Neymar skini ne zaman gelecek sorusunun da cevabını almış olduk. Aslında, Fornite hayranlarının bildiği gibi Neymar Jr. skini bir sürpriz değil. Öyle ki, Neymar’ın içinde bulunduğumuz Chapter 2 Sezon 6 battle pass’i için gizli kostüm (secret skin) olacağı sezonun başından beri belliydi. Ancak, genelde yaptığının aksine, Epic Games bu kez sezonun secret skininin görsellerini sezon başında paylaşmamıştı. Neyse ki, meraklı bekleyişimiz çok da uzun sürmedi ve bugün itibariyle Neymar Jr. Fortnite versiyonuna kavuştuk.
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Yukardaki görsellerde görüldüğü üzere, Neymar Jr.’ın skininin iki “normal” versiyonu var. Bu normal versiyonlarda, ünlü futbolcuyu normal bir futbol forması giyerken görmekteyiz. Hatta, bu versiyona bakarak Fornite’ın iyi iş çıkardığını söylemek mümkün çünkü skinde Neymar Jr.’ın gerçek hayattaki dövmeleri bile mevcut. Bu iki normal versiyona ek olarak, Neymar Jr.’ın bir de deyim yerindeyse “süper kahraman” hallerini görmekteyiz. Bu süper kahraman versiyonu da iki renk seçeneğine sahip.
İşte Neymar Jr. skininin aksesuarları
Fornite severlerin çok iyi bildiği gibi, Fortnite skinlerinin olmazsa olmazlarından biri de aksesuarlar. Neymar skini için de bu konuda değişen bir şey yok. Yukardaki görselde görüldüğü üzere, Neymar Jr. skini beş ana aksesuarla geliyor. Sırtlık olarak dünya kupası dikkat çekerken, balta (pickaxe) ve glider için iki renk seçeneği görmekteyiz. Tabi yine özel bir duvar kağıdımız ve altın top şeklinde bir oyuncak emote’umuz da mevcut. İşte skini ve bu aksesuarları yakından görebileceğiniz Fornite’ın paylaştığı resmi Neymar sinematik trailer’ı:
Neymar Jr. skini görevleri ve çıkış tarihi
Epic Games’in bugün açıkladığı diğer bir detay ise Neymar skininin oyuna geliş tarihiydi. Zira, Neymar Jr. 27 Nisan’daki v16.30 güncellemesiyle Fortnite evrenine gelecek. Tabi, battle pass sahiplerinin her zaman olduğu gibi Neymar skinini açmak için de bazı görevler yapması gerekiyor. İşte o görevler:
- Adadaki bir futbolcuyla konuş: Altın top şeklindeki oyuncak emote’unu açmak için bu görevi yapmanız gerekiyor.
- Ada futbolcularıyla ilgili 3 görevi tamamla: Yüklenme ekranı duvar kağıdını açmak için bu görevi yapmanız gerekiyor.
- Ada futbolcularıyla ilgili 5 görevi tamamla: Neymar skininin ilk halini açmak için bu görevi yapmalısınız.
- Altın Topu 500 metrelik mesafe gidecek şekilde havaya dik: Bu görev ise sırtlık için.
- Altın Top’la gol at: Bu görevimizin ödülü ise balta (pickaxe).
- Neymar Jr. skiniyle 3 kill al: Bu görev ise Neymar’ın süper kahraman versiyonu için.
Epic Games, görevlerin detaylarının güncellemeyle birlikte duyurulacağını söylüyor.
Ödüllü Neymar Jr. turnuvası
Fortnite, Neymar skininin gelişini de rekabetçi oyuncuları sevindirecek bir turnuvayla kutlayacak. Zira, “Neymar Jr Cup” adındaki turnuva 28 Nisan’da başlıyor. Turnuvanın ödülü ise özel tasarlanmış bir Puma Neymar kramponu. Tabi, turnuvanın değişik bölgelerdeki yerel saatlere göre farklılık göstereceğini de ekleyelim. Oyuncular turnuvaya sadece kendi bulundukların bölgenin sunucusundan katılabilecek. Son olarak, turnuvanın detaylarına ve kurallarına şu linkten bakabileceğinizi de belirtelim.
Fortnite sistem gereksinimleri
Fortnite minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10- 64 bit
- İşlemci: İntel Core i3 3.3 GHz
- Ekran Kartı: Intel HD 4000
- RAM: 4 GB
Fortnite önerilen sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10- 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5 3.5 GHz
- Ekran Kartı: Nvdia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
- RAM: 8 GB
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Genel
Farming Simulator 22 Duyuruldu! İşte tüm detaylar
Farming Simulator 22 duyuruldu. Simülasyon sevenlerin uzun süredir beklediği tarım simülatörü Farming Simulator 22 bu sene geliyor.
Tüm dünyada yıllardır popülerliğini sürdüren oyun Farming Simulator’ın yeni versiyonu geliyor. Giants Software tarafından geliştirilen yani tarım simülatörü Farming Simulator 22 için beklenilen duyuru geldi. Farming Simulator 22 bu sene geliyor. Hem de birbirinden farklı birçok özellik ile.
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Giants Software tarafından geliştirilen Farming Simulator yıllardır dünya genelinde beğenilen bir oyun oldu. Özellikle ülkemizde tarım sektörünün büyüklüğü kullanıcıları Farming Simulator’a ısındırdı. Bu büyük ilgiyi yakalayan şirket Giants Software, son oyunu Farming Simulator 19 kendi alanında farklı bir devir açmıştı. Özellikle oyun içerisindeki markaların çeşitliliği ve araç geliştirilebilirliği oldukça ilerletilmişti. Şimdi ise Farming Simulator 22 ile oyun bambaşka bir evreye taşınıyor.
Farming Simulator 22’de dört mevsim!
Farming Simulator tarihinde bir ilk olarak 22 sürümü dört mevsim sunuyor. Aslında oyundaki en çok dikkat çeken gelişme burada gerçekleşiyor. Çünkü şimdiye kadar oyunda tek mevsimde gece ve gündüz seçenekleri mevcuttu. Ancak Farming Simulator 22 içerisinde ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerini barındırıyor. Bu sayede gerçeklik tarafına yeni bir adım atan şirket, oyunun zevkini kat kat artırıyor.
Gelen diğer yeniliklere baktığımızda iki yeni harita ile karşımıza çıkacak olan oyun, farklı türlerde tarım faaliyetlerine izin verecek. 100’den fazla yeni tarım makinesini bünyesine katan oyun, toplamda 400’den fazla makine ve alet ile tarım, hayvancılık ve ormancılık yapmanıza olanak sağlayacak.
Farming Simulator 19 ile gelen motor yükseltme özelliği yine bu oyunda daha gelişmiş bir vaziyette bulunacak. Araçlarda vites seçimi ve ton ayarlarının güncellendiği oyunda, daha açıklanmayan birçok özellik yer alacak.
Performans tarafında ilk olarak Windows için DirectX 12 desteği alan Farming Simulator 22, doku akışı ve çoklu iş optimizasyonu gibi birçok optimizasyon ile performansını geliştirmiş. Yani akıcı ve göz zevkine hitap eden bir tarım simülatörü bizleri bekliyor diyebiliriz.
Farming Simulator 22’nin fragmanı ve çıkış tarihi!
Gelelim Giants Software tarafından yayınlanan fragmana. Farming Simulator 22‘nin fragmanı Farming Simulator resmi YouTube kanalında yayınlandı. Oldukça kısa olan bu fragmanda, oyun içerisinde yer alan mevsim geçişlerine dikkat çekilmiş. Ayrıca videonun sonunda oyunun çıkış tarihi hakkında da bilgi verilmiş.
Yapılan açıklamaya göre Farming Simulator 22, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde bizlerle birlikte olacak. Oyunun desteklediği platformlar ise şu şekilde açıklanmış: PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X / S, PlayStation 4, Xbox One ve Stadia.
Farming Simulator 22 duyurulduğu andan itibaren oyuncuların içerisinde bir sevince yol açtı. Ünlü tarım simülatörü Farming Simulator’ın yeni oyunu bu sene sonunda oyuncularla buluşacak. Sizce yeni Farming Simulator 22 nasıl bir tepki alacak? Siz oyunu satın almayı düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Genel
Epic Games, iki oyunu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bir haftalığına Alien: Isolation ve Hand of Fate 2 oyunlarını ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Days Gone geliştiricisi: “Oyunları indirimli almayın, tam fiyat ödeyin”
Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de toplam fiyatı 154 TL olan Alien: Isolation ve Hand of Fate 2 oyunlarını ücretsiz yaptı.
Alien: Isolation
Epic Games Store’daki fiyatı 104,71 TL olan Alien Isolation, mağazanın bu haftaki ücretsiz oyun kampanyası dahilinde erişime sunulacak. Bitmek bilmeyen korku ve ölüm tehlikesi içeren bir atmosferde geçen hayatta kalma korku oyunu, CATHODE oyun motoruyla yaratıldı.
Ellen Ripley Dünya’dan ayrılırken kızına 11. yaş gününü kutlamak üzere geri döneceğinin sözünü verir, ancak başaramaz. Bundan tam on beş yıl sonra, Amanda Ripley annesinin gemisindeki kara kutunun bulunduğunu öğrenir.
Amanda, annesinin kayboluşunun arkasındaki gizemi çözmek için Sevastopol uzay istasyonuna girer ve bilinmeyen bir tehlikeyle karşılaşır. Buradan sağ çıkmak için hazırlıksız ve neredeyse ekipmansız bir şekilde aklınızı ve cesaretinizi kullanmanız gerekecek.
Alien: Isolation oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64bit)
- İşlemci: AMD: Phenom II X4 955 – 4 Core, 3.2 GHz veya Intel: Core 2 Quad Q9650 – 4 Core, 3.0 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: 2GB (AMD GPU: AMD Radeon R9 200 Series veya Nvidia GPU: Nvidia GeForce GTX660)
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 35 GB kullanılabilir alan
Hand of Fate 2
Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyası dahilinde oyunculara sunulacak diğer yapım Hand of Fate 2 olacak. Defiant Development tarafından geliştirilen ve yayınlanan Rogue-Like aksiyon oyunu, serideki heyecan ve macerayı ikiye katlıyor.
DefiantDevelopment’ın geliştirdiği Hand of Fate 2. Serinin 2017’de çıkan ikinci yapımında oyuncular, sürekli tekrarlanabilen görevlerden oluşan canlı bir masa oyununda rakiplerini alt etmeye çalışacak. Dört farklı eklenti paketine sahip oyunun, eklenti paketleri ve müziklerin de olduğu ayrı sürümünün kısa süre içerisinde mağazada yerini alması bekleniyor.
Hand of Fate 2 oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10/7/8/8.1/Vista (32 or 64 bit)
- İşlemci: 2.66GHz Intel Core i7
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD Graphics 5200, NVIDIA GeForce GT 750, Radeon HD 7800
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Epic Games üyesi olmak şart
Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Deponia Alien: Isolation ve Hand of Fate 2 oyunlarını henüz indirmediyseniz 29.04.2021 saat 18:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunları Epic Games hesabınızdaki kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Oyun
Days Gone geliştiricisi: “Oyunları indirimli almayın, tam fiyat ödeyin”
Days Gone, çıkışının üstünden iki seneye yaklaşık bir zaman geçmesine rağmen son günlerde sürekli gündeme geliyor. İlk olarak, oyun, bu ayın PlayStation Plus oyunu olarak verilmesiyle konuşulmuştu. Sonrasında ise önümüzdeki ay içinde PC’ye geleceğini öğrenmiş ve Steam’deki resmi sayfasını görmüştük. Ancak oyun hakkındaki bu seferki haberimiz pek de olumlu değil. Zira, oyunun arkasındaki ekibin üyelerinden biri deyim yerindeyse oyuncuları sinir edecek cinsten açıklamalarda bulundu. İşte oyuncuları adeta cimri olmakla suçlayan Days Gone geliştiricisinin o yorumları…
Days Gone geliştiricisi: “Oyunu indirimden almak marifet değil, destek olmak istiyorsanız tam fiyat ödersiniz”
Aslında, Days Gone geliştiricisinin bu skandal yorumları nedensiz değil. Bu tepki çekecek açıklamaların nedeni oyun hakkında geçtiğimiz günlerde duyduğumuz bir başka kötü haberle ilgili. Öyle ki, birden fazla kaynağa göre Sony, oyunun ikincisini yapmayacak. Bunun nedeni ise tahmin edebileceğiniz üzere oyunun istenilen finansal başarıya ulaşamaması. Bu durum, görünüşe göre, Days Gone kreatif direktörü John Garvin’i bir hayli kızdırdı.
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John Garvin’in sansasyonel açıklamaları konuk olduğu bir YouTube röportajında geldi. Konuşmasına söyleyeceklerinin tepki çekeceğini bildiğini ifade ederek başlayan Garvin, “Bir oyunu seviyorsanız, tam fiyatı neyse ödeyip satın alın.” dedi. Bunun üzerine çarpıcı açıklamalarına tüm süratiyle devam eden geliştirici, “Birçok insan oyunları indirimden ne kadar ucuza aldığıyla övünüyor. Ne yazık ki bunu çok fazla kişiden duyuyorum. Bu bir marifet değil. Oyunu seviyorsan fiyatını ödersin, bu kadar basit!” şeklinde konuştu. John Garvin’e göre oyun dünyasının en büyük sorunlarından biri bu. Hatta, Days Gone kreatif direktörü yapımların devam oyunlarının, kullanıcıların cimriliğinden dolayı çıkmadığı fikrinde. Garvin, bu konudaki kızgınlığını ise “Oyun çıktığında satın alıp destek olmuyorsan, ikincisi neden çıkmıyor diye şikayet etmeye hakkın yok! Bakın God Of War’a. Çıktığından bilmem kaç milyon adet sattı. Days Gone bu rakamlara ulaşamadı ve sonuç ortada.” şeklinde ifade etti.
Garvin’in bu dolu dizgin açıklamalarının sonrasında ise konuşma sırası röportajı yapan David Jaffe’deydi. Jaffe, Garvin’e oyuncuların savunmasına koştu ve Garvin’e sert bir şekilde karşı çıktı. Oyun YouTuber’ı konu hakkındaki düşüncelerini “İnsanlar oyunu oynamadan sevip sevmediklerini nasıl bilecek? Açıkcası, düşüncelerin pek de mantıklı değil.” şeklinde ifade etti. Bunun üzerine, Garvin, Jaffe’nin bakış açısını anladığını ve saygı duyduğunu ifade. Buna rağmen, Garvin, yine de oyuncuların tam fiyat ödemeleri gerektiğini ısrarla savunmaya devam etti.
John Garvin Sony’ye de kızgın
Aslında, Days Gone kreatif direktörünün öfkesi sadece oyunculara değildi. Zira, Garvin, deyim yerindeyse Sony’ye de verdi veriştirdi. Garvin’in bu konudaki ilk şikayeti oyunun PS Plus’a gelmesi ile ilgiliydi. Days Gone geliştiricisi konu hakkındaki düşüncelerini “PS Plus mesele değil. Muhtemelen etkileşim artmıştır. Ancak bu etkileşim benim işime yaramıyor. Her ne kadar etkileşim yararlı olsa da oyun sattırmıyor. Dolayısıyla, oyunun devamının gelmesi yönünden hiçbir yararı yok.” şeklinde ifade etti.
John Garvin’in Sony’yi eleştirdiği diğer bir konu ise şirketin iş yapma şekliyle ilgiliydi. Zira, ünlü geliştirici “Sony yanlış metriklere bakıyor. Bir oyunun başarısını Sony’nin yaptığı gibi Metacritic skoruyla ölçmemelisin” dedi. Garvin’e göre, bir oyun başarısının en önemli işareti ulaştığı kitlenin büyüklüğü. Buna ek olarak, Days Gone geliştiricisi, başarıyı getirecek diğer bir etkenin oyunun kalitesi olduğuna inanıyor. Garvin’e göre Sony bu metrikleri baz almalı.
Days Gone sistem gereksinimleri
Days Gone minimum sistem gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bits
- İşlemci: Intel Core [email protected] or AMD FX [email protected]
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4 GB)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Her ne kadar gereklilik olmasa da, SSD önerilmekte.
Days Gone önerilen sistem gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bits
- İşlemci: Intel Core [email protected] or Ryzen 5 [email protected]
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8 GB)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Her ne kadar gereklilik olmasa da, SSD önerilmekte
Ayrıca, oyunun arayüz ve altyazı olarak Türkçe dil desteği sunacağını da söyleyelim. Son olarak, oyunun Steam üzerinde ön siparişte olduğunu ve 18 Mayıs tarihinden satışa sunulacağını da belirtmekte fayda var.
Kaynak: GameRant, GamesRadar+
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