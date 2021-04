Fornite Neymar skini ortaya çıktı!

reklam

Days Gone, çıkışının üstünden iki seneye yaklaşık bir zaman geçmesine rağmen son günlerde sürekli gündeme geliyor. İlk olarak, oyun, bu ayın PlayStation Plus oyunu olarak verilmesiyle konuşulmuştu. Sonrasında ise önümüzdeki ay içinde PC’ye geleceğini öğrenmiş ve Steam’deki resmi sayfasını görmüştük. Ancak oyun hakkındaki bu seferki haberimiz pek de olumlu değil. Zira, oyunun arkasındaki ekibin üyelerinden biri deyim yerindeyse oyuncuları sinir edecek cinsten açıklamalarda bulundu. İşte oyuncuları adeta cimri olmakla suçlayan Days Gone geliştiricisinin o yorumları…

Days Gone geliştiricisi: “Oyunu indirimden almak marifet değil, destek olmak istiyorsanız tam fiyat ödersiniz”

Aslında, Days Gone geliştiricisinin bu skandal yorumları nedensiz değil. Bu tepki çekecek açıklamaların nedeni oyun hakkında geçtiğimiz günlerde duyduğumuz bir başka kötü haberle ilgili. Öyle ki, birden fazla kaynağa göre Sony, oyunun ikincisini yapmayacak. Bunun nedeni ise tahmin edebileceğiniz üzere oyunun istenilen finansal başarıya ulaşamaması. Bu durum, görünüşe göre, Days Gone kreatif direktörü John Garvin’i bir hayli kızdırdı.

John Garvin’in sansasyonel açıklamaları konuk olduğu bir YouTube röportajında geldi. Konuşmasına söyleyeceklerinin tepki çekeceğini bildiğini ifade ederek başlayan Garvin, “Bir oyunu seviyorsanız, tam fiyatı neyse ödeyip satın alın.” dedi. Bunun üzerine çarpıcı açıklamalarına tüm süratiyle devam eden geliştirici, “Birçok insan oyunları indirimden ne kadar ucuza aldığıyla övünüyor. Ne yazık ki bunu çok fazla kişiden duyuyorum. Bu bir marifet değil. Oyunu seviyorsan fiyatını ödersin, bu kadar basit!” şeklinde konuştu. John Garvin’e göre oyun dünyasının en büyük sorunlarından biri bu. Hatta, Days Gone kreatif direktörü yapımların devam oyunlarının, kullanıcıların cimriliğinden dolayı çıkmadığı fikrinde. Garvin, bu konudaki kızgınlığını ise “Oyun çıktığında satın alıp destek olmuyorsan, ikincisi neden çıkmıyor diye şikayet etmeye hakkın yok! Bakın God Of War’a. Çıktığından bilmem kaç milyon adet sattı. Days Gone bu rakamlara ulaşamadı ve sonuç ortada.” şeklinde ifade etti.

Garvin’in bu dolu dizgin açıklamalarının sonrasında ise konuşma sırası röportajı yapan David Jaffe’deydi. Jaffe, Garvin’e oyuncuların savunmasına koştu ve Garvin’e sert bir şekilde karşı çıktı. Oyun YouTuber’ı konu hakkındaki düşüncelerini “İnsanlar oyunu oynamadan sevip sevmediklerini nasıl bilecek? Açıkcası, düşüncelerin pek de mantıklı değil.” şeklinde ifade etti. Bunun üzerine, Garvin, Jaffe’nin bakış açısını anladığını ve saygı duyduğunu ifade. Buna rağmen, Garvin, yine de oyuncuların tam fiyat ödemeleri gerektiğini ısrarla savunmaya devam etti.

John Garvin Sony’ye de kızgın

Aslında, Days Gone kreatif direktörünün öfkesi sadece oyunculara değildi. Zira, Garvin, deyim yerindeyse Sony’ye de verdi veriştirdi. Garvin’in bu konudaki ilk şikayeti oyunun PS Plus’a gelmesi ile ilgiliydi. Days Gone geliştiricisi konu hakkındaki düşüncelerini “PS Plus mesele değil. Muhtemelen etkileşim artmıştır. Ancak bu etkileşim benim işime yaramıyor. Her ne kadar etkileşim yararlı olsa da oyun sattırmıyor. Dolayısıyla, oyunun devamının gelmesi yönünden hiçbir yararı yok.” şeklinde ifade etti.

John Garvin’in Sony’yi eleştirdiği diğer bir konu ise şirketin iş yapma şekliyle ilgiliydi. Zira, ünlü geliştirici “Sony yanlış metriklere bakıyor. Bir oyunun başarısını Sony’nin yaptığı gibi Metacritic skoruyla ölçmemelisin” dedi. Garvin’e göre, bir oyun başarısının en önemli işareti ulaştığı kitlenin büyüklüğü. Buna ek olarak, Days Gone geliştiricisi, başarıyı getirecek diğer bir etkenin oyunun kalitesi olduğuna inanıyor. Garvin’e göre Sony bu metrikleri baz almalı.

Days Gone sistem gereksinimleri

Days Gone minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bits

Windows 10 64-bits İşlemci: Intel Core [email protected] or AMD FX [email protected]

Intel Core or AMD FX Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4 GB)

Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4 GB) DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

70 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Her ne kadar gereklilik olmasa da, SSD önerilmekte.

Days Gone önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bits

Windows 10 64-bits İşlemci: Intel Core [email protected] or Ryzen 5 [email protected]

Intel Core or Ryzen 5 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8 GB)

Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8 GB) DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

70 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Her ne kadar gereklilik olmasa da, SSD önerilmekte

Ayrıca, oyunun arayüz ve altyazı olarak Türkçe dil desteği sunacağını da söyleyelim. Son olarak, oyunun Steam üzerinde ön siparişte olduğunu ve 18 Mayıs tarihinden satışa sunulacağını da belirtmekte fayda var.

Kaynak: GameRant, GamesRadar+