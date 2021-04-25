Fornite Neymar skini ortaya çıktı!

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Fortnite rekabetçi oynanışıyla olduğu kadar, oyun içi kozmetikleriyle de ilgi çekmeye devam ediyor. Aslında bir battle royale oyunu olan yapım, son zamanlarda yaptığı işbirlikleriyle adeta kendi süper kahraman evrenini yarattı desek yeridir. 2018 yılında Marvel’le yapılan ortaklık sonucu oyuna gelen Thanos karakteri ile başlayan işbirlikleri, son zamanlarda daha da hızlanarak devam ediyor. Hatta, Fornite bu işbirliklerinde öyle bir noktaya geldi ki, geçtiğimiz aylarda bir sezonu bütünüyle Marvel’e adamıştı. Ancak görünüşe göre bu ve yakın zamandaki Horizon: Zero Dawn, Tomb Raider vb. partnerlikleri Fornite’ı kesmedi. Zira, bu sezonun gizli kostümü (secret skin) olan Neymar Jr. karakteri ile ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. İşte Fornite Neymar skininin görselleri ve oyuna geliş tarihi…

Fortnite Neymar Jr. skini karşısınızda!

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Epic Games bugün öğlen saatlerinde yaptığı paylaşımla Fornite Neymar Jr. skinini duyurdu. Ayrıca, bu paylaşımla Fornite Neymar skini ne zaman gelecek sorusunun da cevabını almış olduk. Aslında, Fornite hayranlarının bildiği gibi Neymar Jr. skini bir sürpriz değil. Öyle ki, Neymar’ın içinde bulunduğumuz Chapter 2 Sezon 6 battle pass’i için gizli kostüm (secret skin) olacağı sezonun başından beri belliydi. Ancak, genelde yaptığının aksine, Epic Games bu kez sezonun secret skininin görsellerini sezon başında paylaşmamıştı. Neyse ki, meraklı bekleyişimiz çok da uzun sürmedi ve bugün itibariyle Neymar Jr. Fortnite versiyonuna kavuştuk.

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Yukardaki görsellerde görüldüğü üzere, Neymar Jr.’ın skininin iki “normal” versiyonu var. Bu normal versiyonlarda, ünlü futbolcuyu normal bir futbol forması giyerken görmekteyiz. Hatta, bu versiyona bakarak Fornite’ın iyi iş çıkardığını söylemek mümkün çünkü skinde Neymar Jr.’ın gerçek hayattaki dövmeleri bile mevcut. Bu iki normal versiyona ek olarak, Neymar Jr.’ın bir de deyim yerindeyse “süper kahraman” hallerini görmekteyiz. Bu süper kahraman versiyonu da iki renk seçeneğine sahip.

İşte Neymar Jr. skininin aksesuarları

Fornite severlerin çok iyi bildiği gibi, Fortnite skinlerinin olmazsa olmazlarından biri de aksesuarlar. Neymar skini için de bu konuda değişen bir şey yok. Yukardaki görselde görüldüğü üzere, Neymar Jr. skini beş ana aksesuarla geliyor. Sırtlık olarak dünya kupası dikkat çekerken, balta (pickaxe) ve glider için iki renk seçeneği görmekteyiz. Tabi yine özel bir duvar kağıdımız ve altın top şeklinde bir oyuncak emote’umuz da mevcut. İşte skini ve bu aksesuarları yakından görebileceğiniz Fornite’ın paylaştığı resmi Neymar sinematik trailer’ı:

Neymar Jr. skini görevleri ve çıkış tarihi

Epic Games’in bugün açıkladığı diğer bir detay ise Neymar skininin oyuna geliş tarihiydi. Zira, Neymar Jr. 27 Nisan’daki v16.30 güncellemesiyle Fortnite evrenine gelecek. Tabi, battle pass sahiplerinin her zaman olduğu gibi Neymar skinini açmak için de bazı görevler yapması gerekiyor. İşte o görevler:

Adadaki bir futbolcuyla konuş: Altın top şeklindeki oyuncak emote’unu açmak için bu görevi yapmanız gerekiyor.

Altın top şeklindeki oyuncak emote’unu açmak için bu görevi yapmanız gerekiyor. Ada futbolcularıyla ilgili 3 görevi tamamla: Yüklenme ekranı duvar kağıdını açmak için bu görevi yapmanız gerekiyor.

Yüklenme ekranı duvar kağıdını açmak için bu görevi yapmanız gerekiyor. Ada futbolcularıyla ilgili 5 görevi tamamla: Neymar skininin ilk halini açmak için bu görevi yapmalısınız.

Neymar skininin ilk halini açmak için bu görevi yapmalısınız. Altın Topu 500 metrelik mesafe gidecek şekilde havaya dik: Bu görev ise sırtlık için.

Bu görev ise sırtlık için. Altın Top’la gol at: Bu görevimizin ödülü ise balta (pickaxe).

Bu görevimizin ödülü ise balta (pickaxe). Neymar Jr. skiniyle 3 kill al: Bu görev ise Neymar’ın süper kahraman versiyonu için.

Epic Games, görevlerin detaylarının güncellemeyle birlikte duyurulacağını söylüyor.

Ödüllü Neymar Jr. turnuvası

Fortnite, Neymar skininin gelişini de rekabetçi oyuncuları sevindirecek bir turnuvayla kutlayacak. Zira, “Neymar Jr Cup” adındaki turnuva 28 Nisan’da başlıyor. Turnuvanın ödülü ise özel tasarlanmış bir Puma Neymar kramponu. Tabi, turnuvanın değişik bölgelerdeki yerel saatlere göre farklılık göstereceğini de ekleyelim. Oyuncular turnuvaya sadece kendi bulundukların bölgenin sunucusundan katılabilecek. Son olarak, turnuvanın detaylarına ve kurallarına şu linkten bakabileceğinizi de belirtelim.

Fortnite sistem gereksinimleri

Fortnite minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10- 64 bit

İşlemci: İntel Core i3 3.3 GHz

Ekran Kartı: Intel HD 4000

RAM: 4 GB

Fortnite önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10- 64 bit

İşlemci: Intel Core i5 3.5 GHz

Ekran Kartı: Nvdia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

RAM: 8 GB

Kaynak: Polygon, EpicGames