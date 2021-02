Epic Games, Sunless Sea oyununu ücretsiz yaptı

Nickelodeon, yeni Avatar, Lagend of Korra içeriği oluşturmak için yeni stüdyo yarattı. Bu stüdyonun kuruluş amacı, yeni TV şovları ve filmleri yaratmak. Oldukça sevilen çizgi dizi yeni bölümleriyle sevenlerini şaşırtacak gibi duruyor. Bununla birlikte proje hakkında pek fazla bilgi yok.

Nickelodeon, animasyonlu dizileri ve filmleri kapsayan orijinal içerik üretiyor

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri asıllı olan ViacomCBS medya şirketi, Avatar: The Last Airbender ve The Legend of Korra merkezli bir stüdyo kuracağını duyurdu. Bu stüdyo yalnızca, Avatar: The Last Airbender ve The Legend of Korra stüdyosu olacak.

Avatar Studios, yaptığı bir basın açıklamasında animasyonlu diziler ve filmleri kapsayan orijinal içerikler oluşturacağını söyledi. Avatar ve Korra’nın orijinal yaratıcıları Michael DiMartino ve Bryan Konietzko, Avatar Studios’un eş-baş kreatif görevlileri olarak Nickelodeon‘a katılıyor. Animasyon başlıklı tiyatro şeklinde olacak proje henüz yapım aşamasında. Şirket bu aşamada henüz fazla bilgi paylaşmıyor ve bu da izleyicileri oldukça heyecanlandırıyor.

Bilindiği üzere Avatar serisinin birçok seveni ve hayranı var. Özel Avatar ve Korra içeriğine sahip olmak oldukça önem arz ediyor. Nickelodeon ve ViacomCBS‘nin yeni yayın hizmeti Paramount Plus için de aynı önemi taşıyor. Şirketin iş stratejisi birkaç şovunu ve filmini münhasır olmayan bir şekilde lisanslamak. Fakat, aboneler şovu özellikle yayın platformuyla ilişkilendirmiş olabilir. Çünkü Avatar ve The Legend of Korra daha önce Netflix’teydi. Bununla birlikte dizi, 22 Mayıs’ta Netflix‘te en çok izlenen başlık oldu. Aynı zamanda dizi, daha önce Amazon Prime Video‘da da mevcuttu.

CEO Bob Bakish‘in önceki kazanç görüşmeleri üzerine yaptığı yorumlara göre, bu lisans anlaşmalarına sahip olmak şu anda ViacomCBS için mali olarak faydalı. Bunun yanında, yeni bir Avatar serisine sahip olmak her açıdan şirket için çok faydalı olacak. Çünkü Avatar serisi, yıllardır izleyenleriyle birlikte. Bilindiği üzere Viacom ve CBS 2019’da yeniden birleşti. Daha sonra Netflix, Amazon, HBO Max ve Disney imparatorluğuna (Disney Plus ve Hulu) gerçek bir rakip yapmak için tüm programlama ve franchise genişliğini kullanmanın bir yolunu bulmaya başladı. Yeni yayın hizmeti, canlı spor ve haberlerin bazı yönlerinin yanı sıra BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon ve Paramount Pictures dahil olmak üzere çeşitli markalarından 30.000’den fazla TV bölümü ve filme sahip olacak.