PlayStation Plus abonelik fiyatlarına zam yolda

Sony, PlayStation Plus Türkiye abonelik fiyatlarına ciddi oranda zam yapacağını açıkladı. Sony Türkiye, ülkemizde de aktif kullanıcıları tarafından abonelik sistemini dahil olan oyuncuları verdiği haber ile üzdü.

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Bundan böyle PlayStation 4, 3 ve Vita kullanıcıları abonelikleri için daha fazla ücret ödemek zorunda kalacak. PlayStation Plus, oyunculara her ay ücretsiz oyun veren ve PlayStation Store üzerinde özel indirimler elde etmesini sağlayan bir abonelik sistemi olarak biliniyor.

Kullanıcılarına e-posta aracılığıyla yollanan bildiride, ülkemizdeki PS Plus aboneliklerinin önümüzdeki mayıs ayından itibaren zamlanacağı belirtiliyordu. 1 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla geçerli olacak değişiklikten itibaren oyuncular, %70’e kadar ulaşan fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalacaklar. Bu zam kararının gerekçesi olarak ise pazar koşulları gösteriliyor.

PlayStation Plus abonelik fiyatlarındaki artış belli oldu

1 Mayıs 2020 saat 12:59 (TSİ) itibarıyla geçerli olacak PS Plus Türkiye abonelik fiyatları ise şöyle:

12 aylık yinelenen ödeme planı 239,99 TL (Mevcut fiyat: 179,99 TL)

3 aylık yinelenen ödeme planı 99,99 TL (Mevcut fiyat: 74,99 TL)

1 aylık yinelenen ödeme planı 39,99 TL (Mevcut fiyat: 23,99 TL)

30 Nisan 2020 tarihine kadar mevcut fiyatlar üzerinden PlayStation Plus aboneliği satın almanın mümkün olduğunu belirtelim. Bu durumda abonelik, geçerli üyelik sürenize veya sonuna ilave edilecek. Bir diğer beklenti ise oyun fiyatlarında da ciddi bir fiyat artışı geleceği yönünde.