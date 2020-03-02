Genel
PlayStation Plus abonelik fiyatlarına zam yolda
Sony, PlayStation Plus Türkiye abonelik fiyatlarına ciddi oranda zam yapacağını açıkladı. Sony Türkiye, ülkemizde de aktif kullanıcıları tarafından abonelik sistemini dahil olan oyuncuları verdiği haber ile üzdü.
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Bundan böyle PlayStation 4, 3 ve Vita kullanıcıları abonelikleri için daha fazla ücret ödemek zorunda kalacak. PlayStation Plus, oyunculara her ay ücretsiz oyun veren ve PlayStation Store üzerinde özel indirimler elde etmesini sağlayan bir abonelik sistemi olarak biliniyor.
Kullanıcılarına e-posta aracılığıyla yollanan bildiride, ülkemizdeki PS Plus aboneliklerinin önümüzdeki mayıs ayından itibaren zamlanacağı belirtiliyordu. 1 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla geçerli olacak değişiklikten itibaren oyuncular, %70’e kadar ulaşan fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalacaklar. Bu zam kararının gerekçesi olarak ise pazar koşulları gösteriliyor.
PlayStation Plus abonelik fiyatlarındaki artış belli oldu
1 Mayıs 2020 saat 12:59 (TSİ) itibarıyla geçerli olacak PS Plus Türkiye abonelik fiyatları ise şöyle:
12 aylık yinelenen ödeme planı 239,99 TL (Mevcut fiyat: 179,99 TL)
3 aylık yinelenen ödeme planı 99,99 TL (Mevcut fiyat: 74,99 TL)
1 aylık yinelenen ödeme planı 39,99 TL (Mevcut fiyat: 23,99 TL)
30 Nisan 2020 tarihine kadar mevcut fiyatlar üzerinden PlayStation Plus aboneliği satın almanın mümkün olduğunu belirtelim. Bu durumda abonelik, geçerli üyelik sürenize veya sonuna ilave edilecek. Bir diğer beklenti ise oyun fiyatlarında da ciddi bir fiyat artışı geleceği yönünde.
Genel
Spotify arayüzünde değişikliğe gidiyor!
Ünlü müzik platformu Spotify, arayüzünde değişikliğe gitme kararı aldı. Rekabetin arttığı müzik platformlarında canlı kalmak isteyen firma, köklü değişikliklere hazırlanıyor.
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Daha kolay ve sade bir arayüz!
IOS ve Android için çıkarılacak yeni güncelleme Spotify‘ın resmi blog sayfasında duyuruldu. Güncellemenin tasarımsal anlamda çoğu şeyi değiştireceğe benziyor. Sade ve karışık olmamayı planlayan Spotify, kullanıcılarına kolaylık sağlamak adına yeni eklentiler getirmeyi hedefliyor. Bunlardan biri ana ekrana yerleştirilen karışık oynatma tuşu. Bu tuş sayesinde kitaplığınızda yer alan müzikleri aramadan doğrudan karışık bir şekilde dinleyebileceğiniz ve zaman kaybı yaşamayacağınız belirtiliyor. Ayrıca beğen butonunda da yeni değişiklikler söz konusu. Beğendiğiniz şarkılara artık kolayca ulaşabileceğiniz bir sekme Spotify arayüzüne yerleştirilmiş bulunmakta. Tüm bunlarla birlikte albümler için de daha büyük kolaylık sağlayacak sadeleştirmeler mevcut. Uygulama içinde dolaşımı kolaylaştırmak adına da albüm sekmesine dinlediğiniz müzik tarzına benzer başka şarkıları tavsiye olarak görebileceksiniz.
Pazarın hala lideri olarak yerini koruyan Spotify, YouTube Music ve Apple Music‘in ciddi rakipler olduğunun farkında. Firma getirdiği güncelleme ile hem kullanıcı sayısını arttırmak hem de var olan kullanıcılarını kaybetmeme derdinde. Hali hazırda güncelleme IOS‘a geldi. Kapalı beta testlerinin ise Android‘de devam ettiği ancak tam olarak ne zaman çıkacağının belirtilmediği öğrenildi.
Diğer
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), TikTok’a Katıldı!
Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yanlış bilgilendirmeyi önleme çabalarının bir parçası olarak Cuma günü bir TikTok hesabı açtı.
Çin’de ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle binlerce kişi yaşamını yitirdi. Bilim insanları virüse karşı çare bulmaya çalışırken salgına karşı sosyal medyada da mücadele sürüyor. Zira Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada pek çok yalan içerik mevcut.
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Virüsün yayılmasını kontrol altına almak için çalışan Dünya Sağlık Örgütü, sosyal platformlarda toplumu bilgilendirmeye devam ediyor. WHO’nun ilk TikTok videosunda, enfeksiyon önleme ve kontrolünün teknik lideri Benedetta Allegranzi, insanların kendilerini yeni koronavirüsten korumak için alabilecekleri önlemleri açıklıyor. İlk videonun açıklama kısmındaysa “Size güvenilir ve zamanında halk sağlığı tavsiyesi sunmak için TikTok’a katılıyoruz” notu paylaşıldı. Ayrıca ek bilgi için izleyenleri kuruluşun web sitesine yönlendiriyor.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar toplumu aldatıcı yönde paylaşımlarda bulunuyor. WHO, salgının son birkaç haftasını Facebook, Twitter, Tencent ve TikTok gibi platfromlarda virüs ile alakalı yanlış bilgilendirme ile mücadele ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü ayrıca Instagram gibi diğer sosyal medya hesaplarında da koronavirüsü hakkında doğru bilgileri yayınlamak için adımlar attı. Kuruluşun Instagram profili, insanların kendilerini virüslerden nasıl koruyabileceklerini konusunda bilgilendiren paylaşımlar ile dolu.
WHO’nun dünya tarafından büyük bir tehlike olarak görünen koronavirüsü hakkında bilgilendirmek için her türlü yoldan insanlara ulaşmaya çalışması çok olumlu bir davranış olarak görülüyor.
Genel
Huawei Freebuds 3 vs Apple AirPods v2 – Hangisini almalı?
Huawei Freebuds 3 vs Apple AirPods v2 karşılaştırma videomuzda, şu anda fiyatları benzer iki kulaklığı kıyaslıyoruz.
Huawei Freebuds 3 vs AirPods v2
İlk olarak fiyatlara bakacak olursak FreeBuds 3 şu an 899 TL’ye düşmüş durumda. Apple AirPods 2. nesil ise 860 TL civarlarında satılıyor.
İki kulaklığı da tercih etmeden önce kullandığınız akıllı telefona dikkat etmeniz gerekiyor. Zira AirPods modelinde Android’e özgü kısıtlamalar, Huawei FreeBuds 3 modelinde ise ANC özelliğini iOS cihazlarda kullanamamak gibi bir durum söz konusu.
Tasarım olarak her iki model de birbirlerine çok benziyor. Şarj kutularında FreeBuds 3 modelinde biraz daha büyük ve yuvarlak bir tasarım görüyoruz. AirPods tek renk olarak sunulurken, Huawei’de beyazın yanı sıra kırmızı ve siyah renk seçenekleri de mevcut. Tasarım konusunda Huawei FreeBuds 3 modelinde IPX4 sertifikası yer alırken, AirPods modelinde böyle bir özellik bulunmuyor.
Performans tarafına geçtiğimizde ise iki kulaklığı ayırt eden en büyük etken aktif gürültü engelleyici. Zira FreeBuds 3 modelinde bu özellik yer alırken, AirPods modelinde yer almıyor. Ayrıca ses seviyesi ve kalitesi anlamında da her iki model de çok başarılı olmasına karşın Huawei bir adım önde.
Şarj durumunda ise AirPods kendi başına 5 saat ve kutusuyla 24 saatlik bir ömür sunarken, Huawei’de kendi başına 4 saat ve kutusuyla 20 saatlik bir pil ömrü görüyoruz.