Backbone bugün yeni PlayStation Backbone One Android kontrol ekipmanını piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Resmi lisanslı ekipman, artık hem iOS hem de Android oyuncuları için duyuruldu. Temmuz 2022’de iOS versiyonunun piyasaya sürülmesinin ardından Backbone bugün Android telefon kumandasının piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Hem iOS hem de Android için Backbone One PlayStation Edition, başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsveç, Hollanda ve Birleşik Krallık’ta mevcut olup, daha sonra başka ülkelerde de satışa sunulacak.

İçindekiler PlayStation Backbone One

PlayStation Backbone One

Backbone One isimli cihaz, standart “X, Y, A ve B” düğmeleri yerine, PS5 DualShock’a benzer düğme sistemine (çapraz, daire, üçgen ve kare) sahip. Ayrıca PlayStation Remote Play’den oyun oynamak mümkün.

DualSense’in uyarlanabilir tetikleyicilerine veya dokunsal geri bildirimine sahip değil, ancak Bluetooth aracılığıyla Pulse 3D gibi diğer PlayStation aksesuarlarına bağlanabiliyor. Backbone One ayrıca Sony’nin iOS için PlayStation uygulamasında kullanılabiliyor ve PS Remote Play oynamayı daha eğlenceli hale getiriyor.

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Sony’ye özel üretilen bu sürümde bir 3,5 mm bağlantısı ve iPhone’u şarj etmek için kullanılabilecek bir Lightning girişi yer alıyor. Kontrolcünün yerleşik pili bulunmuyor ve bağlandıktan sonra gücünü telefondan alıyor.

“Backbone One PlayStation Edition’ın görünümü ve hissi, tasarım ekibimiz tarafından PlayStation’daki parlak beyinlerle işbirliği içinde hayata geçirildi. Zarif renkler, malzemeler ve kaplamalar, şeffaf yüz düğmelerine ve görsel olarak ayırt edici, yüzer görünümüne kadar PS5 konsolunun DualSense kablosuz kontrol cihazının tasarımından esinlenmiştir. Doğrudan Backbone One – PlayStation Edition’a bağlayabileceğiniz Pulse 3D kulaklık gibi PS5 serisindeki diğer ürünlerle tam bir uyum içinde.”

“Backbone One, iPhone’da PlayStation için vazgeçilmez bir oyun aracıdır. Geniş bant internet erişiminiz ve bir PS5 ya da PS4 konsolunuz varsa, iPhone’unuzu Backbone One’a takın ve ister dışarıda ister evinizde PS Remote Play uygulamasının gücüyle PS5 ve PS4 oyunlarınızı anında oynamaya başlayın.”