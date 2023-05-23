Blizzard Entertainment‘ın efsanevi serisi Diablo, bildiğiniz gibi 6 Haziran itibarıyla Diablo IV ile seriye devam edecek. Yapılan son duyuruyla önemli bir bilgi paylaşan Diablo Genel Müdürü Rod Fergusson oyuna Türkçe dil desteği ile gelecek Diablo IV duyurusu ile Türk oyuncular için önemli bir avantaj sunduklarını açıkladı.

Diablo Genel Müdürü Rod Fergusson, Türkiye’deki ve dünyadaki Türk Diablo oyuncularına, hayranlarına ve topluluğuna yönelik bir video mesajıyla duyurdu: “Diablo IV’te Türkçe dil desteğini sağlayacağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Peki bu ne anlama geliyor? Korunak’ta görüşmek üzere!”

Diablo IV PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4‘te üzerinden birçok platformda oynanabilir olacak. Bununla birlikte yayınlanacak tüm platformlar için çapraz oynanabilme ve çapraz ilerleme mevcut olacak. Böylece PC’de oynadığınız oyuna konsolda devam edebilme, PC ve konsol ile beraber oynama imkanı da olacak. Hatta konsollarda dört oyuncuya kadar aynı ekrandan co-op imkânı da oyunculara sunulacak.

Diablo IV, 6 Haziran 2023 tarihinde piyasaya sürülecek. Korunak’ın kaderi ellerindeyken oyuncular, 120’den fazla zindan ve yan görevi keşfedebilecek, bölüm sonu canavarlarını yenmek için diğer oyuncularla takım kurabilecek, kaleleri özgürleştirebilecek ve sınıf seçimi ile eksiksiz karakter gelişimini deneyimleyebilecekler.

Diablo IV günümüz çevrimiçi oyunlardaki gibi sezon güncellemeleri de içerecek. Bu konuda yeni içerikleri, sezon yolculuğunu, savaş bileti ödüllerini, yeni özellikleri, uzun dönemli geliştirme planlarını ve daha birçok içeriği de lansman sonrasında oyunculara sunacak.

Diablo IV, Deluxe Edition ve Ultimate Edition ile Diablo IV’ün Lansmanına özel 4 güne kadar erken erişim sunan dijital ön satın alımı da merak edenler ve bir an önce sahip olmak isteyenler için şu anda açık.

Fiyatlarına baktığımızda ise tüm platformlarda aynı fiyatlandırmayı görüyoruz. Bu durumda Diablo IV Standart Edition 1.199 TL, Digital Deluxe Edition 1.539 TL ve Ultimate Edition ise 1.699 TL‘ye ön siparişe şu anda açık durumda.