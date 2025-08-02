PlayStation 6 ile ilgili sızan bilgiler teknoloji ve oyun dünyasında büyük heyecan yarattı. Daha GTA 6 çıkmadan PlayStation 6 özellikleri ile ilgili detaylar ortaya çıkmış durumda. Peki PS6 ne zaman çıkacak, özellikleri neler olacak?

PlayStation 6 özellikleri neler olacak?

PlayStation 6, performans konusunda çıtayı ciddi şekilde yükseltmeyi hedefliyor. Konsolun kalbinde yer alacak işlemci ve grafik birimi, bugüne kadar oyun donanımlarında görülmemiş bir seviyeyi vaat ediyor. PS6’nın “Navi 5” kod adlı chiplet tasarımı ile geleceği ve 3nm üretim teknolojisiyle üretileceği bildiriliyor.

PlayStation 6, 8 çekirdekli AMD Zen 6 CPU ve 40 ila 48 adet RDNA 5 Compute Unit içeren bir GPU ile donatılacak. GPU’nun saat hızı 3GHz’in üzerine çıkacak ve bu sayede PS5’e göre 3 kat daha yüksek grafik performansı sunulacak. Ray-tracing yetenekleri de 6 kat artış gösterecek. Bu, ışık efektlerinin daha gerçekçi ve dinamik olacağı anlamına geliyor.

Yeni nesil GDDR7 bellek ile gelecek olan PS6, bellek bant genişliği açısından da önemli bir sıçrama yapacak. Böylece oyunlarda daha hızlı yükleme süreleri ve akıcı deneyim sağlanabilecek.

Sony, PlayStation 6’da geriye dönük uyumluluğu da unutmuyor. Sızan bilgilere göre PS6, hem PS4 hem de PS5 oyunlarını destekleyecek. Bu da oyuncuların mevcut oyun kütüphanelerini yeni nesilde de kullanabilmesini sağlayacak.

Yeni sistemin toplam güç tüketimi 160W seviyesinde olacak. PS5’e göre daha güçlü bir sistem olmasına rağmen daha düşük enerji tüketimiyle çalışacak. Bu sayede hem performans hem de verimlilik dengesi korunmuş olacak.

PlayStation 6 ne zaman çıkacak?

Henüz kesin bir lansman tarihi olmasa da sızıntılar PlayStation 6’nın 2027 sonbaharında ya da 2028 başlarında piyasaya sürülmesini işaret ediyor. Bu da yaklaşık 2-3 yıl içinde PS6’nın raflarda olabileceği anlamına geliyor. Sony’nin PS5 sonrası geçişi daha hızlı yapmak istemesi, bu takvimi daha da öne çekebilir.

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Sizce PlayStation 6, beklenen sıçramayı yapabilecek mi? Yeni nesil donanım özellikleri oyun deneyimini ne kadar değiştirecek? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.