PS5‘in gücünün PC karşısında günden güne erimesi ortaya PS5 Pro iddialarının çıkmasına neden oldu. Ancak oyucular asıl PlayStation 6 modelini bekliyor. PS5 ile kontrolcü tarafında büyük bir yenilik sunan Sony, PS6 ile de yeniliklerine yenisini ekleyecek gibi görünüyor. 2025’te tanıtılıp 2026 yılında satışa sunulması beklenen yeni canavardan beklediğimiz yeniliklere ve özelliklere bu haberimizde değiniyoruz.

PlayStation 6 nasıl olacak?

Daha Güçlü Donanım: PlayStation 6, daha güçlü bir işlemci, daha fazla bellek ve daha hızlı depolama seçenekleri sunarak daha etkileyici grafikler ve daha hızlı oyun yükleme süreleri sağlayabilir. Bu, oyuncuların daha zengin ve akıcı oyun deneyimleri yaşamalarını sağlayacaktır.

8K Grafik Desteği: PlayStation 6’nın muhtemelen 8K grafik desteği sunması bekleniyor. Bu, oyunların daha yüksek çözünürlükte çalışmasına olanak tanır ve daha gerçekçi görseller sunar.

Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR): Sony’nin VR teknolojilerine olan bağlılığı, PlayStation 6 ile birlikte daha gelişmiş bir VR deneyimi sunmasını sağlayabilir. Ayrıca artırılmış gerçeklik oyunlarına daha fazla odaklanabilir.

Yenilikçi Oyun Kontrolleri: Sony’nin oyun deneyimini geliştirmek için yeni kontrol cihazları geliştirmesi muhtemeldir. Daha hassas hareket algılama, dokunsal geri bildirim ve yeni özelliklerle donatılmış kontrol cihazları, oyunlar için daha etkileyici ve eğlenceli deneyimler sunabilir.

Dijital Odak: PlayStation 6, önceki nesillere kıyasla daha fazla dijital içeriğe ve indirilebilir oyunlara odaklanabilir. Fiziksel disk sürücüsünün eksikliği veya daha az vurgulanması, daha fazla dijital oyun dağıtımı ve bulut oyun hizmetlerine yönelik bir stratejiyi işaret edebilir.

Sosyal ve Çevrimiçi Oyun: Sony, PlayStation 6 ile daha güçlü bir çevrimiçi deneyim sunmak için sosyal oyun özelliklerini geliştirebilir. Oyuncuların daha kolay bir şekilde arkadaşlarıyla etkileşime girmelerini ve oyunlarını paylaşmalarını sağlayacak yeni özellikler bekleniyor.

Erişilebilirlik ve Uygulama Entegrasyonu: PlayStation 6, daha fazla uygulama ve eğlence seçeneklerini bir araya getirebilir, böylece oyuncular oyun dışında da konsolu kullanabilirler.

Sony’nin şimdilik PS6 ile oyunculara ne gibi yenilik sunacağını kestirmek aslında güç değil. Daha iyi grafikler, tüm oyunlarda 4K/60 FPS + RT açık desteği ve 8K/30 FPS gibi donanımsal iyileştirmelerin olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Konsol tarafında Ray Tracing özelliğini açtığımızda mevcut nesiller FPS’i direkt olarak 30 FPS’e çekiyor. Bu sorunun yeni nesil ortadan kalkmasına kesin gözüyle bakıyoruz.

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Tasarım konusunda bildiğiniz gibi Sony bu nesilde çok eleştirilmişti. Bu eleştiriler sonrasında PS5 Slim modelini gördük. Ancak PS6 ile birlikte tasarımın çok daha farklı olacağını ve daha kompakt bir görünüme sahip olacağını düşünüyoruz.

PS5 Pro olayına da kısaca değinelim. Sony’nin PS5 Pro’yu 2024’ün ortalarında tanıtıp tatil dönemi olan Kasım 2024’te satışa sunmasını bekliyoruz. PS4 Pro gibi ara nesil olacak bu konsol muhtemelen Ray Tracing açık 4K çözünürlük ve 60 FPS hedefi ile karşımıza çıkacak. RTX 40 serisi ayarında bir grafik donanımına sahip olacak bu canavarın 599 dolar bandını zorlaması bekleniyor.