PlayStation 5’i dik kullananları yakından ilgilendiren haberimiz var. Son gelen iddialar dik konumda işlemcinin zarar görebileceği yönünde.

PlayStation 5 için bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Bildiğiniz gibi Sony, ilk günden itibaren PlayStation 5 konsolunun hem dikey hem de yatay olarak kullanılabileceğini bas bas vurgulamıştı. Ancak bugün ilginç bir şekilde onarım uzmanları sadece yatay kurulumun doğru olacağını söyledi.

Fransa’da bir ekipman tamirhanesine sahip olan 68Logic takma adı altında bir blog yazarı, dikey yerleşimin konsol için sorunlara yol açabileceğini iddia ediyor. 68Logic’in aktardıklarına göre; soğutma sistemindeki sıvı metal (FM) nedeniyle sorun ortaya çıkabilir. Teorik olarak, soğutma sisteminin işlemcisi ve radyatörü birbirine çok sıkı bastırılır, bu nedenle FM sızdıramaz. Ancak yapılan testler bazen bunun olduğunu göstermiştir.

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Konsol yatay olarak monte edilirse, sıvı metal ısıtıldığında bile yerinde kalacağından sorun yaşanmayacak. Ancak dikey olarak yerleştirildiğinde, sistemin diğer bileşenlerine sızabilir ve binebilir. İşlemciden ısı dağılımı da bozulacaktır. 68Logic’in bu iddialarına henüz Sony cephesinden yanıt gelmediğini belirtelim.

PS5’i dik kullanmak işlemcinin aşırı ısınması, artan güç tüketimi ile ilgili sorunlar ortaya çıkarabilir. Uzmanlar, bunun konsol tasarımının kendisinin bir dezavantajı olduğunu söyledi. Bunun tüm konsol revizyonlarında mı yoksa sadece bazılarında mı bir sorun olduğu henüz belli değil.

PS5’i çıktığı günden beri bu zamana kadar dik konumunda kullanan biri olarak henüz en ufak bir sorun yaşadığımı söyleyemem. Ancak bu sorun yaşanmayacağı anlamına da gelmiyor. Eğer PS5’iniz varsa konsolu şimdilik yatay konuma alabilir ve Sony’nin resmi açıklamasını bekleyebilirsiniz.