PlayStation 5 için yeni bir beta sistem yazılımı belirli kullanıcılara sunuluyor. Bu, kullanıcıların bir sonraki sistem yazılımı güncellemesine gelecek özellikleri denemelerine fırsat veriyor.

Yeni beta sistem yazılımı, yardımcı olması için ikinci bir kontrol cihazı kullanma yeteneği gibi çeşitli yeni erişilebilirlik özellikleri getiriyor. Ayrıca, kullanıcı arayüzüne dokunma duyusuyla etkileşim sağlayan bir özellik ekleniyor. Bu özellik, arayüzde ses efektlerini hareketle eşleştirerek fiziksel bir yanıt oluşturabilir.

PlayStation 5’in yeni beta sistem yazılımı, Dolby Atmos destekli ses sistemlerine uyumlu olarak geliştirildi. Bu sayede, bu tür cihazlara sahip kullanıcılar, Tempest 3D Audio tarafından desteklenen 3D ses deneyimini daha fazla yaşayabilecekler.

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Yeni beta, ayrıca, sosyal etkileşim özelliklerinin yanı sıra Oyun Yardımı’nın geliştirilmiş özelliklerini ve kullanıcıların oyun kitaplığında arama yapabilme yeteneğini de getiriyor. Son olarak, yeni beta sistem yazılımı daha büyük kapasiteli M.2 SSD’leri destekliyor ve önceki 4 TB sınırını 8 TB’a çıkartıyor; bu, geniş oyun koleksiyonlarına sahip kullanıcıları oldukça sevindirecek bir yenilik.

PlayStation 5 beta sistem yazılım güncellemesi hakkında daha fazla bilgi, Resmi PlayStation Blogu’nda bulunabilir. Şimdilik, bu beta sadece davetli kullanıcılara açık. Toplum genelinde kullanıma sunulacak olan yeni sistem yazılımı güncellemesinin yayın tarihi henüz belirlenmedi.