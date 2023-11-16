Apple ve Sony, PlayStation 5 sahiplerini sevindirecek yeni bir anlaşma duyurdu. Bu anlaşma kapsamında, PlayStation 5 kullanıcıları altı aya kadar ücretsiz Apple Music aboneliği kazanacaklar. Türkiye de bu avantaj kapsamında.

Apple ve Sony’den PlayStation 5 Kullanıcılarına Dev Müjde

PlayStation 5 kullanıcıları altı ay boyunca ücretsiz Apple Music kullanma şansı elde edecek. Ayrıca, önceki aboneler geri döndüklerinde beş aya kadar ücretsiz Apple Music aboneliğinden yararlanabilecekler.

Bu fırsattan yararlanmak için yapmanız gereken oldukça basit. PlayStation 5’inizde Apple Music uygulamasını indirip başlatmak yeterli olacak. Ardından Apple Kimliğinizle giriş yaparak ekranınızda çıkan teklifini kabul edebilirsiniz.

Yeni teklif bugün itibariyle başladı ve 15 Kasım 2024’te sona erecek. Bu süre zarfında, yalnızca PlayStation 5 konsolunda bu avantajdan faydalanabilirsiniz.

Bir kez bu işlemi yaptıktan sonra, uyumlu diğer cihazlarınızda da ücretsiz Apple Music’in keyfini çıkarabilirsiniz.

PlayStation kullanıcıları, oyun oynarken arka planda Apple Music’ten müzik akışı gerçekleştirebilecekler. Oyuncular, PS işletim sisteminin medya özelliklerini kullanarak bu özelliği aktive edebilir ve oyun oynarken istedikleri müziği dinleyebilirler.

PS kumandasındaki PS düğmesine basıp Müzik bölmesini açmak, müzik keyfini oyun oynarken yaşamak için yeterli olacak. Ayrıca sistem, mevcut oyunla ilişkili çalma listeleri bile öneriyor olacak.

Bu anlaşma, Apple’ın daha önce PlayStation için benzer bir promosyon yürüttüğü ancak Apple Music için ilk defa bir iş birliği gerçekleştirdiği bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Bu iş birliği ile PlayStation kullanıcıları, oyun deneyimlerini müzikle zenginleştirme fırsatını yakalamış olacaklar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony ve Apple’ın bu işbirliği nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!