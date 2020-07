PlayStation 5 son zamanlarda çıkan en ağır konsol olabilir!

Playstation kullanıcılarının eleştirileri sonrası Sony, hediye ettiği oyunlarda çıtayı iyice yükseltmeye kararlı. Temmuz ayında da Rise of The Tomb Raider ve NBA 2K20 gibi 2 önemli oyun PS Plus üyelerine ücretsiz olarak verilecek.

Temmuz ayında Sony, Playstation Plus kullanıcılarına önemli oyunlar hediye edecek. Bu oyunlar NBA 2K20, Rise of The Tomb Raider ve Erica. Ayrıca Sony kullanıcılara Playstation Plus servisinin 10. yılı anısına bedava bir tema da hediye edecek. Oyunları 7 Temmuz’dan 3 Ağustos’a kadar kütüphanenize eklemeniz mümkün. Ayrıca 4-5 Temmuz tarihinde Playstation Plus üyesi olmayanlar da Online oyun oynayabilecek. Sony hem verdiği oyunlarla hem yaptığı bu uygulamayla PS Plus üyelerini artırmayı hedefliyor gibi gözüküyor…