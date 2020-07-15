PlayStation 5 son zamanlarda çıkan en ağır konsol olabilir!

Bugün, iki farklı kaynakta yer alan raporlara göre Sony, PlayStation 5 üretimini neredeyse iki kat artırdı. Açıklanan bilgilere göre firma, PlayStation 5 için piyasada yoğun bir talep durumu olduğununun farkında.

Buna göre, 2020 yılında 6 milyon adet PS5 üretimi yapmayı planlayan firmanın bu sayıyı bir kaynağa göre 9 milyon, diğer bir kaynağa göre ise 10 milyon dolaylarına kadar artırdığı söyleniyor. Bu da demek oluyor ki PS5 üretimi için neredeyse iki katlık bir artış söz konusu. Aynı zamanda COVID-19 sebebiyle evlerinde vakit geçiren oyuncuların etkisiyle DualSense üretiminde de ciddi bir artış olacağı bildiriliyor.

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Bloomberg tarafından açıklanan bilgilere göre, konsolların Çin üzerinden deniz yoluyla gönderilmesi halinde, Kuzey Amerika ve Avrupa kıtalarına ulaşmasının aylar sürebileceği konuşuluyor. Yani bu kadar yüksek bir konsol üretimi halinde Batı’da yer alan perakendecilerin ciddi sorunlar yaşayabileceği aktarılıyor. Fiyatlandırma bilgisi konusunda net bir detay bulunmayan PS5’in, bu kadar belirsizlik barındırırken, şimdiden kullanıcılar baz alınarak üretim rekorları kırması garip karşılanıyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir haberde firmanın, 30 saniye içerisinde yeni bir PS4 üretebildiğini görmüştük. Mevcut üretim kapasitesi ve hızını baz aldığımızda, Sony bu konuda neredeyse hiç sorun yaşamayabilir. İlerleyen günlerde konsola ait fiyatlandırma bilgisinin hem global çapta, hem de ülkemiz için kesinleşmesi bekleniyor.