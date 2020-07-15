Oyun Konsolu
PlayStation 5 son zamanlarda çıkan en ağır konsol olabilir!
PlayStation 5 çıkışına yakın yeni detaylar ile bizleri karşılamaya devam ediyor. Ortaya çıkan bilgilere göre cihazın en ağır oyun konsolu olması bekleniyor.
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PlayStation 5, yaklaşık beş kilodan fazla olabilir!
Oyun dünyasının önemli oyuncuları arasında görünen oyun konsolları gelişmeye devam ediyor. Rekabetin kuşkusuz en önemli markaları arasında yer alan Sony, yeni nesil konsolu PlayStation 5 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firmanın 2020 sonunda piyasaya çıkacak konsolu hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Amazon Almanya, konsol hakkında açtığı sayfada ilginç bilgiler paylaştı. Tasarımı nedeniyle büyüklüğü oldukça tartışma konusu olan cihazın en ağır PlayStation olabileceği iddia ediliyor.
Sayfada yer alan bilgilere göre 4.78 kg olacağı iddia edilen konsolun, PlayStation 3 konsolundan bu yana ,ki kendisi 4.98 kg ağırlığa sahip, çıkan en ağır konsol olacağı öngörülüyor. Bununla birlikte bir önceki nesil olan PS4 2.8 kg ağırlığa sahip iken PS4 Pro cihazı da 3.3 kg olarak bizleri karşılıyor. En büyük rakibi Xbox Series X konsolunun ise yaklaşık 4.5 kg olması bekleniyor. Öte yandan sitede yer alan bilgilere göre cihazın Digital Edition versiyonu normal versiyon ile aynı ağırlığa sahip. Henüz doğrulanmayan bu bilgiler ışığında yeni nesil konsolların büyüklükleri ve ağırlıkları önümüzdeki dönemlerde de oldukça konuşulacak gibi duruyor. Bakalım Sony cephesi herhangi bir bilgi verecek mi bekleyip göreceğiz.
Donanım
Sony, yoğun talep nedeniyle PlayStation 5 üretimini ciddi miktarda artırıyor
Bugün, iki farklı kaynakta yer alan raporlara göre Sony, PlayStation 5 üretimini neredeyse iki kat artırdı. Açıklanan bilgilere göre firma, PlayStation 5 için piyasada yoğun bir talep durumu olduğununun farkında.
Buna göre, 2020 yılında 6 milyon adet PS5 üretimi yapmayı planlayan firmanın bu sayıyı bir kaynağa göre 9 milyon, diğer bir kaynağa göre ise 10 milyon dolaylarına kadar artırdığı söyleniyor. Bu da demek oluyor ki PS5 üretimi için neredeyse iki katlık bir artış söz konusu. Aynı zamanda COVID-19 sebebiyle evlerinde vakit geçiren oyuncuların etkisiyle DualSense üretiminde de ciddi bir artış olacağı bildiriliyor.
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Bloomberg tarafından açıklanan bilgilere göre, konsolların Çin üzerinden deniz yoluyla gönderilmesi halinde, Kuzey Amerika ve Avrupa kıtalarına ulaşmasının aylar sürebileceği konuşuluyor. Yani bu kadar yüksek bir konsol üretimi halinde Batı’da yer alan perakendecilerin ciddi sorunlar yaşayabileceği aktarılıyor. Fiyatlandırma bilgisi konusunda net bir detay bulunmayan PS5’in, bu kadar belirsizlik barındırırken, şimdiden kullanıcılar baz alınarak üretim rekorları kırması garip karşılanıyor.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir haberde firmanın, 30 saniye içerisinde yeni bir PS4 üretebildiğini görmüştük. Mevcut üretim kapasitesi ve hızını baz aldığımızda, Sony bu konuda neredeyse hiç sorun yaşamayabilir. İlerleyen günlerde konsola ait fiyatlandırma bilgisinin hem global çapta, hem de ülkemiz için kesinleşmesi bekleniyor.
Oyun Konsolu
PS Plus Temmuz ayı oyunları açıklandı
Playstation kullanıcılarının eleştirileri sonrası Sony, hediye ettiği oyunlarda çıtayı iyice yükseltmeye kararlı. Temmuz ayında da Rise of The Tomb Raider ve NBA 2K20 gibi 2 önemli oyun PS Plus üyelerine ücretsiz olarak verilecek.
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Temmuz ayında Sony, Playstation Plus kullanıcılarına önemli oyunlar hediye edecek. Bu oyunlar NBA 2K20, Rise of The Tomb Raider ve Erica. Ayrıca Sony kullanıcılara Playstation Plus servisinin 10. yılı anısına bedava bir tema da hediye edecek. Oyunları 7 Temmuz’dan 3 Ağustos’a kadar kütüphanenize eklemeniz mümkün. Ayrıca 4-5 Temmuz tarihinde Playstation Plus üyesi olmayanlar da Online oyun oynayabilecek. Sony hem verdiği oyunlarla hem yaptığı bu uygulamayla PS Plus üyelerini artırmayı hedefliyor gibi gözüküyor…
Haber
PlayStation 5 ve aksesuarlarının fiyatı sızdırıldı!
Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak duyurulan Sony PlayStation 5, uzun süren bekleyişin ardından yaz sonunda satışa sunulacak. Oyun konsolunun tam çıkış tarihi ve fiyatı merak edilirken, yapılan son sızıntı merak edilen bütün sorulara cevap verdi!
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Sony PlayStation 5, Kasım ayında satışa sunulacak!
Future of Gaming (Oyunun Geleceği) adlı etkinlikte duyurulan PlayStation 5’in çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı. Daha önce konsolun tanıtım tarihini doğru bilen IronManPS5 adlı Twitter hesabı ise yeni paylaşımında PS5’in eksik kalan parçalarını tamamladı. Bu paylaşıma göre PlayStation 5 ve PS5 Digital Edition, ilk olarak 14 Kasım tarihi itibarıyla Japonya’da satışa sunulacak. Konsol ve aksesuarları, Kuzey Amerika ile Avrupa pazarında ise 20 Kasım’dan itibaren satın alınabilecek.
Bu önemli sızıntının yanı sıra cihazın fiyatıyla ilgili de detaylı bilgi paylaşıldı. PS5 ve aksesuarlarının sızıntıda belirtilen Avrupa’daki fiyat etiketleri ise şu şekilde sıralanıyor.
- PlayStation 5 Standart Sürüm: 499 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
- PS5 Digital Edition: 399 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
- PS5 DualSense Kontrolcü: 59.99 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
- PS5 Pulse 3D Kablosuz Kulaklık: 179 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
- PS5 HD Kamera: 59.99 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
- PS5 Uzaktan Kumanda: 29.99 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
- PS5 DualSense Şarj İstasyonu: 29.99 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)
- PS5 Dikey Ayağı: 19.99 Euro (20 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.)