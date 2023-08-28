2020’nin sonlarında PlayStation 5’in duyurulmasının ardından, o dönemde insanlar PlayStation 5 Pro adını taşıyan yükseltilmiş bir versiyonun olasılığını sıkça tartışıyordu. Söylentilere göre, bu geliştirilmiş konsolun 2024’ün sonlarına doğru piyasaya sürülebileceği konuşuluyordu. Daha yakın tarihli bazı raporlarda ise Sony’nin olası PlayStation 5 Pro teknik özellikleri hakkında bazı ayrıntılar paylaşıldı.

RedGamingTech adlı platformun yeni bir videosunda, PS5 Pro’nun AMD Ryzen Zen 2 tabanlı APU’sunu kullanmaya devam edebileceği belirtiliyor. Rapor, Zen 2 tabanlı işlemcinin 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip olduğunu ve bu özelliğin standart PS5 modeli ile aynı olduğunu ileri sürüyor.

RedGamingTech, Sony’nin neden AMD Ryzen Zen 4 yerine Zen 2’yi tercih ettiği konusunda tam bir bilgiye sahip olmadığını ifade ediyor. Ancak sızıntılar, CPU saat hızının 4 GHz’e kadar yükseltileceğini ve bu hızın istenilen FPS hedefine ulaşmak için yeterli olabileceğini gösteriyor. Bu aynı zamanda PlayStation 5 Pro modelinin daha çok GPU odaklı olabileceği anlamına geliyor.

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Ayrıca PS5 Pro’nun, artırılmış ROP (Render Output Unit) ile birlikte 30 aktif işlemci grubu (60 işlem birimi) içerebileceği belirtiliyor. Temel PS5 modelinde sistemde 64 ROP bulunurken, Pro versiyonunda bu sayının 64, 96 veya 128 ROP’a çıkabileceği ifade ediliyor. Genel olarak, bu değişiklik PS5 Pro’nun daha güçlü grafik performansı sunabileceği anlamına geliyor. Son olarak, cihazın 16GB GDDR5 bellek ile geleceği söyleniyor.

Bu teknik özellikler, sızıntılara dayanıyor ve ileride Sony’nin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutabileceğini unutmamak gerekir.