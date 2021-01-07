Playstation 5 kumandası artık Linux işletim sisteminde de çalışıyor

Sony, Playstation 5 DualSense kumandası için Linux sistemine özel bir sürücü yayınladı. Yayınlanan sürücü, Linux işletim sistemindeki oyunlarda kumandayı kullanmaya imkan tanıyor.

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Linux sistemi her geçen gün oyunlarla olan uyumluluğunu artırmaya devam ediyor. Birkaç gün önce Sony tarafından yayınlanan Linux kernel sürücüsü de Sony Playstation 5 DualSense kumandası desteğini önemli işlevleriyle birlikte sisteme getiriyor. Phonorix tarafından gelen bilgilere göre bu desteklerin içerisinde gamepad, touchpad ve hem USB hem Bluetooth modları için hareket sezme özellikleri de yer alıyor. Bununla birlikte sürücü henüz kumandanın Adaptive Triggers ve VCM tabanlı haptik, yani temas işlevleri gibi daha gelişmiş özellikleri desteklenmiyor.

Sony PlayStation konsollarının zaten çok uzun süredir Linux dostu olduğu biliniyor ve yıllardır Linux kullanıcıları işletim sistemlerini PlayStation cihazlarına kuruyorlardı. Dolayısıyla PS5 DualSense kumandalarının kısa sürede Linux desteği alması pek de şaşırtıcı bir şey değil. PlayStation 5 cihazlarında Linux kurulumu yapılmasının ise daha zamanı var gibi gözüküyor; ancak kumanda desteğinin alınmasıyla ilk adım atıldı diyebiliriz.

Nispeten uygun fiyatlı ve oldukça güçlü bilgisayar ve telefonlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.

Kısaca Linux işletim sisteminde oyun oynayanlar için PlayStation 5 DualSense desteğinin gelmesi kumandanın oyunlarda kullanabileceği anlamına geliyor. Aynı şekilde bu hareketin, Sony firmasının PS5 konsolu ile alakalı başka özellikleri de Linux işletim sistemine uyumlu hale getirebileceğine işaret olduğunu muhtemelen söyleyebiliriz.