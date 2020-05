PlayStation 5 kesin olarak ekim ayında çıkmayacak!

Coronavirus pandemisi nedeniyle, dijital oyun platformlarının ücretsiz oyunlar sağladığını görüyoruz. Genelde Epic Games tarafından her hafta çoğunlukla iki adet oyun verildiğini ve bu oyunların büyük kitlelere sahip olan yapımlar olduğunu biliyoruz. Son olarak GTA 5 ve Civilization VI yapımlarını ücretsiz olarak dünya çapında tüm kullanıcılara sağlayan Epic Games’in ardından, Steam cephesinde de ücretsiz oyun haberleri gelmeye devam ediyor.

Evde geçirdiğimiz günlerde can sıkıntımıza ilaç gibi gelecek Steam ücretsiz oyun fırsatları ve indirimlerini sizler için listeledik. Özellikle indirim çeşitliliği konusunda geçtiğimiz günlerde son oyununun çıkış tarihi duyurulan Serious Sam 3 ciddi bir indirim almış. Diğer bir dikkat çeken indirim ise, CO-OP oyun yapısı ile arkadaşlarımızla eğlenebileceğimiz Human: Fall Flat olarak göze çarpıyor.

Ücretsiz yapımlar

10 Second Ninja X

10 SECOND NINJA X, zorlu bir sidescroller oyunudur. Bir ninjayı kontrol ettiğimiz yapımda, etrafımız robotlarla sarılı ve hepsini kesmek için sadece on saniyemiz var. Kısıtlı süre zarfında bir meydan okuma tabanlı yapısıyla, yıldızlar için mücadele edeceğimiz yapım hızlı yapısıyla dikkat çekiyor.

Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Yapmanız gereken tek şey oyunu ekle butonuna dokunmak ve kalıcı olarak sahip olmak.

Başlangıç: 21 Mayıs 17:00

Son gün: 28 Mayıs 10:00

Showdown Bandit

Bir zamanlar popüler olan kukla gösterisi Showdown Bandit’in terk edilmiş setinde doğal olmayan bir takım şeyler yaşanıyor. Hayatta kalmaya çalıştığımız aksiyon, korku tabanlı yapımda kendi rolümüzü canlandırıp kurtulmaya çalışıyoruz.

Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Başlangıç: 18 Mayıs 17:00

Son gün: 1 Haziran 09:00



İndirimler

Curve Digital





Özellikle CO-OP tarzı yapımlarıyla dikkat çeken Curve Digital, Steam üzerinde büyük bir indirim kampanyası başlattı. İndirim listesinde arkadaşlarımızla eğlenebileceğimiz ve sevilen yapım Human: Fall Flat’ta yer alıyor.

Human: Fall Flat %60 indirim – 9,60 TL

Bomber Crew %75 indirim – 6,25 TL

Autonauts %50 indirim – 16,00 TL

American Fugitive %60 indirim – 12,80 TL

The Flame in the Flood %80 indirim – 4,80 TL

İndirimlerin tümünü içeren Steam sayfası için buraya tıklayabilirsiniz.

Serious Sam 3

Sevilen seri Serious Sam’in 3. oyunu olarak hafızalarımıza kazınan yapım, geçtiğimiz günlerde Croteam’ın yeni oyunu müjdelemesinin ardından ciddi bir indirime girdi. Yapımı yüzde 90’lık bir indirimle 59,90 TL yerine 5,90 TL’ye elde edebiliyoruz.

Yapımın Steam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.