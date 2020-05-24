Oyun
PlayStation 5 kesin olarak ekim ayında çıkmayacak!
PlayStation 5 konsolunun çıkışına yakın dedikodular artmaya başladı. Bu dedikodular arasında yer alan konsolun ekimde cihazın çıkacağı iddiası Sony tarafından kesin olarak yalanlandı.
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Sony cephesinden iddialara yalanlama!
PlayStation 5 çıkış tarihine yakın piyasada ki heyecanını arttırıyor. Dedikoduların arttığı şu dönemler de, oyuncuların en çok ilgisini çeken iddia, konsolun ekim ayında çıkacağı yönündeydi. Referans olarak, Sony firmasının yeni oyun konsolu ile alakalı verdiği iş ilanını kullanan iddia sahiplerine kötü haber yine Sony cephesinden geldi. Famitsu isimli Japon internet sitesinde yer alan habere göre, bu konu bizzat firmaya sorulmuş. Firmadan gelen cevap ise, iddiaların tamamen asılsız olduğu yönünde. Her ne kadar cihazın tam çıkış tarihi bilinmese de, Sony tanıttığı, DualSense ve PS Studio ürünleriyle yeni nesil oyuncu konsolu hakkında insanların heyecanlarını arttırmıştı.
Oyun dünyasının oldukça hareketli günler yaşadığı şu günler de, Sony PlayStation 5 ile alakalı bütün teknik özellikleri açıklamıştı bildiğiniz gibi. 4K ultra HD görüntü kalitesi vadeden oyun konsolunun tartışmasız en önemli yeniliği, SSD desteği olacak. Bekleme sürelerinden sıkılan kullanıcılar için oldukça önemli bir gelişme olarak gözüküyor. Microsoft‘un Xbox Series X oyun konsolunun çıkışını bekleyen firma, aceleci davranmak istemiyor gibi gözüküyor. Henüz tasarımı dahil belli olmayan konsolun yıl sonuna kadar tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fiyatı belli olamayan cihaz önümüzdeki günler de bizlere yeni şeyler sunacak mı merakla bekliyor olacağız.
Haber
Haftanın Steam ücretsiz oyun ve indirimleri-3
Coronavirus pandemisi nedeniyle, dijital oyun platformlarının ücretsiz oyunlar sağladığını görüyoruz. Genelde Epic Games tarafından her hafta çoğunlukla iki adet oyun verildiğini ve bu oyunların büyük kitlelere sahip olan yapımlar olduğunu biliyoruz. Son olarak GTA 5 ve Civilization VI yapımlarını ücretsiz olarak dünya çapında tüm kullanıcılara sağlayan Epic Games’in ardından, Steam cephesinde de ücretsiz oyun haberleri gelmeye devam ediyor.
Evde geçirdiğimiz günlerde can sıkıntımıza ilaç gibi gelecek Steam ücretsiz oyun fırsatları ve indirimlerini sizler için listeledik. Özellikle indirim çeşitliliği konusunda geçtiğimiz günlerde son oyununun çıkış tarihi duyurulan Serious Sam 3 ciddi bir indirim almış. Diğer bir dikkat çeken indirim ise, CO-OP oyun yapısı ile arkadaşlarımızla eğlenebileceğimiz Human: Fall Flat olarak göze çarpıyor.
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Ücretsiz yapımlar
10 Second Ninja X
10 SECOND NINJA X, zorlu bir sidescroller oyunudur. Bir ninjayı kontrol ettiğimiz yapımda, etrafımız robotlarla sarılı ve hepsini kesmek için sadece on saniyemiz var. Kısıtlı süre zarfında bir meydan okuma tabanlı yapısıyla, yıldızlar için mücadele edeceğimiz yapım hızlı yapısıyla dikkat çekiyor.
Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Yapmanız gereken tek şey oyunu ekle butonuna dokunmak ve kalıcı olarak sahip olmak.
Başlangıç: 21 Mayıs 17:00
Son gün: 28 Mayıs 10:00
Showdown Bandit
Bir zamanlar popüler olan kukla gösterisi Showdown Bandit’in terk edilmiş setinde doğal olmayan bir takım şeyler yaşanıyor. Hayatta kalmaya çalıştığımız aksiyon, korku tabanlı yapımda kendi rolümüzü canlandırıp kurtulmaya çalışıyoruz.
Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Yapmanız gereken tek şey oyunu ekle butonuna dokunmak ve kalıcı olarak sahip olmak.
Başlangıç: 18 Mayıs 17:00
Son gün: 1 Haziran 09:00
İndirimler
Curve Digital
Özellikle CO-OP tarzı yapımlarıyla dikkat çeken Curve Digital, Steam üzerinde büyük bir indirim kampanyası başlattı. İndirim listesinde arkadaşlarımızla eğlenebileceğimiz ve sevilen yapım Human: Fall Flat’ta yer alıyor.
Human: Fall Flat %60 indirim – 9,60 TL
Bomber Crew %75 indirim – 6,25 TL
Autonauts %50 indirim – 16,00 TL
American Fugitive %60 indirim – 12,80 TL
The Flame in the Flood %80 indirim – 4,80 TL
İndirimlerin tümünü içeren Steam sayfası için buraya tıklayabilirsiniz.
Serious Sam 3
Sevilen seri Serious Sam’in 3. oyunu olarak hafızalarımıza kazınan yapım, geçtiğimiz günlerde Croteam’ın yeni oyunu müjdelemesinin ardından ciddi bir indirime girdi. Yapımı yüzde 90’lık bir indirimle 59,90 TL yerine 5,90 TL’ye elde edebiliyoruz.
Yapımın Steam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3 Geekbench üzerinde görüntülendi!
Asus‘un oyuncu odaklı telefonu olan ROG Phone 3, Geek bench üzerinde görüntülendi. Cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.
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Asus ROG Phone 3 Geekbench puanı ortaya çıktı.
Son yıllarda oldukça popüler hale gelen oyuncu telefonlarının sayısı artmaya devam ediyor. Bu rekabetin önemli oyuncuları arasında yer alan Asus da ROG Phone 3 akıllı telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl serinin ikinci üyesini çıkaran firma görünüşe göre, oyuncu telefonlarına önem vermeye devam ediyor. Son gelen haberlere göre, cihaz Geekbench isimli internet sitesinde teste tabi tutuldu. Performans testine tabi tutulan cihaz, çoklu çekirdek kısmından 3074 puan alırken, tekli çekirdek bölümünden 902 puan aldı. Amiral gemisi akıllı telefonlar kadar puan alan cihazın Qualcomm marka Snapdragon 865 işlemcisini kullanacağı da kesinleşmiş oldu. Ayrıca test sonuçlarına bakıldığında cihazın 8 GB RAM kapasitesine sahip olacağı da ortaya çıktı.
Oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkacak ROG Phone 3, büyük ihtimal ile 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Ayrıca Wi-Fi sertifikaları da ortaya çıkan cihazın, Wi-Fi 6 ile geleceği öğrenildi. Wi-Fi Alliance isimli sertifikalandırma sitesinde ortaya çıkan telefon, bir önceki seri ROG Phone 2‘ye benzer I001D kod adıyla görüntülendi. Bu sebep ile birlikte cihazın Zenfone 6 olmadığı da kesinleşmiş oldu. Tam çıkış tarihi ve fiyatı belli olmayan ROG Phone 3 bakalım ilerleyen günler de bizlere yeni detaylar verecek mi bekleyip göreceğiz.
Haber
Valorant, tam sürüm çıkış tarihi belli oldu!
Bugün, Valorant resmi Twitter hesaplarından paylaşılan yeni videoyla birlikte, Valorant için tam sürüm çıkış tarihi belli oldu. 7 Nisan tarihinde, Twitch ile birlikte oyuna giriş anahtarları dağıtan Riot Games, yeni FPS oyununun 2 Haziran 2020 itibariyle tam sürüm olarak çıkış yapacağını duyurdu. Hali hazırda devam eden kapalı beta için 28 Mayıs tarihinin son gün olduğunu da bildiren firma, oyun içerisinde kazanılan başarımların ve rütbelerin tamamen kaybolacağını açıkladı. Ayrıca oyun içerisinde Riot mağazası ile alınan VP puanları, yüzde 20’lik bir faiz ile kullanıcılara tam çıkış sürümünde iade edilecek.
Geçtiğimiz dönemde 10. yıl kutlamalarıyla birlikte, Project A ismiyle duyurulan yapım kapalı beta çıkış tarihiyle birlikte, gerek Twitch gerek diğer sosyal platformlarda rekor kırmıştı. Kısıtlı kullanıcının erişebildiği beta için, oyuncular Twitch hesapları ile birlikte Valorant yayınlarını izleyerek oyuna giriş anahtarlarını elde ediyordu. 2 Haziran itibariyle, giriş anahtarına gerek kalmadan tüm kullanıcıların Valorant’a giriş yapabileceği kesinleşmiş oldu.
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Tam sürümde bizleri neler bekliyor?
Uzun kapalı beta sürecinde yapım, dereceli oyunları da bünyesine katarak kullanıcıları neyin beklediğini göstermiş oldu. Son paylaşılan yazılar ve videolarda görüldüğü kadarıyla, tam çıkış tarihine kadar oyun içerisinde birçok değişiklik olacak. Kapalı beta kapanışı ve resmi çıkış tarihi arasında kısa bir zaman dilimi bulunmasına rağmen, Riot Games’in önceki yazılarında barındırdığı derece sisteminde değişiklikler ve bazı karakter dengelemeleri bizleri karşılayacak.