Bilkom, akıllı ev sistemleri sektörünün önde gelen oyuncularından Meross ile iş birliğini duyurdu. Meross’un hayatı kolaylaştıran akıllı ev ürünleri, artık “Bilkom Güvencesiyle” tüketiciye ulaşacak.

Bakmakta fayda var: Microsoft, Büyük Windows 11 Güncellemesinin Adını Sızdırdı!

Bilkom, akıllı ev sistemleri alanındaki yeni iş birliği ile portföyünü genişletiyor. Meross’un evi ve yaşamı teknoloji ekseninde şekillendiren ürünleri Bilkom’un yaygın satış ağında tüketiciye ulaşacak. Bilkom, Meross’un satış, kanal yönetimi, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerinden sorumlu olacak.

Yenilikçi ürünleriyle akıllı ev ürünlerinyle öne çıkan Meross, bugün 20’den fazla ülke ve bölgede milyonlarca müşteriye ulaşıyor. Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, SmartThings ile uyumlu bir şekilde çalışan Meross akıllı ev ürünleri, aydınlatmadan enerjiye, sensör ve robotlara farklı kategorilerde evi teknolojiyle şekillendiriyor.

“Liderliğimizi Akıllı Ev Ürünleri Kategorisine Taşımak İstiyoruz”

Bilkom Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Can Irmak Sağıroğlu, son dönemde yeni markalar ile portföylerini genişlettiklerini belirterek “Meross gibi öncü ve yenilikçi bir marka ile büyüyen akıllı ev sistemleri sektöründe yer almaktan dolayı oldukça heyecanlıyız. Bilkom olarak en iyi teknolojileri Türk tüketicilere ulaştırmayı ve güncel trendleri takip etmeyi önemsiyoruz. Bilkom’un akıllı telefon, tablet ve akıllı saat kategorilerindeki pazar liderliğini yeni bir kategoriyle sürdürmek istiyoruz. Odaklarımız arasında akıllı ev önemli bir yer tutuyor ve bu alana iddialı bir şekilde giriyoruz. Önümüzdeki dönemde inovatif ürünleri erişilebilir fiyatlarla Türk tüketicisiyle buluşturmaya ve yaşamı teknolojiyle şekillendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Meross ile Hayatı Kolaylaştıran Teknolojiler

AR-GE ve araştırma altyapısı ve sektördeki iş ortaklarıyla hızlı büyümesini sürdüren şirket, yenilikçi ürün ve çözümleri ile kullanıcıları akıllı teknolojilerle buluşturuyor. Meross’un ürün portföyünde akıllı ampul ve ortam aydınlatma ürünlerinin yanı sıra enerji tasarrufu ve güç verimliliği sağlayan akıllı priz ve duvar anahtarı gibi ürünler yer alıyor. Bunlara ek olarak akıllı termostat, hava temizleyici, garaj kapısı açıcısı gibi ev ekosistemine dair farklı kategorilerdeki ürünler Meross’un ürün portföyünde dikkat çekiyor.

Zarif tasarım çizgileri şık bir görünüme sahip Meross ürünleri; bağlanabilirlik ve pratiklik özellikleri ile kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. Türkçe dil desteğine de sahip olan Meross uygulamasından yönetilebilen cihazlar, yanı sıra Apple HomeKit, Google Assistant, Alexa ve SmartThings ile de yönetilebiliyor. Uzaktan kontrol edilebilen ürünlerin tümü, zaman programlama, sesle kontrol, uzaktan yönetim ve özelleştirmeye imkân tanıyor. Meross ürünleri Bilkom’un satış ağında online ve fiziksel satış noktalarında tüketiciye ulaşacak.