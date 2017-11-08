PlayStation 4 İçin Geliştirilen PlayStation App Yenilendi!

PlayStation’unuzu uzaktan kullanma ve PS hesabınızı yönetmenize yarayan PlayStation Mobil Uygulaması tamamen yenilendi.

PlayStation kullanıcılarının mutlaka akıllı telefonlarında kullanması gerektiği uygulama olan PlayStation App bugün itibariyle tamamen yenilendi. Eski ve açıkcası oldukça kötü olan arayüzünü artık modern ve sade olarak değiştiren PlayStation ekibi, aynı zamanda PS Messages, PS Communities ve İkinci Ekran uygulamalarını da PlayStation App’e entegre ederek uygulamalar arası hızlı bir geçiş sağlıyor.

Aynı zamanda Second Screen, yani İkinci Ekran uygulamasını da yenileyen Sony, artık daha kolay ve daha stabil bir İkinci Ekran özelliği kullanımı sağlarken, normalde sadece Xperia telefonlara özel olan bu uygulamayı görünüşe göre diğer cihazların da kullanımına açmış.

Apple için iOS 9 ve üzeri, Android için ise 4.1 üzeri versiyona sahip olmak yeterli olan uygulamaları aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

PlayStation App: Android / iOS

PlayStation Messages: Android / iOS

PlayStation Communities: Android / iOS

PlayStation İkinci Ekran: Android / iOS