Haber
Plague Inc. dünyayı kurtarma modu geliyor.
Gerçek zamanlı strateji oyunları arasında önemli bir popülaritesi olan Plague Inc., bünyesine yeni bir mod katıyor. Normalde salgın hastalık yaratıp dünyaya etkilerini simüle ettiğimiz oyun bu kez tersine senaryo ile karşımıza çıkacak.
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Dünyayı kurtarıp hastalıklara tedavi bulabileceksiniz.
Corona virüsünün dünya gündemini çok sert bir şekilde meşgul etmeye devam ediyor. Plague Inc. de bu virüsten oldukça etkilendi. Dünya üzerine yaydığınız hastalık ile dünya nüfusuna olan etkilerin gözlemlediğimiz bir oyun olarak bilinen Plague Inc., halkın psikolojisini bozduğu gerekçesiyle Çin‘de yasaklanmıştı. Dünya genelinde yaşanan zorlu sürecin etkilerinden midir bilinmez ama Plague Inc. yeni bir oyun içi moduyla bizleri selamlıyor. Şöyle ki salgın hastalık geliştirdiğimiz bu oyuna artık dünyayı hastalıklardan da koruyacağımız bir senaryo ekleniyor. Senaryo, dünyada patlak veren hastalığın yayılmasını önlemek ve ölü sayısını azaltmak üzerine kuruluyor. Aynı zamanda şu dönemde insanların bilinçlenmesi de amaçlanıyor. Senaryonun yapımında Dünya Sağlık Örgütü ve CEPI kuruluşlarından yardım alan yapımcı firma Ndemic Creations, bu modla birlikte insanların psikolojilerinin de düzelmesini umduğu belirtildi.
Ndemic Creations bu senaryonun tanıtımını YouTube‘dan paylaştı. Daha önce CEPI ve Dünya Sağlık Örgütü‘ne 250 bin dolarlık bağışta bulunan firma insanların evlerinde kalmaları için çaba harcamaya devam ediyor. Modun çıkış tarihi henüz belli değil. Ayrıca Ndemic Creations’ın, oyun içerisine kullanıcıların Corona virüs ile savaş için kurulan fona da bağış yapmalarını sağlayan bir bölüm olacağı da öğrenildi. Bu zor zamanlarda eleştiri odağı olan ve insanların radarında duran oyun, bu hamleyle bir nebze olsun okları üzerinden alabilecek mi göreceğiz.
Genel
Yeni Dacia Sandero’nun dış tasarımı dijital ortamda hayal edildi!
Halen daha çalışmaları devam eden Dacia Sandero‘nun muhtemel tasarımına ait serbest bir tasarım çalışması paylaşıldı. Söz konusu tasarım çalışması Kolesa isimli bir sitede yer alıyor.
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Sandero, ülkemiz pazarı da dahil olmak üzere bir çok ülkede Dacia markası altında satılıyor. Aynı zamanda bazı pazarlarda Renault Sandero olarak da satışı olan bir model. Bu nedenle söz konusu tasarımda Renault logoları yer alıyor. Fakat Dacia logosu taşıyacak olan versiyonun, Renault logolu varyasyonundan çok da farklı görünmeyecek.
Söz konusu tasarımda yeni Sandero, eski nesline göre daha şık ve dinamik bir tasarımla hayal edilmiş. Ön kısımda inceltilmiş ön far grubu, sis farları ve siyah ön ızgarasıyla dikkat çekiyor. Yan kısmın tasarımında Renault Clio’nun neredeyse aynısı yer alıyor. Arka kısma geldiğimizde ise Renault Zoe‘yi andıran fakat biraz daha farklı şekle sahip arka far grubu yer alıyor.
Yeni Dacia Sandero’da Clio, Captur ve Nissan Juke modellerinde yer alan CMF-B platformu kullanılacak. Motor gamının en üstünde, en yeni nesil Clio’da bulunan 138 beygir güç üreten 1.6 litrelik E-Tech hibrit ünite yer alması bekleniyor. Sunulması beklenen diğer motor seçenekleri ise 1.0 litrelik atmosferik 74 beygir SCe, 99 beygir güç üreten üç silinidirli 1.0 litrelik turbolu TCe ve 85 beygirlik 1.5 Blue dCi dizel ünitenin sunulması bekleniyor.
Yeni Sandero’nun bu yılın sonuna kadar görücüye çıkması bekleniyor.
Haber
Piyasa değeri 1 trilyon doların altına düşen Apple, birincilik unvanını Microsoft’a kaptırdı
Dünya genelinde yaşanan Coronavirus salgını sonrası, piyasalardaki düşüşten en çok etkilenen şirketlerden birisi de Apple oldu. Apple‘ın piyasa değeri, yüzde 4.9‘luk bir düşüş yaşayarak 960 milyar dolara kadar indi. Microsoft ise 1 trilyon doların üstünde tutunmaya devam eden tek ABD‘li şirket konumunda.
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Dünya genelinde birçok ülkede görülen ve 18 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Coronavirus salgını, ekonomide de ciddi etkiler yaratmaya başladı. Apple hisseleri, yüzde 4.9 düşüş kaydetti ve üreticinin piyasa değeri 960 milyar dolara kadar geriledi. 4 Mart’ta 1 trilyon 325 milyar dolar piyasa değerine ulaşan şirketin son dönemde yaşadığı kayıp yüzde 20’nin üzerine çıktı. Salgın sonrası Çin‘deki tedarik zinciri endişelerinden olumsuz etkilenen şirket, tüm dünyadaki mağazalarını geçtiğimiz günlerde kapatma kararı almıştı.
Piyasa değeri 960 milyar dolara inen Apple, bu konudaki birinciliği Microsoft’a kaptırdı
Bir başka ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, piyasalarda yaşanan sıkıntılı durum sonrasında 1 trilyon dolar bandının üstünde kalabilen tek isim oldu. Microsoft, 1 trilyon 29 milyar dolarlık piyasa değeri ile Apple‘ı tahtından etti ve ABD borsalarının en değerli şirketi olma unvanına hak kazandı.
Apple, 2 Ağustos 2018’de 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk ABD merkezli şirket olmuştu.
Google, Koronavirüs için özel sayfa hazırladı!
Google, dünyayı kasıp kavuran, uluslararası pandemiye yol açan Koronavirüs hakkında doğru bilgiler edinmek isteyen kullanıcılara yeni sayfasını duyurdu. Sayfa içerisinde resmi kaynaklardan alınan bilgiler derlenecek. ,
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Dünya çapında salgın haline gelen Koronavirüs ile alakalı bilgiler veren site, google.com/covid19 alan adıyla yayına başladı. Hazırlanan sayfa içerisinde, virüse karşı nasıl önlem alınacağı, muhtemel tedaviler ve hastalığın ne semptomlar gösterdiğine dair bilgiler yer alıyor.
Ayrıca, bilgi edinebileceğiniz diğer kaynaklar, hastalığın yayılımını takip edebileceğiniz adresler ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olacak kaynakların linkleri de sayfada bulunuyor.
Do these five simple things to help stop coronavirus (COVID-19).
DO THE FIVE
1️⃣ HANDS: Wash them often
2️⃣ ELBOW: Cough into it
3️⃣ FACE: Don’t touch it
4️⃣ FEET: Stay more than 3ft (1m) apart
5️⃣ FEEL: Sick? Stay home
*General public health information* pic.twitter.com/7SNGV1ROxZ
— Google (@Google) March 14, 2020
Hazırlanan site dışında, Google “Koronavirüs” kelimesini arattığınızda çıkacak sonuçlarla ilgili kısımda da geliştirmeler yaptı. Böylece karşınıza çıkanlar içerisinden resmi kaynaklardan gelen yeni haberleri bulmanız çok daha kolay olacak.
Google ile birlikte teknoloji şirketleri, yardım için harekete geçtiler
COVID-19 salgını göz önüne alındığında virüs her birimizi etkileyebilir. Bu durumun önüne geçmek amacıyla büyük şirketler virüse karşı dayanışma oluşturarak çeşitli araştırmalar yapma yoluna gidiyorlar.
Özellikle hepimizi ilgilendiren doğru bilgiyi edinme ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Kaos ortamında, toplumu galeyana getirmemek adına doğru bilgi çok önemli bir yer teşkil ediyor.
Koronavirüs hakkında kendinizi eğitmek kadar, 7 gün 24 saat mental sağlığınızı kötü etkileyecek içeriklerden de uzak durmanız gerekiyor.