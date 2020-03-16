Fransa: Apple rekabeti önledi

Fransa’nın rekabeti koruma kurumu, dağıtım ve perakende ağında rekabet karşıtı davranışları nedeniyle Apple şirketini suçlu buldu. Adı geçen kurum, şirkete 1,1 milyar euro (yaklaşık 1,23 milyar dolar) para cezası verildiğini açıkladı. 2016 yılında Fransız rekabet otoritesinin başkanının değişmesinden bu yana ABD şirketlerine dair incelemelerde artış gözleniyordu.

Avrupalı ​​regülatörler (düzenleyiciler) tarafında, tüketicinin korunması, tekel oluşturulması ve vergi konuları başta olmak üzere, ABD teknoloji devleri üzerinde artan bir inceleme dalgasının gelmesi gerektiği söylemleri yoğunlaşmıştı. Bu dönemde Fransız kurum tarafından şimdiye kadar verilen en büyük para cezası geldi.

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Apple itiraz edecek

Apple, “Fransız rekabet otoritesinin kararı cesaret kırıcı” dedi. Ceza kararına itiraz edeceğini ve bu kararın Fransa’daki önceki benzer davalarda çıkan kararlarla çeliştiğini açıkladı.

Fransız regülatörler, Apple’ın rekabetin önüne geçerek Fransız perakende fiyatlarının ABD fiyatlarıyla uyumlu olmasını sağladığını ifade etti. Apple’ın Fransa’daki iki toptancısının ABD şirketinin ürünleri konusunda serbest olmadığını ve ürünlere dair başta fiyat olmak üzere ürün politikalarının Apple tarafından belirlendiğini açıkladı.

Distribütörler birbirleriyle rekabet etmediklerini ve böylece Apple ürünleri için toptan satış pazarını kontrol etmeyi amaçladıklarını kabul ettiler.

Fransız yetkililer, iki toptancı olan Tech Data ve Ingram Micro‘nun sırasıyla 76 milyon ve 63 milyon euro para cezasına çarptırıldığını da söyledi. İlgili distribütörler açıklama yapmadı.

Bu durum ülkemizde de özellikle uluslararası şirketlere karşın daha etkin kontrollerin yapılması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.