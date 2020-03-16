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Fransa: Apple rekabeti önledi
Fransa’nın rekabeti koruma kurumu, dağıtım ve perakende ağında rekabet karşıtı davranışları nedeniyle Apple şirketini suçlu buldu. Adı geçen kurum, şirkete 1,1 milyar euro (yaklaşık 1,23 milyar dolar) para cezası verildiğini açıkladı. 2016 yılında Fransız rekabet otoritesinin başkanının değişmesinden bu yana ABD şirketlerine dair incelemelerde artış gözleniyordu.
Avrupalı regülatörler (düzenleyiciler) tarafında, tüketicinin korunması, tekel oluşturulması ve vergi konuları başta olmak üzere, ABD teknoloji devleri üzerinde artan bir inceleme dalgasının gelmesi gerektiği söylemleri yoğunlaşmıştı. Bu dönemde Fransız kurum tarafından şimdiye kadar verilen en büyük para cezası geldi.
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Apple itiraz edecek
Apple, “Fransız rekabet otoritesinin kararı cesaret kırıcı” dedi. Ceza kararına itiraz edeceğini ve bu kararın Fransa’daki önceki benzer davalarda çıkan kararlarla çeliştiğini açıkladı.
Fransız regülatörler, Apple’ın rekabetin önüne geçerek Fransız perakende fiyatlarının ABD fiyatlarıyla uyumlu olmasını sağladığını ifade etti. Apple’ın Fransa’daki iki toptancısının ABD şirketinin ürünleri konusunda serbest olmadığını ve ürünlere dair başta fiyat olmak üzere ürün politikalarının Apple tarafından belirlendiğini açıkladı.
Distribütörler birbirleriyle rekabet etmediklerini ve böylece Apple ürünleri için toptan satış pazarını kontrol etmeyi amaçladıklarını kabul ettiler.
Fransız yetkililer, iki toptancı olan Tech Data ve Ingram Micro‘nun sırasıyla 76 milyon ve 63 milyon euro para cezasına çarptırıldığını da söyledi. İlgili distribütörler açıklama yapmadı.
Bu durum ülkemizde de özellikle uluslararası şirketlere karşın daha etkin kontrollerin yapılması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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Apple Store mağazaları geçici olarak kapatıldı!
Coronavirus pandemisinin etkisini yitirmesiyle Çin’deki mağazalarını yeniden açan Apple, buna paralel olarak farklı bir karara daha imza attı. Salgının yönünü Avrupa’ya doğru çevirmesi, Çin dışındaki bütün Apple Store mağazalarının bir süre kapalı kalmasına neden olacak!
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Çin dışındaki bütün Apple Store mağazalarına Coronavirus darbesi!
Avrupa’daki yayılma hızı giderek artan Coronavirus, çoğu ülkede olağanüstü hal durumuna kadar giden bir sürecin yaşanmasına neden oluyor. Virüsün ortaya çıktığı Çin’de hayat yavaş yavaş normale dönerken, İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde durum tam tersine kötüleşiyor. Bu durumdan dolayı İtalya’daki mağazalarını geçtiğimiz günlerde kapatan Apple, şimdi de Çin dışındaki Apple Store mağazalarını kapatma kararı aldığını duyurdu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Tim Cook, çalışanlarının sağlığını korumak ve fiziksel temasın önüne geçmek için bu kararı aldıklarını belirtti. Öte yandan Apple’ın internet sitesine bakıldığında Türkiye’deki Zorlu Center ve Akasya AVM mağazalarının da kapatıldığı görülüyor. Dolayısıyla karar Türkiye’deki Apple Store mağazalarını da kapsıyor.
Dünya genelindeki Apple mağazalarının yeniden açılacağı tarih ise 27 Mart olarak belirtiliyor. Bununla beraber online mağaza tarafında sipariş alım sürecinin aynı şekilde devam edeceği ve kullanıcıların internet kanalına yönlendirildiği ifade ediliyor. Son olarak durumdan olumsuz olarak etkilenen Apple çalışanlarının maaş dahil bütün haklarını aynı şekilde almaya devam edeceğini belirtelim.
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Apple WWDC online olarak yapılacak!
Dünya genelinde etkisini gösteren Koronavirüs salgını, toplulukları bir araya getiren etkinlikleri tehlikeli hale getiriyor. Çoğu firma bu tehlike karşısında kalabalıkları bir araya getirmek yerine etkinliklerini internet üzerinden canlı olarak yapma yoluna gidiyor. Her yıl gerçekleştirilen Apple WWDC (World Wide Developer Conference) etkinliği de tarihinde ilk defa fiziksel olarak yapılmayacak.
WWDC etkinliği Apple’ın her yıl uygulama ve oyun geliştiricilerini bir araya getirdiği, yeni araç, uygulama ve servis duyurularının da yapıldığı bir etkinlik. Bu yılın Haziran ayında Amerika’nın California eyaletinde yapılacak olan etkinliğin yeri ve zamanı değişmedi. Fakat etkinlik tarihinde ilk defa fiziksel olarak yapılmayacak. İnternet üzerinden canlı yayınlanacak olan etkinlikte her yıl olduğu gibi pek çok duyuru ve geliştirici oturumuna yer verilecek. Etkinlik ile ilgili daha fazla ayrıntı önümüzdeki haftalarda geliştiriciler ile paylaşılacak.
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Apple WWDC etkinliğinin fiziksel olarak yapılmaması elbette etkinliğin yapılacağı bölge için oldukça büyük bir ekonomik kayıp olacak. Bunu önlemek amacıyla Apple, San Jose şehrinde bulunan yerel kuruluşlara 1 milyon dolar destek yapacak.
Apple WWDC etkinliğinin internet üzerinden yapılacağı duyurusu kapsamında Koronavirüs kelimesine hiç yer verilmemesi de dikkat çeken bir diğer konu oldu. Apple duyurusunda, güncel sağlık koşulları gereği yeni bir etkinlik formatı yapmamız gerekti gibi bir ifadeye yer verdi. İnternet üzerinden yapılacak etkinliğin ne kadar verimli olacağını önümüzdeki günlerde görüyor olacağız.
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Apple, İtalya’daki mağazalarını bir süreliğine kapatıyor
İtalya’da artan Covid-19 salgını ve uygulamaya konulan karantina önlemleri ile beraber Apple; İtalya’daki mağazalarını bir süre için kapatma kararı aldı. Mağazaların ne kadar süre kapalı kalacağını kestirmek şimdilik zor gözüküyor.
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Apple neden İtalya’daki mağazalarını kapatıyor
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp, bütün dünyaya yayılan; bu günlerde İtalya’da da hızlı bir yayılım gösteren Covid-19 salgını; sadece İtalya’yı değil, bütün ülkeleri endişelendiriyor. İtalya, bu yazıyı yazdığımız an itibariyle Çin’den sonra, Sars-Cov-2 ismini taşıyan ve Covid-19 hastalığına neden olan virüsün; en çok yayılım gösterdiği ikinci ülke konumunda.
İtalya, Apple için ise 60 milyonluk nüfusa sahip büyük bir pazar. Buna rağmen, en başta çalışanlarının sağlığını gözetmek adına; artan salgına karşılık olarak Apple, İtalya’daki mağazalarını bir süre için kapatacak. Bu Apple’ın tarihinde bu kararı ikinci kez alışı olacak. Daha önce ise geçtiğimiz aylarda Apple, Covid-19 salgını dolayısıyla Çin’deki mağazalarını kapatmıştı. Şu günlerde Çin’de hayat biraz daha normale dönmeye başladı. Umarız Apple’ın şu anda Çin’de salgının yavaşlaması ile mağazalarını tekrar açmaya başladığı gibi; İtalya’da da salgın yavaşlar. Ayrıca dileriz ki salgın bir an önce durur; ve hayat, hem Çin, hem İtalya hem de salgınla yüzleşmekte olan bütün dünya ülkeleri için normale döner. Siz Apple’ın aldığı bu karar ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.