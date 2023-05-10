Google bugün gerçekleştireceği Google I/O etkinliğinde bir dizi yeni ürününü tanıtacak:

Pixel Fold

Pixel 7a

Pixel Tablet

Android 14

Bu ürünlerin hepsi oldukça ilgi çekici olsa da içlerinden bir tanesi Google’ın ilk tableti olma özelliğini taşıyor. Lansmana birkaç saat kala, tabletin fiyatlandırması sızdırıldı. Detaylara göz atalım.

Sızıntıya göre Pixel Tablet iki farklı varyasyon ile satışa sunulacak. 128 GB dahili depolamaya sahip olan varyant 679,99 euroluk bir satış fiyatına sahipken 256 GB dahili depolamaya sahip olan varyasyon 799,99 euroluk bir satış fiyatına sahip olacak.

Bundan önceki sızıntılara göre Pixel Tablet 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 10.95 inç büyüklüğünde olacak. Ekran paneli tarafında IPS LCD bir panel kullanılan tablet, 500 nit tepe parlaklığı destekleyecek.

Pixel Tablet kaputun altında Google’ın kendi üretmiş olduğu Google Tensor G2 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB veya 256 GB UFS 3.1 dahili depolama eşlik edecek.

Kamera tarafına geldiğimizde ise Pixel Tablet, 8 MP çözünürlüğünde bir arka kameraya sahip olacak. Bunun yanı sıra ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde de bir ön kamera bulunacak.

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Google akıllı telefon pazarında olduğu gibi tablet pazarında da etkin bir güç haline gelmeye çalışıyor. Bakalım bu pazardaki diğer rakipleri Xiaomi, Samsung ve Apple ne yapacak?