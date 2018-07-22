Pixel Launcher 3.6 yayınlandı. Bu hafta Amir Ziadi olarak bilinen geliştirici, Android için kendi Pixel Launcher sürümünü kullanıcılarla buluşturdu. Pixel Launcher 3.6 Android Oreo’daki tüm başlatıcı özelliklerini içeriyor.

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Pixel Launcher 3.6 neler sunuyor?

Zaidi başlatıcı için şöyle söylüyor:

“Birçok değer Java kodundan XML dosyalarına taşındı, bu yüzden temalar her şeyin görünümünü değiştirebilir.” Örneğin, Google Arama çubuğu, desteklenen telefonlarda karanlık tema uygulandığında artık AMOLED ekranlarda oluşan gri bir bulanıklık oluşması durumu giderildi. Ayrıca, her aygıtın aynı deneyimi aldığından emin olmak için bu yapıda OEM uyumluluk düzeltmeleri var. ”

Başlatıcı’nın bu sürümü ekrandaki çentiklere de destek veriyor. Ayrıca yeni bir tema bölümü de eklenmiş. Tema bölümünde, kullanıcılar aşağıdaki seçeneklerle ulaşabiliyor.

• Otomatik: Duvar kağıdına dayalı bir tema uygulanması

• Varsayılan: Varsayılan açık renkli tema

• Karanlık: Koyu arka plan teması

• Işık: Uygulama çekmecesinde varsayılandan daha parlak bir beyaz arka plan ve koyu renkli metin.

• Şeffaf: Karanlık temayı temel alır, ancak uygulama çekmecesini daha şeffaf hale getirir, böylece duvar kağıdınızı daha fazla görebilirsiniz

Zaidi, gerçektende çok iyi bir iş çıkarmış başlatıcı ile ilgili olarak Reddit sayfasını da buradan ziyaret edebilirsiniz.