Google’ın yeni nesil amiral gemisi Pixel serisi telefonları ve Pixel Watch’un tanıtılacağı yıllık Ekim etkinliği yaklaşıyor. Bugün erken saatlerde Pixel 9, Geekbench’te görüldü. Şimdi ise büyük kardeşi Pixel 9 Pro XL de aynı kıyaslama platformunda ortaya çıktı. Veritabanı listeleri, cihazın adını doğrularken, Pixel 4’te en son bulunan XL versiyonunun bu yıl geri döneceğine dair önceki raporları da güçlendiriyor.

İçindekiler Pixel 9 Pro XL Geekbench Testinde Görüldü

Pixel 9 Pro XL Geekbench Testinde Görüldü

Geekbench verilerine göre Pixel 9 Pro XL, ‘komodo’ kod adlı bir anakartla listeleniyor. Bu yapılandırma, 1,95 GHz hızında çalışan dört çekirdek, 2,60 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 3,10 GHz hızında çalışan bir birincil çekirdekten oluşuyor. Bu da telefonun Tensor G4 yonga setinden güç alacağını gösteriyor. Ayrıca cihazda Mali-G715 GPU bulunuyor. Veritabanı listesi, Pixel 9 Pro XL’nin 16 GB RAM’e sahip olacağını da ortaya koyuyor ve lansmanda daha fazla varyantın beklendiği belirtiliyor. Yazılım açısından, cihaz kutudan Android 14 işletim sistemiyle çıkacak.

Pixel 9 Pro XL, Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 1.378 ve 3.732 puan aldı. Kıyaslama platformunun Pixel 9 Pro XL hakkında ortaya çıkardığı bilgiler şimdilik bu kadar. Önümüzdeki aylarda daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor. Telefon ayrıca AnTuTu’da 1.176.410 puan aldı.

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9 Pro XL’in CAD tabanlı sızdırılmış görselleri, Google’ın kutulu bir tasarım benimseyeceğini ortaya koyuyor. Köşelere kadar uzanmayan çıkıntılı yatay kamera köprüsü korunmuş. Renderlerde bir periskop merceğin yanı sıra iki sensör de görülüyor. Diğer sızıntılar, yaklaşan cihazın 6,74 inç 120Hz ekrana, 128 GB depolama alanına ve UWB desteğine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca, Pixel 9 serisinin uydu bağlantı özelliğiyle geleceği de söyleniyor.