Google’ın Pixel akıllı telefon serisinin uygun fiyatlı üyesi olması beklenen Pixel 7a modelinin özellikleri ortaya çıktı. Google I/O 2023’te tanıtılması beklenen cihaz, donanım özellikleriyle amiral gemisi modelleri kıskandırıyor. Gelin telefona yakından bakalım.

Pixel 7a ile Amiral Gemileri Rafa Kalkıyor!

Google’ın “a” serisi Pixel modelleri, sundukları özelliklerle göz dolduruyor. Serinin en mantıklı modeli olarak herkesin gönlünün kazanan cihazların sonuncusu olan Pixel 7a da aynı geleneği devam ettirecek gibi görünüyor.

Ünlü bir sızıntı kaynağı tarafından paylaşılan bilgiler Pixel 7a’nın donanım özelliklerini gözler önüne seriyor. Buna göre, Pixel 7a 6.1 inç boyutlu 90Hz tazeleme hızına sahip bir AMOLED ekrana sahip olacak. Pixel 7 serisine de güç veren Tensor G2 çipiyle donatılaccak olan cihaz, performanstan ödün vermeyeceğinin sinyallerini veriyor.

64MP çözünürlüklü Sony IMX787 ana kameraya sahip olacağı söylenen cihazda, bu kameraya 12MP çözünürlüklü geniş açı kamerası eşlik edecek. Bir Google klasiği olarak şarj teknolojileri konusunda rakiplerinden oldukça geride olan cihazda 5W kablosuz şarj desteği olacağı bilgisi paylaşılmış.

Cihazın öne çıkan özelliğinin kamerası olduğunu söylemek mümkün. Hatırlatmak gerekirse, birçok kamera karşılaştırmasına şampiyon olan Google Pixel 6a, 2017 yılında tanıtılan Google Pixel 2 ile aynı kamerayı kullanıyordu. Google’ın fotoğraf işleme algoritmaları sayesinde amiral gemilerine taş çıkaran cihazın yeni modelinde kamera geliştirmeleriyle beraber “a” serisi kamera konusunda sınıf atlayabilir.

Tensor G2 işlemcisiyle performans konusunda da serinin diğer modelleri gibi yüksek bir performans vadeden cihazın, Samsung’un Galaxy A serisine güçlü bir rakip olması bekleniyor. 16 Mart’ta yapılacak Galaxy A serisi tanıtımına yakın bir tarihte tanıtılması beklenen cihazın 10 Mayıs’ta düzenlenecek olan Google I/O 2023 etkinliğinde tanıtılacağı neredeyse kesin.

İlginizi Çekebilir: Google Pixel Fold Kanlı Canlı Görüldü

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Pixel 7a’nin özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!