Pixel 6 modelleri, Google cephesi tarafından 2021 yılında duyurulmuş ve firmanın kendi tasarımı olan Tensor mobil işlemcilerin ilk kez kullanıldığı modeller olmalarıyla öne çıkmıştı. Firmanın satış konusunda en başarılı akıllı telefon serilerinden biri olan Pixel 6 serisi, yaşadığı sorunlar nedeniyle kullanıcıları kendinden usandırmıştı. Sürekli bir şikayetle gündeme gelen seri, şimdi de ekrandaki gizemli lekelerle gündemde!

Ekrandaki Oleofobik Kaplama Soyuluyor!

Bazı Pixel 6 serisi kullanıcıları, cihazın ekranı kapalıyken ekranda bazı siyah lekeler gördüklerini bildiriyorlar. Bazı kullanıcılar, bunun ekran panelinin içinde kalan hava veya nem olduğunu iddia ederken, diğer bir kesimse bunun ekranda bulunan oleofobik kaplamanın dayanıksızlığı nedeniyle meydana geldiğini iddia ediyor.

Günümüzde tüm akıllı telefonların ekranında oleofobik kaplama adı verilen bir katman bulunuyor. Bu katman, ekrana su döküldüğünde yeni cilalanmış bir araba gibi bu suyun ekran üzerinden akıp gitmesini ve ekranın olabildiğince az kir tutmasını sağlıyor. Pixel 6 kullanıcılarının birçoğu bu sorunun oleofobik kaplamadan kaynaklandığını düşünüyor. Kullanıcılar, bunu destekleyecek açıklamalar da yapıyor.

Öyle ki, sosyal medya platformlarında paylaşım yapan bir kişi “Eşimin Pixel 6’sında da aynısı oldu. Bir yerde limonda bulunan güçsüz asitlerin bile ekrandaki kaplamaya zarar verebileceğini okumuştum. Tesadüfe bakın ki, eşim bunlar olmadan yalnızca birkaç saat önce limonlu kek yapmıştı. Bence sorun kaplamadan kaynaklanıyor.” ifadelerini kullandı.

Görünen o ki, Pixel 6 kullanıcılarının başı bir süredir bu sorunla dertte. Bazı kullanıcılarda ekranda birden çok leke bulunduğunu söyleyelim. Uzun bir süredir bu sorunla uğraşan kullanıcılardan biri “Bende de iki leke oluştu. Elektronik sigara kullanıyorum ve az önce ondan düşen sıvının telefonumun ekranında leke bıraktığını gördüm. Ekrandaki kaplama bence çok kötü.” ifadelerini kullandı.

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Bu sorunun herhangi bir çözücü özellikli sıvı nedeniyle kaynaklanabileceğini de söylemek mümkün. Buna elimizden geçebilecek ter, kir ve yağ da dahil. Oleofobik kaplamanın bu tür faktörlere karşı dayanıklı olması gerekiyor.

Her ne kadar ekran açıkken bu sorun neredeyse görünmez bir halde olsa da, ekran kapalıyken bu sorunun oldukça bariz olduğunu ve bu nedenle cihazların ikinci eldeki değerinin de düşeceğini söylemek mümkün. Kullanıcılar bu sorun yüzünden Google’a oldukça kızgın.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Telefonunuzdaki oleofobik kaplamayla ilgili herhangi bir sorun yaşadınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!