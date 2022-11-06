Ülkemizde yoğun olarak Android ekosistemi kullanılmakta. Sebebi de cihaz ve fiyat çeşitliliği. Ülkemizde erişemediğimiz Android cihazlarda bu ekosisteme dahil. Bunlardan en önemlisi ise Google’ın Pixel serisi. Bugün sizlerle Google’ın Pixel serisinden Pixel 1 ve Pixel 7 Pro’yu karşılaştıracağız. Başlayalım.

İçindekiler Ekran

Batarya

Donanım

Kamera

Ekran

Pixel 1 5.0 inçlik 1080×1920 (FHD) çözünürlükte Gorilla Glass 4 ile korunan 60hz Amoled bir ekrana sahip.

Pixel 7 Pro ise 6.7 inçlik 1440×3120 (QHD+) çözünürlükte Gorilla Glass Victus ile korunan 120hz Oled bir ekrana sahip.

Batarya

Pixel 1 2770 mAh bir batarya ile birlikte geliyor. Bu batarya 18W hızlı şarjı destekliyor.

Pixel 7 Pro ise 5000 mAh bir batarya ile birlikte geliyor. Bu batarya 30W hızlı şarjı destekliyor.

Donanım

Pixel 1 Snapdragon 821 yonga setine ev sahipliği yapıyor. 14 nm üretim teknoloji ile üretilen bu işlemci 2 adet 2.15 GHz Kryo ve 2 adet 1.6 GHz Kryo olmak üzere toplamda 4 çekirdeğe sahip.

Pixel 7 Pro ise Google Tensor G2 işlemcisi ile birlikte geliyor. 5 nm teknoloji ile üretilen bu işlemci 2 adet 2.85 GHz ARM Cortex-X1, 2 adet 2.35 GHz ARM Cortex-A78 ve 4 adet 1.8 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere 8 çekirdeğe sahip.

Donanım tarafında Google, Pixel 6 serisinden sonra Tensor adını verdiği kendi işlemcisini üretmeye başladı.

Kamera

Pixel 1 biri önde biri arkada olmak üzere iki kameraya sahip. Arka kamera Sony IMX 378, 12.3 MP çözünürlükte ve f2.0 diyafram değerine sahip. Arka kamera ile 720p 60 FPS, 1080p 30 FPS, 1080p 60 FPS ve 4K 30 FPS video çekilebiliyor. Ön kamera Sony IMX 179, 8 MP çözünürlükte ve f2.4 diyafram değerine sahip.

Pixel 7 Pro ise üç tanesi arkada bir tanesi önde olmak üzere toplamda dört kameraya sahip. Ana kamera 50 MP f1.85 diyafram değerine sahip. İkinci kamera 12 MP f2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera. Üçüncü ve son arka kamera ise 48 MP f3.5 diyafram değerine sahip. Pixel 7 Pro arkada 1080p 60 FPS, 1080p 30 FPS, 4K 60 FPS ve 4K 30 FPS video çekimi yapabiliyor. Ön kamera ise 10.8 MP f2.2 diyafram değerine sahip. Önde ise 4K 60 FPS video çekimi destekliyor. OIS desteği de mevcut.

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