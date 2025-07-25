Google, merakla beklenen Pixel 10 serisi akıllı telefonlarını tanıtmak üzere büyük bir etkinliğe hazırlanıyor. Teknoloji dünyasının gözü kulağı, 20 Ağustos‘ta gerçekleşecek bu lansmanda olacak. Mountain View merkezli teknoloji devi, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold modellerini içeren bu yeni seriyi piyasaya süreceğini duyurdu. Google Pixel 10 serisi, şimdiden teknoloji tutkunlarının gündemine oturmuş durumda. Google, Pixel 10 Pro modeline ait ilk resmi görüntüleri paylaşarak heyecanı doruğa çıkarmıştı.

Google Pixel 10 Serisi, Google Play Store’da Ortaya Çıktı

Son bilgilere göre, Android Authority ekibi, Google Play Store uygulamasında yaptığı “araştırma” sırasında Pixel 10 serisini gösteren bir banner ile karşılaştı. Bu gelişme, Google Pixel 10 serisi hakkında daha fazla detayın ortaya çıkmasını sağladı. Bannerda yer alan görsellere göre, Pixel 10 modeli Indigo renginde sunulurken, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve katlanabilir Pixel 10 Pro Fold modelleri Moonstone rengiyle dikkat çekiyor.

Bu renk seçenekleri, kullanıcılara estetik bir çeşitlilik sunmayı hedefliyor. Ayrıca, afişte yer alan bir promosyon detayı da gözlerden kaçmadı. Google, 13 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli olacak 50 dolar indirim fırsatı sunuyor. Bu cazip teklifin, lansman etkinliğinin hemen ardından, yani 20 Ağustos‘tan itibaren aktif olması bekleniyor. Bu indirim, Google Pixel 10 serisi modellerine sahip olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Henüz Google tarafından Pixel 10 serisinin tüm renk seçenekleri resmi olarak gösterilmemiş olsa da, internete sızan çeşitli render’lar sayesinde bu akıllı telefonların farklı tonlardaki görünümleri hakkında fikir edinmek mümkün. Pixel 10‘un sızdırılan görüntüleri, cihazın genel tasarım hatlarını ve estetik detaylarını ortaya koyuyor. Benzer şekilde, Pixel 10 Pro ve Pro XL modellerinin render’ları da büyük ekranları ve gelişmiş kamera modülleriyle dikkat çekiyor.

Katlanabilir telefon pazarında iddialı bir giriş yapması beklenen Pixel 10 Pro Fold ise, benzersiz tasarımı ve çok yönlü kullanım imkanlarıyla öne çıkıyor. Bu sızıntılar, Google Pixel 10 serisi hakkında beklentileri daha da artırıyor ve cihazların piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekleyen teknoloji meraklıları için önemli ipuçları sunuyor. Google’ın bu yeni seride sunacağı teknolojik yenilikler ve kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri merak konusu olmaya devam ediyor.

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Siz Google Pixel 10 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.